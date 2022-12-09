20 красоток всех времён, которые были признаны не модными журналами, а обычными людьми

На этот раз интернет-пользователи приняли участие в голосовании на сайте Ranker, который решил выяснить, кто среди знаменитостей является самой красивой женщиной всех времён. В голосовании приняли участие 5,8 миллионов человек. За титул боролись сотни претенденток. Однако мы предлагаем вам взглянуть на двадцатку счастливиц, которые, по мнению пользователей, стали самыми достойными.

Дайан Лейн — 20 место