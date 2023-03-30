«Я не успела проститься с моей сценой»: Лия Ахеджакова заявила об увольнении из «Современника»

Ахеджакова играла в «Современнике» целых 46 лет. Была одной из ведущих актрис, да и в кино она исполнила множество ярких ролей. Даже небольшие роли, как в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром», запоминались мгновенно, а Лию Меджидовну знала и любила вся страна.

После февраля 2022-го всё изменилось. Ахеджакова выступила с критикой текущих событий и руководство театра завалили гневными письмами. Зрители требовали убрать спектакли Ахеджаковой из репертуара или заменить её в постановках. Худрук выбрал первый вариант и все спектакли с участием 84-летней актрисы убрали. Но руководитель подчеркнул, что никто Ахеджакову увольнять не собирается.