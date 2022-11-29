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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6971 пост • 789 подписчиков подписаться
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Названы самые популярные знаменитости, имена которых чаще всего искали в Google в 2022 году

Названы самые популярные знаменитости, имена которых чаще всего искали в Google в 2022 году

Автор:
29 ноября 2022 08:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: google   в мире   знаменитости   интернет   люди   поиск   фото   
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Новостной сайт, посвящённый знаменитостям, Celeb Tattler вычислил 10 самых популярных людей 2022 года, так или иначе относящихся к массовой культуре. Десятка была сформирована методом подсчёта количества запросов в поисковике Google за весь год.

Интерес ко всем перечисленным, как это обычно бывает, в меньшей степени связан с их профессиональной деятельностью, а в первую очередь обоснован связанными с ними событиями и особенно скандалами.

Наиболее красноречиво эта зависимость видна в первых двух местах топа.


10 место: Зендея

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Гуглилась в среднем 2,71 миллиона раз каждый месяц 2022 года.


9 место: Милли Бобби Браун

Гуглилась в среднем 2,78 миллиона раз каждый месяц 2022 года.


8 место: Уилл Смит

Гуглился в среднем 3,15 миллиона раз каждый месяц 2022 года.



7 место: Илон Маск

Гуглился в среднем 3,19 миллиона раз каждый месяц 2022 года.

Изобретатель и так часто был на виду, а в этом году ещё и Твиттер купил. Причём довольно громким и скандальным образом.


6 место: Пит Дэвидсон

Гуглился в среднем 3,2 миллиона раз каждый месяц 2022 года.

Пит больше известен не своими актёрскими работами, а романами с известными девушками.


5 место: Ким Кардашьян

Гуглилась в среднем 3,4 миллиона раз каждый месяц 2022 года.


4 место: Том Брэди

Гуглился в среднем 4,06 миллиона раз каждый месяц 2022 года.


3 место: Елизавета II

Гуглилась в среднем 4,3 миллиона раз каждый месяц 2022 года.



2 место: Джонни Депп

Гуглился в среднем 5,5 миллионов раз каждый месяц 2022 года.


1 место: Эмбер Хёрд

Гуглилась в среднем 5,6 миллиона раз каждый месяц 2022 года.


Как вы понимаете, самых популярных попкультурных личностей года сформировал самый известный судебный процесс года, превратившийся в сериал.

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Метки: google   в мире   знаменитости   интернет   люди   поиск   фото   
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7  комментариев
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1k
bosayk Час назад
а можно было и подписать род занятий некоторых из представленных тут, что б не гуглить лишний раз)
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4k
Babangdida 2 минуты назад
Это что, способ пропиарить кого-нибудь? Про половину вообще ничего не знаю. Если любопытные решили поинтересоватся что это за люди, то запросы наверное подскочили...
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12k
Кыся 22 минуты назад
А как же Александра Серова?

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4k
Сергей 53 минуты назад
Лажа весь этот рейтинг.
Вот кто такой Том Брэди с 4 места реально знают лишь американцы. Остальному миру он практически не известен и нахрена его гуглить?
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4k
Ivan 53 минуты назад
Половину знаю! Да я в тренде!
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2k
Сергей 58 минут назад
Пост равносилен инструкции - как нарисовать сову. Часть персон, первый раз вижуслышу. С таким же успехом, мог рассттавить по местам и не писать эти миллионы, ещё б быстрее выложить получилось.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Гуглили наверно..чтобы посмотреть как она какает на супружеское ложе))
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