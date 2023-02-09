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«Я считаю, что это полнейшее безобразие!»: Олег Басилашвили заступился за уволенную из «Современника» Лию Ахеджакову

«Я считаю, что это полнейшее безобразие!»: Олег Басилашвили заступился за уволенную из «Современника» Лию Ахеджакову

Автор:
09 февраля 2023 14:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Олег Басилашвили   актриса   лия ахеджакова   отстранение   пьеса   современник   спектакль   театр   уволнение   
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И заявил, что «это идёт вразрез с нашей Конституцией».

У Лии Меджидовны солидный возраст - 84 года. Но до последнего времени она активно участвовала в жизни театра: регулярно получала роли в спектаклях и даже ездила на гастроли.

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Потом что-то поломалось. Как считают многие - Ахеджакова выступила против текущих событий, это и стало отправной точкой заката карьеры. В октябре руководство театра сняло постановку с её участием - «Первый хлеб». Правда, там дело не в позиции Лии Меджидовны, а в отборном мате, которым щедро сдобрили пьесу. Зрители на это пожаловались и спектакль убрали.

А недавно Ахеджакова сообщила, что её фактически уволили из  «Современника»:

«Директор предупредил, что больше меня в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, которые пишут ему письма. Департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра».

Она надеется, что всё как-то образуется. А может пригласят в другой театр, но иллюзий не питает:

«Кому я нужна? Я была всю жизнь актрисой «Современника». Да и предложения не поступят. Это же департамент культуры Москвы…»

Чтобы расставить все точки над i, Ахеджакова обратилась к члену Совета по правам человека при президенте РФ:

«До какой степени это их идея? Или это попросил директор? Кто автор этой идеи убрать меня на почти 50-м году служения «Современнику», убрать со сцены этого замечательного театра, которого я недостойна?»

Ну а коллеги Лии Ахеджаковой отнеслись к её отстранению довольно прохладно. Пожалуй, выступил только многими уважаемый актёр Олег Басилашвили:

«Я считаю, что это полнейшее безобразие! Отмененный спектакль «Игра в джин» очень хороший. Никакого отношения к политике он не имеет. Может, кого-то раздражает Лия Ахеджакова? Но это ведь другое дело!

Почему достойную, прекрасную, хорошую актрису лишают работы в «Современнике»? Это её единственная пока работа. Это неправильно, неправомерно, решение директора идет вразрез с нашей Конституцией».

Хотя и его поддержка уже вряд ли что-то изменит.

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Метки: Олег Басилашвили   актриса   лия ахеджакова   отстранение   пьеса   современник   спектакль   театр   уволнение   
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73  комментария
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
Жить в "Земле обетованной" и хаять Россию...хм а шо тут не так?!
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17k
Vital Idol Минуту назад
Неделю назад Минкультуры РФ потребовало от Третьяковской галереи привести экспозицию в соответствие с "традиционными ценностями".
Сегодня глава Третьяковки Трегулова отправлена в отставку.
На её место назначена Елена Проничева.
Дочь экс-главы Погранслужбы ФСБ.
Есть вопросы?! Нет вопросов...
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21k
ЦСКА Минуту назад
Да какое безобразие то!?
В сороковых, прошлого века, её б в Соловки отправили! В лучшем случае....
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1k
Jora Kyky(Kukunaher) 3 минуты назад
Басиашвили, Ахеджакова, а также всякие галкины, меладзы и прочие гребенщиковы с макаревичами сами идут в разрез с Конституцией РФ. И именно:
ст.15, ч.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, ГРАЖДАНЕ и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
ст.29., ч.2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
ст.59, ч.1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
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64
noname789 6 минут назад
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64
noname789 6 минут назад
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33k
russger 7 минут назад
Ну пусть берёт её за ручку и вместе пздуют в 404
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0
Vlad Samarin 7 минут назад
Ахеджакова оппозиционерка. Само по себе это не преступление. Но когда она выступила в поддержку террористической организации ИГИЛ - это уже слишком. Правда, это было давно, может быть уже одумалась.
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26k
Лис 9 минут назад
Зря О. Басилашвили в это говно вляпался. Пусть теперь ответит на вопрос: " Ваше отношение к современной политике России?".
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36k
Notan Blaine 9 минут назад
Тоже считаю это безобразием. Нужно было депортировать на Украину, чтобы она не страдала пребывая среди диких варваров.
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766
Sumrak58100 11 минут назад
Её не на улицу выкинули, а не пенсию отправили. Может идти работать распостранителем билетов, если хочется общения и лишней копейки.
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5k
!ГЕНнадий 12 минут назад
"Звёздами", как и президенТАМи, следует считать только прошедших медкомиссию...
Мозг (если и был) - сохнет. А нам это подают как "Ах какие люди (трупы)" - и, против.
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10k
Домашние хитрости 13 минут назад
Нет интереса у зрителей - нет заработка у театра. Зачем делать спектакли, на которые зрители не пойдут?
Лично я ни на Ахеджакову, ни на Басилашвили на афише не куплюсь. Да, когда-то они блистали, но сейчас мне совершенно не интересны.
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30k
Dobry vojak Svejk 15 минут назад
Всегда удивляло, что кого-то так беспокоит мнение комедианта о политике. У каждого своё. Не поливай грязью свою страну и никто не повернётся в твою сторону с удивлением и презрением. Ну а если открыл рот - будь готов что те, кто ходил на твои спектакли отвернутся.
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318
Дима Новосельский 16 минут назад
Предлагаю ему открыть собственный театр и там задействовать её...
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21
Boris Maduro 17 минут назад
Пусть оба валят в любимую ими Украину и выступают там! Или в Израиле выступают. Хотя кто видел эту Шапокляк на сцене театра, понимает, что она даже подземного перехода не достойна!!!
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1k
beshh 18 минут назад
> Но это ведь другое дело!

У "носатых" всевозможных мастей всегда так:
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8k
евгений 19 минут назад
Давно надо было заняться расчисткой этого гадюшника. Пусть дадут дорогу молодым талантам раз такие умные. Да и где нарушение Конституции? Хочет всякую хрень нести? пусть пи..т что хочет, но просто за свой счет. Никто же ей ничего не запрещает, просто теперь это все будет не за счет здоровой части общества.
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482
Роман 21 минуту назад
Как же задолбала эта вшивая интеллигенция...
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10k
Oleg 24 минуты назад
м-да, с чем мы останемся? с депутутками из гос думы, кисилёвычем и пригоженкой. вот он культурный корень
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118
Jimmy Полчаса назад
Д-допистелась
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August

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