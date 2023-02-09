«Я считаю, что это полнейшее безобразие!»: Олег Басилашвили заступился за уволенную из «Современника» Лию Ахеджакову

И заявил, что «это идёт вразрез с нашей Конституцией».
У Лии Меджидовны солидный возраст - 84 года. Но до последнего времени она активно участвовала в жизни театра: регулярно получала роли в спектаклях и даже ездила на гастроли.
Потом что-то поломалось. Как считают многие - Ахеджакова выступила против текущих событий, это и стало отправной точкой заката карьеры. В октябре руководство театра сняло постановку с её участием - «Первый хлеб». Правда, там дело не в позиции Лии Меджидовны, а в отборном мате, которым щедро сдобрили пьесу. Зрители на это пожаловались и спектакль убрали.
А недавно Ахеджакова сообщила, что её фактически уволили из «Современника»:
«Директор предупредил, что больше меня в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, которые пишут ему письма. Департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра».
Она надеется, что всё как-то образуется. А может пригласят в другой театр, но иллюзий не питает:
«Кому я нужна? Я была всю жизнь актрисой «Современника». Да и предложения не поступят. Это же департамент культуры Москвы…»
Чтобы расставить все точки над i, Ахеджакова обратилась к члену Совета по правам человека при президенте РФ:
«До какой степени это их идея? Или это попросил директор? Кто автор этой идеи убрать меня на почти 50-м году служения «Современнику», убрать со сцены этого замечательного театра, которого я недостойна?»
Ну а коллеги Лии Ахеджаковой отнеслись к её отстранению довольно прохладно. Пожалуй, выступил только многими уважаемый актёр Олег Басилашвили:
«Я считаю, что это полнейшее безобразие! Отмененный спектакль «Игра в джин» очень хороший. Никакого отношения к политике он не имеет. Может, кого-то раздражает Лия Ахеджакова? Но это ведь другое дело!
Почему достойную, прекрасную, хорошую актрису лишают работы в «Современнике»? Это её единственная пока работа. Это неправильно, неправомерно, решение директора идет вразрез с нашей Конституцией».
Хотя и его поддержка уже вряд ли что-то изменит.
Источник:
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Сегодня глава Третьяковки Трегулова отправлена в отставку.
На её место назначена Елена Проничева.
Дочь экс-главы Погранслужбы ФСБ.
Есть вопросы?! Нет вопросов...
В сороковых, прошлого века, её б в Соловки отправили! В лучшем случае....
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ст.59, ч.1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
Мозг (если и был) - сохнет. А нам это подают как "Ах какие люди (трупы)" - и, против.
Лично я ни на Ахеджакову, ни на Басилашвили на афише не куплюсь. Да, когда-то они блистали, но сейчас мне совершенно не интересны.
У "носатых" всевозможных мастей всегда так: