В Белоруссии парень в прямом эфире высказался против России и скоро об этом пожалел

Суть в том, что собеседник выходит в эфир и ему в случайном порядке выпадает собеседник. С ним можно пообщаться на разные темы, а можно перейти к другому.

Что касается Украины, то там чат-рулетка дико популярна. Есть даже программы на ТВ, посвящённые этому развлечению.

В Белоруссии с рулеткой тоже полный порядок - люди выходят в эфир, общаются, всё ок. Но иногда случаются казусы. В данном случае, парень под хмельком зашел в рулетку и наткнулся на собеседника из нашей страны. Тот задал пару вопросов о России и Украине и молодой человек особо не сдерживался. Раскритиковал нашу позицию, поддержал Украину, и сделал это не выбирая выражений.

Только не учёл, что интернет - это публичное пространство. И на следующий день к нему постучались - объяснения он давал уже в отделении.