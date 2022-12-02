12 реальных снимков о том, как жила Монголия в начале ХХ столетия

Однако к XVII веку монголы растеряли все свое могущество, превратившись в подданных Китая. К началу прошлого столетия Монголия была все еще аграрным государством, расслоение общества было колоссальным, и примерно треть всех мужчин составляли монахи. Даже торговля в то время велась весьма примитивно: вместо денег чаще использовали скотину и товары, и лишь изредка монеты какого-нибудь другого государства. Именно в этот период здесь побывал фотограф Стефан Пассе (Stefan Passe): он посетил Монголию ради одного — запечатлеть этот отдаленный уголок планеты на цветную фотополенку, которая только появилась. Снимки сделаны в 1913 году, тогда путешественник провел в Монголии несколько месяцев. Это было время, когда империя Цин пала, а вся Монголия на какое-то время стала автономией Китая.





Буряты на улице Кяхты — российского города в Бурятии на границе с Монголией