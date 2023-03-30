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«Я не успела проститься с моей сценой»: Лия Ахеджакова заявила об увольнении из «Современника»

«Я не успела проститься с моей сценой»: Лия Ахеджакова заявила об увольнении из «Современника»

Автор:
30 марта 2023 15:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дмитрий Назаров   лия ахеджакова   современник   спектакль   театр   увольнение   
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Сначала отстранили от спектаклей, теперь - распрощались.

Ахеджакова играла в «Современнике» целых 46 лет. Была одной из ведущих актрис, да и в кино она исполнила множество ярких ролей. Даже небольшие роли, как в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром», запоминались мгновенно, а Лию Меджидовну знала и любила вся страна.

После февраля 2022-го всё изменилось. Ахеджакова выступила с критикой текущих событий и руководство театра завалили гневными письмами. Зрители требовали убрать спектакли Ахеджаковой из репертуара или заменить её в постановках. Худрук выбрал первый вариант и все спектакли с участием 84-летней актрисы убрали. Но руководитель подчеркнул, что никто Ахеджакову увольнять не собирается.

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Позвонил мне новый руководитель театра «Современник» Ю. Кравец, совсем недавно сменивший главного режиссёра Виктора Рыжакова, сказал, что театр завален письмами трудящихся с требованием убрать со сцены любимого театра актрису Ахеджакову. Сказал, что департамент культуры поддержал его в решении убрать меня из репертуара, и что мне 13 февраля уже не надо играть «Джин» — замена.


Это вызвало немалый переполох, как у нас, так и за границей. Например, эмигрировавший в США режиссёр Александр Молочников заявил:


Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только вот за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков, вы (Минкульт, депутаты, уж простите, увольняющие руководители) будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нем. Выход есть всегда. Простите нас всех! Ахеджакова, Назаров, Филиппенко.

Что касается актёра Дмитрия Назарова - сейчас он гастролирует по Израилю. Как и остальные уехавшие звёзды - дают представления в Прибалтике и Израиле, там где есть крупные общины русскоговорящих. В остальных странах с выступлениями не очень.

Ну а сегодня выяснилось, что Лия Меджидовна ещё 10 марта написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она уже отыграла спектакль на Кипре и вернулась в Россию. По её словам, пока никуда уезжать не собирается.

Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссёры! Какие партнёры! Когда мы с Богданом Ступкой играли в Киеве в театре Франка «Старосветские помещики» Гоголя, Богдан сказал мне: «Поздоровайся со сценой, она будет тебе помогать». И каждый раз, когда я ступала на киевскую сцену, я говорила: «Здравствуй, Сцена! Я постараюсь не подвести тебя».


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Метки: Дмитрий Назаров   лия ахеджакова   современник   спектакль   театр   увольнение   
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39  комментариев
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15k
Элитный тигр Час назад
Этот режиссер, эмигрировавший в америку, пусть и набирает себе этих звезд, пачками. Смольянинов, назаров, ахеджакова, панин - скоро за корку хлеба играть будут.
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25k
Matrosskin 2 минуты назад
" Ах прости меня сцена !!!" (с) Л. Ахеджакнутая. из неизданного
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1k
Nick 3 минуты назад
-Изя всё.
- Ой!
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859
Иванов Петров Сидоров 5 минут назад
Они все уже отработанный материал, причем давно. Им осталось только тявкать из-за границы.
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8k
Том Сойер 12 минут назад
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15k
Совранский 13 минут назад
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506
Вася Васильев 19 минут назад
Ну вот какой смысл говорить про этих скоморохов? Сдохли и хрен с ними.
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61k
Андрей 19 минут назад
Нах.. это ---->туда
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6k
Компьютер DELL монитором 22 минуты назад
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6k
Компьютер DELL монитором 23 минуты назад
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14k
Роман Полчаса назад
Не могу вспомнить чем мне запомнилась Ахеджакова кроме как ролью в Служебном романе
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28k
Юрьевич Полчаса назад
А чего ныть то?
Ты актриса. Когда тебя любят зрители - ты в шоколаде. Когда ты нагадила на зрителей и они перестали тебя любить - ты в говне. Всё в твоих руках!
Хотела понравиться западу, так езжай туда, пусть там тебя любят и платят деньги. В чём проблема то?
Ты забыла, что актёру платят зрители!
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5k
Горожанин Полчаса назад
Иуда тоже думал, что делает всё правильно. Предатели всегда находят себе моральное оправдание. Они никогда ничего не поймут. Им это не дано, потому что предательство - это расщепление сознания. Судит их потом жизнь и история. И заканчивают они в своей душе как Иуды. Туда им и дорога.
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491
adssaf afasffdsga Горожанин 3 минуты назад
Иуда раскаялся в содеянном. Единственное, он постыдился просить прощения у Бога. Эти - не раскаиваются.
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5k
alex 37 минут назад
Её время как и Пугачёвой ушло, плюс не по пути нам с этими попутчиками
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19k
Robin Hood 39 минут назад
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33k
Fat boy slim is * in a heaven 40 минут назад
Да пес с ней, вздорная старуха.
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985
Голодранец! 41 минуту назад
Может хватить уже про них постить? Опостылело!
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13k
котегRUS 42 минуты назад
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3k
Anatoly Tananykhin 42 минуты назад
Я конечно всё понимаю, заслуженная артистка и все такое... Но 84 года, может уже пора и честь знать. Когда-то надо остановиться.
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2k
Vladislav Grigorenko 42 минуты назад
"...вы украли последние годы сцены и кино..."!!! Браво!!! Брависсимо!!! Т.е. сцена, театр - это всё исключительно для актёров, чтоб они имели возможность "реализовываться" и "самовыражаться" за чужой счёт, а зрители - да пошли они на@уй эти зрители, раз ничо не понимают! Бурные бл@ть аплодисменты, переходящие в овации!!!
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190
Pasha Panfilov 45 минут назад
Я смотрю вообще мода какая-то - кто с какой работы ни уйдёт, даже кассир из макдоналдса - каждый кричит о своей незаменимости и великом деле, котором занимался а ему вот не дали.
А уж артисты - ну все сплошь великие и через одного народные. Прям уж даже и не знаешь , то ли корону им присобачивать, то ли нимб сразу. Ум честь и совесть эпохи, как КПСС.
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