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20 красоток всех времён, которые были признаны не модными журналами, а обычными людьми

20 красоток всех времён, которые были признаны не модными журналами, а обычными людьми

Автор:
09 декабря 2022 09:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   в мире   внешность   красота   люди   фото   
692
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Красота — вещь субъективная. У каждого человека на планете взгляд на привлекательность настолько уникальный, что всем договориться и прийти к какому-то единому мнению фактически невозможно. Однако это не мешает людям составлять различные рейтинги и топы самых красивых и привлекательных.

На этот раз интернет-пользователи приняли участие в голосовании на сайте Ranker, который решил выяснить, кто среди знаменитостей является самой красивой женщиной всех времён. В голосовании приняли участие 5,8 миллионов человек. За титул боролись сотни претенденток. Однако мы предлагаем вам взглянуть на двадцатку счастливиц, которые, по мнению пользователей, стали самыми достойными.


Дайан Лейн — 20 место

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Натали Вуд — 19 место


Холли Берри — 18 место


Джейн Сеймур — 17 место


Кейт Бекинсейл — 16 место


Элизабет Тейлор — 15 место


Фильмов о Клеопатре снято немало, но картину с участием Элизабет Тейлор знают почти все. Сложно не обратить внимание на столь яркую и запоминающуюся игру. Кстати, роль Клеопатры стала одной из наиболее известных в карьере актрисы.


Натали Портман — 14 место


Жаклин Смит — 13 место


Мишель Пфайффер — 12 место


Элизабет Хёрли — 11 место


Джессика Альба — 10 место


Кэтрин Зета-Джонс — 9 место


Сальма Хайек — 8 место

Софи Лорен — 7 место

За свою актёрскую карьеру восхитительная Софи Лорен снялась почти в 100 фильмах. Ей посчастливилось поработать с легендами кино, среди которых Чарли Чаплин, Жан-Поль Бельмондо, Фрэнк Синатра и многие другие.


Шарлиз Терон — 6 место


Скарлетт Йоханссон — 5 место


Мэрилин Монро — 4 место


Грейс Келли — 3 место

Грейс Келли имела непродолжительную актёрскую карьеру. Она снялась в 10 фильмах и получила один Оскар. Однако её красота и актёрская игра по-прежнему вызывают восхищение у людей.


Ракель Уэлч — 2 место

Ракель Уэлч — актриса и эталон красоты США в 70-х. Она не может похвастаться ролями в крупных фильмах, но зато она заложила новые стандарты красоты, многие из которых актуальны до сих пор.


Одри Хепбёрн — 1 место

Несмотря на итоги, каждая из девушек достойна первого места. Все участницы рейтинга прекрасны и неотразимы по-своему.

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Метки: актриса   в мире   внешность   красота   люди   фото   
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9  комментариев
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
я думаю что это рейтинг для одной страны и явно не России.
У нас можно найти сотни актрис и по красивее
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17k
Наталья 2 минуты назад
Насколько мне известно, как минимум Кетрин Зета-Джонс и Натали Портман снимались на обложках модных журналов. Может, стоит проверять информацию, прежде чем постить?
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6k
sumrаknn 42 минуты назад
Кроме пары мордашек все остальные фупля.
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1k
Антон 56 минут назад
Етить, а рука левая где?!

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4
Александр Никитин Час назад
Кейт Бекинсейл как-то больно низкое место, в добавок где Моника Беллуччи? Да и Скарлетт Йоханссон повыше тоже можно
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2k
Оксид Бетона Час назад
А где же Шэрон Стоун, Кэрол Альт, Бурк Шилдс? Да и у нас красавиц хватает.
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294
Stekr Час назад
Йоханссон явно тут лишняя.
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