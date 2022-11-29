Названы самые популярные знаменитости, имена которых чаще всего искали в Google в 2022 году

Интерес ко всем перечисленным, как это обычно бывает, в меньшей степени связан с их профессиональной деятельностью, а в первую очередь обоснован связанными с ними событиями и особенно скандалами.

Наиболее красноречиво эта зависимость видна в первых двух местах топа.

10 место: Зендея