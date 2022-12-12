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«Клянусь могилой своей мамы»: Домогаров пришел в бешенство из-за онанирующей на сцене Гусевой

«Клянусь могилой своей мамы»: Домогаров пришел в бешенство из-за онанирующей на сцене Гусевой

Автор:
12 декабря 2022 13:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Домогаров   бешенство   в мире   гусева   люди   театр   фото   
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Александр Домогаров служил в театре имени Моссовета почти 30 лет, так что теперь, отказавшись работать под руководством Марчелли, он не намерен спокойно наблюдать за тем, как, по его словам, рушится все хорошее, что когда-то было создано.

Новому руководству он объявил настоящую войну и теперь открыто рассказывает о том, что происходит в театре. По словам Домогарова, Марчелли полностью меняет политику театра, убирает из репертуара прежние спектакли, принимает новых артистов (в частности, своих родственников), но, избавляясь от старого, ничего более достойного взамен не предлагает. На контакт с недовольными подчиненными художественный руководитель также не идет - просто молча слушает возмущения. А на сцене тем временем творится нечто странное, что не принимает ни зритель, ни Домогаров, ни сам театр. Актер рассказал, что посмотрел уже три новых премьеры: «Восемь любящих женщин», «Жестокие игры» и «Мама». Во всех задействованы его коллеги, талантливые люди, но ни одна из постановок не вызвала у Домогарова положительных эмоций. "Я вижу, как Ольга Михайловна Остроумова придумала себе и то и это, а сцена не принимает. Не понимаю, как объяснить, что Катя Гусева ложится на диван, и ей почему-то надо онанировать с маской? Я, может быть, дурно воспитан? Не понимаю, почему Нелли (главная героиня пьесы Арбузова «Жестокие игры») является девушкой легкого поведения. И почему при знакомстве с Терентием она должна держать куклу между ног и все больше проталкивать ее в промежность? Я уже не слушаю текст, а смотрю на это и думаю про себя: "Режиссер-постановщик, ты болен?...« Я об этом говорю. С трудом себе представляю, чтобы Павел Осипович сказал нам с Ольгой Кабо в »Сирано": "А вот здесь ты достаешь фаллоимитатор и начинаешь тыкать в Роксану, доказывая что-то", - пожаловался Александр Юрьевич. "Я тебе клянусь могилой своей мамы: никогда. Если бы у меня была патовая ситуация, и у меня ушли бы все артистки, только тогда я назначил бы жену, понимая, что подписываю себе смертный приговор", - заявил Домогаров. Кроме того, не радует Домогарова и то, что Марчелли активно раздает и главные, и не главные роли своим жене и дочери. Актер уверен, что никогда не поступил бы также, даже если бы его супруга оказалась очень талантлива. "Я никогда не хотел крови. А сейчас я хочу. <...> Гипотетически я хочу крови тех, кто предал театр имени Моссовета внутри. Я буду ждать — это позиция ожидания и нападения одновременно. Нападу, когда Марчелли этого не будет ожидать. Буду следовать за ним по всем городам после того, как его снимут. И буду сидеть в первом ряду на всех его спектаклях — я хочу увидеть, как он будет разрушать другие театры. Поверь мне, что я найду три вечера — день прилета, день отлета и один вечер на спектакле, чтобы насладиться гибелью человека. Моральной гибелью", - заверил Домогаров.

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Метки: Домогаров   бешенство   в мире   гусева   люди   театр   фото   
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20  комментариев
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46k
Андрей 2 часа назад
А где видео с Гусевой?
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Ну, наконец то америкамское дерьмо дошло и до России. Онанировать на сцене, заниматься сексом на сцене, материться - американское искусство радует россиянинцев.
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7
Александр Емельянов 42 минуты назад
Серпентариум единомышленников
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58k
Похабыч 2 часа назад
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2k
SHAGREEN 2 часа назад
Ну так-то не театр юного зрителя, из его слов сложно сделать вывод.
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16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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28k
Levyathan 2 часа назад
Разве про женщину можно сказать "онанирует"?
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