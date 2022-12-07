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В США арестовали жителя Аризоны, который провозгласил себя пророком и завел 20 жен

В США арестовали жителя Аризоны, который провозгласил себя пророком и завел 20 жен

Автор:
07 декабря 2022 09:52
Сообщество : Истории
Метки: Пророк   аризона   в мире   история   люди   обман   удивительно   фото   
1245
14

46-летний житель Аризоны провозгласил себя пророком и завел 20 жен, среди которых есть девятилетние девочки, в том числе его дочь.

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Метки: Пророк   аризона   в мире   история   люди   обман   удивительно   фото   
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7  комментариев
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9k
Б.Касторский 23 минуты назад
Меня в религиях смущает, что прихожан называют паствой, а часто последователи рабы. При этом у тебя куча обязанностей и никаких подтвержденных возможностей благ в дальнейшем. Странно же как-то.
Да и вообще, вроде 21 век. Раньше мечтали, что будем бороздить космос, базы на Луне, полет к Марсу! Помню как в школе слушали звуки Венеры. А тут свернули не туда.
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9k
Денис 39 минут назад
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679
сергей ремизов 45 минут назад
Вот же хитрая жопа
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Да концы в концах!!!!
ЧИТАЙТЕ то, что постите!!!!
Не доверяйте гуглопереводу на 100%.
Или хочется побыстрее лайков "нарубить"?
От меня только за кривой перевод - МИНУС.
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Самое забавное, что не арестовывают "посредников" от бога, разных священнослужителей, которые такие же мошенники, а забыл, это другое.
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