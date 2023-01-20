В Белоруссии парень в прямом эфире высказался против России и скоро об этом пожалел

Уже на следующий день в его дверь постучались силовики.
Многие слышали о таком развлечении, как чат-рулетка. Некоторые её даже смотрели. Например, вот это:
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Или это:
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Суть в том, что собеседник выходит в эфир и ему в случайном порядке выпадает собеседник. С ним можно пообщаться на разные темы, а можно перейти к другому.
Что касается Украины, то там чат-рулетка дико популярна. Есть даже программы на ТВ, посвящённые этому развлечению.
В Белоруссии с рулеткой тоже полный порядок - люди выходят в эфир, общаются, всё ок. Но иногда случаются казусы. В данном случае, парень под хмельком зашел в рулетку и наткнулся на собеседника из нашей страны. Тот задал пару вопросов о России и Украине и молодой человек особо не сдерживался. Раскритиковал нашу позицию, поддержал Украину, и сделал это не выбирая выражений.
Только не учёл, что интернет - это публичное пространство. И на следующий день к нему постучались - объяснения он давал уже в отделении.
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Уважение силовикам Белоруссии!!!
Работайте, Братья!!!
Как хорошо было бы чтобы и на Фишках такую чистку сделали- всю хохлошваль фашистскую вымели, а навальновских дегенератов посадили к их гульфикфюреру.