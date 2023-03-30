«Я не успела проститься с моей сценой»: Лия Ахеджакова заявила об увольнении из «Современника»

Сначала отстранили от спектаклей, теперь - распрощались.
Ахеджакова играла в «Современнике» целых 46 лет. Была одной из ведущих актрис, да и в кино она исполнила множество ярких ролей. Даже небольшие роли, как в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром», запоминались мгновенно, а Лию Меджидовну знала и любила вся страна.
После февраля 2022-го всё изменилось. Ахеджакова выступила с критикой текущих событий и руководство театра завалили гневными письмами. Зрители требовали убрать спектакли Ахеджаковой из репертуара или заменить её в постановках. Худрук выбрал первый вариант и все спектакли с участием 84-летней актрисы убрали. Но руководитель подчеркнул, что никто Ахеджакову увольнять не собирается.
Позвонил мне новый руководитель театра «Современник» Ю. Кравец, совсем недавно сменивший главного режиссёра Виктора Рыжакова, сказал, что театр завален письмами трудящихся с требованием убрать со сцены любимого театра актрису Ахеджакову. Сказал, что департамент культуры поддержал его в решении убрать меня из репертуара, и что мне 13 февраля уже не надо играть «Джин» — замена.
Это вызвало немалый переполох, как у нас, так и за границей. Например, эмигрировавший в США режиссёр Александр Молочников заявил:
Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только вот за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков, вы (Минкульт, депутаты, уж простите, увольняющие руководители) будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нем. Выход есть всегда. Простите нас всех! Ахеджакова, Назаров, Филиппенко.
Что касается актёра Дмитрия Назарова - сейчас он гастролирует по Израилю. Как и остальные уехавшие звёзды - дают представления в Прибалтике и Израиле, там где есть крупные общины русскоговорящих. В остальных странах с выступлениями не очень.
Ну а сегодня выяснилось, что Лия Меджидовна ещё 10 марта написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она уже отыграла спектакль на Кипре и вернулась в Россию. По её словам, пока никуда уезжать не собирается.
Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссёры! Какие партнёры! Когда мы с Богданом Ступкой играли в Киеве в театре Франка «Старосветские помещики» Гоголя, Богдан сказал мне: «Поздоровайся со сценой, она будет тебе помогать». И каждый раз, когда я ступала на киевскую сцену, я говорила: «Здравствуй, Сцена! Я постараюсь не подвести тебя».
Источник:
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- Ой!
По остальному в "Гараж" у неё роль есть неплохая, в Москва слезам не верит играла ту что хахаля обещала подобрать. А в остальном так и не вспомню.
Ты актриса. Когда тебя любят зрители - ты в шоколаде. Когда ты нагадила на зрителей и они перестали тебя любить - ты в говне. Всё в твоих руках!
Хотела понравиться западу, так езжай туда, пусть там тебя любят и платят деньги. В чём проблема то?
Ты забыла, что актёру платят зрители!
А уж артисты - ну все сплошь великие и через одного народные. Прям уж даже и не знаешь , то ли корону им присобачивать, то ли нимб сразу. Ум честь и совесть эпохи, как КПСС.