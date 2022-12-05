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Работник проглотил украденное золото, но попался благодаря дверной сигнализации

Работник проглотил украденное золото, но попался благодаря дверной сигнализации

Автор:
05 декабря 2022 10:16
Сообщество : Истории
Метки: в мире   вор   золото   история   люди   попался   сигнализация   фото   
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Житель Демократической Республики Конго, который работает на золотом руднике Кибали, попытался подзаработать нечестным путём.

Чтобы вынести добытое контрабандное золото с рабочего места, мужчина спрятал добычу в самом, казалось бы, надёжном месте — проглотил его. Но работник не учёл, что дверь, через которую ему нужно будет покидать территорию рудника, оснащена хитрой сигнализацией с лазерами. Современные технологии сработали на «ура» и немедленно дали сигнал о том, что мужчина где-то припрятал драгоценный металл.

Вора доставили в местную больницу, где с помощью УЗИ врачи обнаружили внутри его тела 81 грамм золота. Однако, операционного вмешательства не потребовалось. Необычному пациенту дали специальные средства, благодаря которым металл через некоторое время вышел из его тела естественным путём. Похоже, это тот самый случай, когда можно сказать, что золото не пахнет.

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Метки: в мире   вор   золото   история   люди   попался   сигнализация   фото   
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6  комментариев
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33k
Korolev 2 часа назад
Нечестным путём зарабатывают владельцы золотых приисков...
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16k
Bill 52 минуты назад
Не знал что такая сигнализация работает на лазерах.
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2k
Юрий 58 минут назад
Бедняга! Ему еще повезло - я не думаю, что современные датчики сильно влияют на здоровье. Лет 30-40 назад работников золотых и алмазных рудников в Африке просвечивали на выходе рентгеновскими аппаратами каждый день...
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