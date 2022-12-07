В США арестовали жителя Аризоны, который провозгласил себя пророком и завел 20 жен

Оказывается, Бейтман умеет убеждать. Например, он сказал одной паре, что «Небесный Отец» якобы поручил ему в начале ноября 2021 года «отдать самое ценное, что у него есть, — его девочек» трём своим взрослым последователям мужского пола. Затем Бейтман якобы наблюдал, как трое мужчин занимались сексом с его дочерьми, одной из которых было всего 12 лет. Только сам Бейтман заявил, что все девочки «пожертвовали своей добродетелью ради Господа».