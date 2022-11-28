Бактерия безумия: как необычное заражение едва не свело ребёнка с ума

Через некоторое время Кэмпбеллы решили отдать ребёнка в специализированную клинику. Общий счёт за её услуги потенциально превышал $150 тысяч долларов, поэтому ради сына родители даже взяли ипотечный кредит на свой дом.

После всех приёмов Майклу назначили «Клопазин». Это единственный одобренный препарат, пригодный для борьбы с «резистентной шизофренией» — то есть с таким расстройством, которое не удалось вылечить даже после двух полноценных медикаментозных курсов. Среди прочего препарат временно подавляет лейкоциты, которые защищают организм от инфекционных заболеваний.

Медики из клиники решили лечить Майкла сразу большими дозами «Клопазина», поскольку у них были сомнения, что малые помогут в этой ситуации. Другого решения на тот момент специалисты не видели, но с ними был не согласен отец ребёнка. Скотт долгое время наблюдал за происходящим с его сыном, взвесил все за и против и сделал вывод: врачи ищут не там, где нужно.

PANS

Биостатистик по профессии, Скотт Кэмпбелл умел изучать и критически анализировать статьи и данные медицинских журналов. Так, он уточнил в литературе понятие шизофрении и обнаружил, что, согласно описанию, симптомы этой болезни проявляются постепенно, в период от позднего подросткового возраста до двадцати лет. Расстройство Майкла же грянуло неожиданно, когда ему было четырнадцать. Значит, необходимо было искать в другом направлении.

Кэмпбелл нашел информацию про синдром, известный под аббревиатурой PANS («педиатрический нейропсихиатрический синдром с острым началом»). Это был относительно новый диагноз для пациентов с резким проявлением нервно-психических симптомов, вызванных, в том числе, метаболическими нарушениями или другими воспалительными реакциями. По сути, PANS был «надстройкой» для более узкого обозначения синдрома, связанного со стрептококковыми инфекциями. Впрочем, многие исследователи считали, что термин PANS нужно уточнять, и эта тема была причиной ожесточённых споров в научном сообществе.

Но Кэмпбеллам было не до дебатов — на кону стояла жизнь ребёнка. Диагноз был слишком вероятен, чтобы просто его отбросить. Поэтому Скотт попробовал обсудить синдром с техасскими врачами — к неудовольствию последних. Специалисты сделали вид, как будто им предложили лечить мальчика шаманскими обрядами. Всё дело в том, что критики PANS рассматривали PANS как своего рода уловку для избавления пациентов из-за общественного «клейма», связанного с диагнозами вроде шизофрении.

Этот спор в результате всё-таки затронул и семью Кэмпбеллов. Джуди встала на сторону психиатров, предполагая, что шизофрению Майкла стоит просто принять как данность, а Скотт же настаивал на своём. Но со временем их рассудила реальность: несмотря на пройденные курсы препаратов, ребёнку становилось всё хуже и хуже. Лечение не помогало.

Родители забрали Майкла из больницы. По возвращении невролог проверил кровь и спинномозговую жидкость Майкла и зафиксировал аномально высокие уровни воспалительных и аутоиммунных молекул. По словам врача, ребёнок мог быть в состоянии «аутоиммунного энцефалита» — проще говоря, иммунная система по ошибке атаковала клетки мозга.

После дорогого исследования у невролога и последовавшего специфического лечения у ребёнка наконец-то появились первые признаки улучшения. Теперь он мог высидеть весь фильм или прочитать книгу, а также стал отличать вымысел от реальности. Больше не нужно было звонить в 911. У родителей Майкла появилась надежда.

Bartonella henselae