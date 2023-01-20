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В Белоруссии парень в прямом эфире высказался против России и скоро об этом пожалел

В Белоруссии парень в прямом эфире высказался против России и скоро об этом пожалел

Автор:
20 января 2023 16:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Белоруссия   Россия   Украина   критика   парень   прямой эфир   силовики   чат рулетка   
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Уже на следующий день в его дверь постучались силовики.

Многие слышали о таком развлечении, как чат-рулетка. Некоторые её даже смотрели. Например, вот это:

Или это:

Суть в том, что собеседник выходит в эфир и ему в случайном порядке выпадает собеседник. С ним можно пообщаться на разные темы, а можно перейти к другому.

Что касается Украины, то там чат-рулетка дико популярна. Есть даже программы на ТВ, посвящённые этому развлечению.

В Белоруссии с рулеткой тоже полный порядок - люди выходят в эфир, общаются, всё ок. Но иногда случаются казусы. В данном случае, парень под хмельком зашел в рулетку и наткнулся на собеседника из нашей страны. Тот задал пару вопросов о России и Украине и молодой человек особо не сдерживался. Раскритиковал нашу позицию, поддержал Украину, и сделал это не выбирая выражений.

Только не учёл, что интернет - это публичное пространство. И на следующий день к нему постучались - объяснения он давал уже в отделении.

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Метки: Белоруссия   Россия   Украина   критика   парень   прямой эфир   силовики   чат рулетка   
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21  комментарий
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
вот чем мне нравится Беларусь: выплеснул кто то свою словесную блевотину и оказывается на нарах, а у нас в России всё заканчивается "извинениями на камеру". ПОЧЕМУ ТО...
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1k
Довер Иванович 4 минуты назад
Не можешь пить не мучай жопу, слово не воробей выпустишь [мат] поймаешь. Короче нужно дать ему [мат].
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1k
Lexx 6 минут назад
Что то этот ваш "парень", на тридцатилетнего мужика похож.
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922
Александр Полчаса назад
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4k
Frank Borman Полчаса назад
А что, поддерживать Украину и не поддерживать Россию, это уже уголовное преступление в Белоруссии? Какой закон он нарушил?
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43k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
вот тут полное видео,дяденька себе наговорил на всю катушку.
Ссылка www.youtube.com
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1k
ChePaev Час назад
да это змагары- малолетки, тоже про кружевные трусики все мечтающие и передергивающие на европейские ценности, такие как только попадают в камеру допроса Батькиного КГБ сразу начинают ссаться под себя и рыдать с перепуга. Видели уже таких.
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52k
smakido Час назад
Даже если был "сильно пьян", как он говорит, то веры ему нет никак. Ведь недаром говорят "Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме!"
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42k
Per aspĕra ad astra Час назад
Хорошо эту шваль бчб-шника тридвараса "упаковали" КГБ или Милиция!!! Как и у нас, в моей России, некоторых тридварасов-навальнят-либерастов хорошо ФСБ или МВД "пакуют"...
Уважение силовикам Белоруссии!!!
Работайте, Братья!!!

Как хорошо было бы чтобы и на Фишках такую чистку сделали- всю хохлошваль фашистскую вымели, а навальновских дегенератов посадили к их гульфикфюреру.
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Что то не видно раскаяния на его хлебале .
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23k
Добрый Алабай 2 часа назад
На следующий день ему по голове постучали силовики. Надеюсь, посадят говнюка.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
очередной еврей какой-то
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10k
Shtoppi 2 часа назад
Вообще-то, за то что он сказал, особенно касательно самой Беларуси, то в лучшем случае, сидеть он будет долго.
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August

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