Бангладеш: крохотная страна с населением больше, чем в России

Забытый уголок Азии

Республика Бангладеш – южноазиатская страна, почти полностью окруженная границами Индии. Как и многие другие страны региона, в прошлом территория являлась частью Британской империи, а после крушения колониальной системы оказалась брошена на произвол судьбы.

В 1947 году район Бенгалии был разделен между Пакистаном и Индией. Однако пакистанская часть сразу включилась в сепаратистскую борьбу. Дело в том, что Бангладеш – единственная мононациональная страна в регионе. 98% населения – бенгальцы, говорящие на одном языке и исповедующие одну веру.

Поэтому Бангладеш сразу захотел размежеваться с Пакистаном. Эта борьба завершилась в 1971 году обретением независимости. Однако спокойнее в регионе не стало, этническое единство не помогло. Теперь бангладешские партии сцепились друг с другом в соперничестве за власть.