«Сижу и плачу»: Ахеджакова лишилась последнего спектакля в «Современнике»

Речь идёт о постановке «Игра в джин», где артистка исполняла главную роль.
Народная артистка России Лия Ахеджакова, не так давно попавшая в опалу из-за критики российского общества и властей, сообщила, что театр «Современник», которому она отдала 45 лет своей жизни, снял последний спектакль с её участием.
Театр «Современник» сообщил сегодня, что постановка «Игра в джин», где Ахеджакова играет главную роль, не состоится ни в феврале, ни в марте. Причину отмены спектакля там не назвали.
«Сижу и плачу. Я всё понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», — прокомментировала отмену спектакля артистка.
Напомним, что осенью 2022 года из репертуара «Современника» исчезла постановка «Первый хлеб» с Ахеджаковой в главной роли. Общественники из «Офицеров России» в тот же период времени требовали от Генпрокуратуры проверить спектакль на пропаганду однополой любви и чрезмерное употребление нецензурных слов. Но отменили его не из-за этого. Как впоследствии признался директор театра Юрий Кравец, он был вынужден снять постановку из-за того, что его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой.
В январе «Современник» снял с афиши антрепризу «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой. Тогда в театре сообщили, что причина отмены чисто техническая. И вот сегодня, наконец, «беспричинно» отменили последнюю постановку с её участием.
Сейчас Народная артистка России проживает в Израиле. На «родине» бывает наездами-гастролями. Но похоже, они закончились — «кина не будет».
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Может надо было не в Израиль ехать, а на Украину?
А какого куя она народная артистка России, не смотря на *критику российского общества и властей*?