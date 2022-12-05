Работник проглотил украденное золото, но попался благодаря дверной сигнализации

Житель Демократической Республики Конго, который работает на золотом руднике Кибали, попытался подзаработать нечестным путём.
Чтобы вынести добытое контрабандное золото с рабочего места, мужчина спрятал добычу в самом, казалось бы, надёжном месте — проглотил его. Но работник не учёл, что дверь, через которую ему нужно будет покидать территорию рудника, оснащена хитрой сигнализацией с лазерами. Современные технологии сработали на «ура» и немедленно дали сигнал о том, что мужчина где-то припрятал драгоценный металл.
Вора доставили в местную больницу, где с помощью УЗИ врачи обнаружили внутри его тела 81 грамм золота. Однако, операционного вмешательства не потребовалось. Необычному пациенту дали специальные средства, благодаря которым металл через некоторое время вышел из его тела естественным путём. Похоже, это тот самый случай, когда можно сказать, что золото не пахнет.
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