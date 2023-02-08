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«Сижу и плачу»: Ахеджакова лишилась последнего спектакля в «Современнике»

«Сижу и плачу»: Ахеджакова лишилась последнего спектакля в «Современнике»

Автор:
08 февраля 2023 16:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Санкт-Петербург   лия ахеджакова   отмена   современник   спектакль   театр   
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Речь идёт о постановке «Игра в джин», где артистка исполняла главную роль.

Народная артистка России Лия Ахеджакова, не так давно попавшая в опалу из-за критики российского общества и властей, сообщила, что театр «Современник», которому она отдала 45 лет своей жизни, снял последний спектакль с её участием.

Театр «Современник» сообщил сегодня, что постановка «Игра в джин», где Ахеджакова играет главную роль, не состоится ни в феврале, ни в марте. Причину отмены спектакля там не назвали.

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«Сижу и плачу. Я всё понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», — прокомментировала отмену спектакля артистка.

Напомним, что осенью 2022 года из репертуара «Современника» исчезла постановка «Первый хлеб» с Ахеджаковой в главной роли. Общественники из «Офицеров России» в тот же период времени требовали от Генпрокуратуры проверить спектакль на пропаганду однополой любви и чрезмерное употребление нецензурных слов. Но отменили его не из-за этого. Как впоследствии признался директор театра Юрий Кравец, он был вынужден снять постановку из-за того, что его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой.

В январе «Современник» снял с афиши антрепризу «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой. Тогда в театре сообщили, что причина отмены чисто техническая. И вот сегодня, наконец, «беспричинно» отменили последнюю постановку с её участием.

Сейчас Народная артистка России проживает в Израиле. На «родине» бывает наездами-гастролями. Но похоже, они закончились — «кина не будет».

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Метки: Санкт-Петербург   лия ахеджакова   отмена   современник   спектакль   театр   
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12  комментариев
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64k
Татьяна Юсова Полчаса назад
А что в Израиле не приглашают на сцену? А что так?
Может надо было не в Израиль ехать, а на Украину?
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30k
Slonyash 2 минуты назад
Печально, что уйдет в небытие тихо, как Кикабидзе. Предателей никто не любит...
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148
Cergei 2 минуты назад
Кто ищет, тот всегда найдет. Что то мне, современный израиль, один пароход все больше напоминает, из анекдота, где бог три года кого то собирал.
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10k
Shtoppi 3 минуты назад
скоро будет в новой роли блистать. на паперти.
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44k
Соломей 6 минут назад
очень.очень долго собирались .надо сразу. и остальных.
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33k
russger 6 минут назад
"Народная артистка России Лия Ахеджакова, не так давно попавшая в опалу из-за критики российского общества и властей"

А какого куя она народная артистка России, не смотря на *критику российского общества и властей*?
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2k
nikam 6 минут назад
а ведь когда то, это было давно, была хорошей, адекватной актрисой... советская власть ей дало образование, кино карьеру, признание и прочее...., а она все недовольна....
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4k
Горожанин 10 минут назад
Искусство и предательство - две вещи несовместные.
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26k
Лис 12 минут назад
Пора лишать всех званий.
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263
ruslan d Полчаса назад
Ну , чего добивалась , то и получила...
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52
noname789 Полчаса назад
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6k
klop Полчаса назад
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