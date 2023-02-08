«Сижу и плачу»: Ахеджакова лишилась последнего спектакля в «Современнике»

«Сижу и плачу. Я всё понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», — прокомментировала отмену спектакля артистка.



Напомним, что осенью 2022 года из репертуара «Современника» исчезла постановка «Первый хлеб» с Ахеджаковой в главной роли. Общественники из «Офицеров России» в тот же период времени требовали от Генпрокуратуры проверить спектакль на пропаганду однополой любви и чрезмерное употребление нецензурных слов. Но отменили его не из-за этого. Как впоследствии признался директор театра Юрий Кравец, он был вынужден снять постановку из-за того, что его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой.



В январе «Современник» снял с афиши антрепризу «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой. Тогда в театре сообщили, что причина отмены чисто техническая. И вот сегодня, наконец, «беспричинно» отменили последнюю постановку с её участием.