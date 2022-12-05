Работник проглотил украденное золото, но попался благодаря дверной сигнализации

Чтобы вынести добытое контрабандное золото с рабочего места, мужчина спрятал добычу в самом, казалось бы, надёжном месте — проглотил его. Но работник не учёл, что дверь, через которую ему нужно будет покидать территорию рудника, оснащена хитрой сигнализацией с лазерами. Современные технологии сработали на «ура» и немедленно дали сигнал о том, что мужчина где-то припрятал драгоценный металл.