«Я считаю, что это полнейшее безобразие!»: Олег Басилашвили заступился за уволенную из «Современника» Лию Ахеджакову

«Директор предупредил, что больше меня в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, которые пишут ему письма. Департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра».

Она надеется, что всё как-то образуется. А может пригласят в другой театр, но иллюзий не питает:

«Кому я нужна? Я была всю жизнь актрисой «Современника». Да и предложения не поступят. Это же департамент культуры Москвы…»

Чтобы расставить все точки над i, Ахеджакова обратилась к члену Совета по правам человека при президенте РФ: