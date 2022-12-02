12 реальных снимков о том, как жила Монголия в начале ХХ столетия

Редкие цветные фото с просторов монгольской степи, сделанные больше ста лет назад. Монголия, которая породила Чингисхана, когда-то была могущественной империей.
Однако к XVII веку монголы растеряли все свое могущество, превратившись в подданных Китая. К началу прошлого столетия Монголия была все еще аграрным государством, расслоение общества было колоссальным, и примерно треть всех мужчин составляли монахи. Даже торговля в то время велась весьма примитивно: вместо денег чаще использовали скотину и товары, и лишь изредка монеты какого-нибудь другого государства. Именно в этот период здесь побывал фотограф Стефан Пассе (Stefan Passe): он посетил Монголию ради одного — запечатлеть этот отдаленный уголок планеты на цветную фотополенку, которая только появилась. Снимки сделаны в 1913 году, тогда путешественник провел в Монголии несколько месяцев. Это было время, когда империя Цин пала, а вся Монголия на какое-то время стала автономией Китая.
Буряты на улице Кяхты — российского города в Бурятии на границе с Монголией
Так путешествовал Стефан Пассе по Монголии: по дороге из Кяхты в Ургу
Вид на Улан-Батор, который в то время назывался Урга
Так выглядел город больше ста лет назад
Улица монгольской столицы
Женщина в переносной тюрьме кочевников
Ступа при крупнейшем монгольском монастыре Гандантэгченлин
Лама в Урге
Замужняя женщина
Главные ворота в резиденции Богдо-гэгэна VIII: через них проходили во время торжеств
Богдо-гэгэны — теократические правители, они были главами Монголии с XVII столетия.
Юрты и их жители
Кочевники, населяющие Внутреннюю Монголию
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