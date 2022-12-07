В США арестовали жителя Аризоны, который провозгласил себя пророком и завел 20 жен

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46-летний житель Аризоны провозгласил себя пророком и завел 20 жен, среди которых есть девятилетние девочки, в том числе его дочь.
Лидер так называемого культа многожёнства Сэмюэль Бейтман перевозил женщин и детей в тесном трейлере, а вместо туалета там было ведро. Мужчину арестовали в сентябре 2022 года. Сейчас он находится под стражей по обвинению в препятствовании правосудию.
Всё началось ещё в августе 2022 года, когда патрульные полицейские увидели, как автомобиль GMC Denali остановился на дороге, а из прицепа показалась детская рука. Силовики остановили машину и узнали, что Бейтман перевозил трёх девочек в возрасте от 11 до 14 лет в грузовом прицепе за своим внедорожником.
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Мужчину арестовали и поместили в тюрьму округа Коконино по подозрению в угрозе жизни детей. Но спустя время он вернулся домой.
Вот только у ФБР возникли подозрения, что Бейтман чистил свой телефон во время ареста и общался со сторонниками в Колорадо-Сити, пока находился в тюрьме. 13 сентября агенты провели обыск в его доме, а уже 15 сентября он предстал перед федеральным судом по новым обвинениям, связанным с вмешательством в расследование.
Бейтман возглавляет группу радикального мормонского ответвления фундаменталистской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (или FLDS). Причём его взгляды оказались настолько радикальными, что его осудил даже бывший лидер FLDS Уоррен Джеффс, который, к слову, имеет судимость за изнасилование детей.
Фанатизм 46-летнего американца дошёл до такой степени, что он совершенно серьёзно начал считать себя пророком. Позже он женился на собственной дочери-подростке.
Из показаний свидетелей стало известно, после женитьбы на дочери Бейтман собрал «около 50 последователей и более 20 жён, многие из которых несовершеннолетние — в основном до 15 лет».
Оказывается, Бейтман умеет убеждать. Например, он сказал одной паре, что «Небесный Отец» якобы поручил ему в начале ноября 2021 года «отдать самое ценное, что у него есть, — его девочек» трём своим взрослым последователям мужского пола. Затем Бейтман якобы наблюдал, как трое мужчин занимались сексом с его дочерьми, одной из которых было всего 12 лет. Только сам Бейтман заявил, что все девочки «пожертвовали своей добродетелью ради Господа».
«Бог исправит их тела и вернёт мембрану в их тело. Я никогда не был так уверен в исполнении его воли. Это всё из-за любви», — сокрушался «пророк».
К слову о «любви». Бейтман владеет двумя Bentley, а его «жёны» ютились в тесном трейлере, в котором из удобств был диван, кресла для кемпинга и туалет из ведра.
Федеральный прокурор заявил, что государственное агентство по защите детей забрало детей из дома Бейтмана.
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