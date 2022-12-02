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12 реальных снимков о том, как жила Монголия в начале ХХ столетия

12 реальных снимков о том, как жила Монголия в начале ХХ столетия

Автор:
02 декабря 2022 10:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Монголия   в мире   интересно   люди   удивительно   фото   
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Редкие цветные фото с просторов монгольской степи, сделанные больше ста лет назад. Монголия, которая породила Чингисхана, когда-то была могущественной империей.

Однако к XVII веку монголы растеряли все свое могущество, превратившись в подданных Китая. К началу прошлого столетия Монголия была все еще аграрным государством, расслоение общества было колоссальным, и примерно треть всех мужчин составляли монахи. Даже торговля в то время велась весьма примитивно: вместо денег чаще использовали скотину и товары, и лишь изредка монеты какого-нибудь другого государства. Именно в этот период здесь побывал фотограф Стефан Пассе (Stefan Passe): он посетил Монголию ради одного — запечатлеть этот отдаленный уголок планеты на цветную фотополенку, которая только появилась. Снимки сделаны в 1913 году, тогда путешественник провел в Монголии несколько месяцев. Это было время, когда империя Цин пала, а вся Монголия на какое-то время стала автономией Китая.


Буряты на улице Кяхты — российского города в Бурятии на границе с Монголией

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Так путешествовал Стефан Пассе по Монголии: по дороге из Кяхты в Ургу


Вид на Улан-Батор, который в то время назывался Урга


Так выглядел город больше ста лет назад


Улица монгольской столицы


Женщина в переносной тюрьме кочевников


Ступа при крупнейшем монгольском монастыре Гандантэгченлин


Лама в Урге


Замужняя женщина


Главные ворота в резиденции Богдо-гэгэна VIII: через них проходили во время торжеств

Богдо-гэгэны — теократические правители, они были главами Монголии с XVII столетия.


Юрты и их жители


Кочевники, населяющие Внутреннюю Монголию

Источник:

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Метки: Жизнь   Монголия   в мире   интересно   люди   удивительно   фото   
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3  комментария
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6k
Copycat 57 минут назад
вот чет подозриельно что в медийном пространстве монголии не слышно вообще, на карте она есть, а как будто её нет) что то с ней не чисто, отстроили небось себе там ваканду и шифруются сидят
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2k
zloikrot Полчаса назад
самая независимая страна в мире. от них в мире ничего не зависит. и они никому не нужны.
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64
Константин 2 часа назад
У них столица перестала кочевать лет 150 назад
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