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Бангладеш: крохотная страна с населением больше, чем в России

Бангладеш: крохотная страна с населением больше, чем в России

Автор:
01 декабря 2022 10:18
Сообщество : Путешествия
Метки: бангладеш   в мире   интересно   люди   путешествия   страна   факты   фото   
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Эта небольшая, обласканная солнцем и волнами Бенгальского залива страна, старательно игнорируется путешественниками. Большинство даже не знает, где она находится.

Всё дело в том, что это беднейший и наиболее густонаселенный «край» Азии. На территории размером с Вологодскую область живет больше людей, чем во всей России вместе взятой.

Почему в Бангладеш так много жителей, и чем знаменита эта страна?

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Забытый уголок Азии

Республика Бангладеш – южноазиатская страна, почти полностью окруженная границами Индии. Как и многие другие страны региона, в прошлом территория являлась частью Британской империи, а после крушения колониальной системы оказалась брошена на произвол судьбы.

В 1947 году район Бенгалии был разделен между Пакистаном и Индией. Однако пакистанская часть сразу включилась в сепаратистскую борьбу. Дело в том, что Бангладеш – единственная мононациональная страна в регионе. 98% населения – бенгальцы, говорящие на одном языке и исповедующие одну веру.

Поэтому Бангладеш сразу захотел размежеваться с Пакистаном. Эта борьба завершилась в 1971 году обретением независимости. Однако спокойнее в регионе не стало, этническое единство не помогло. Теперь бангладешские партии сцепились друг с другом в соперничестве за власть.

До 1982 года республика пережила 2 государственных переворота, в 2000-х годах вступила в короткую войну с Индией, а сегодня борется с внутренним терроризмом.

Бангладеш по-прежнему политически нестабилен. 2 главенствующие силы – социалистическая «Лига Авами» и исламская «Национальная партия» по-разному смотрят на жизнь и на будущее. Оба течения обладают молодежными боевыми организациями и, время от времени, меряются силами.


Почему в Бангладеш так много людей?

Республика признаётся одной из беднейших стран Азии, где за чертой бедности находятся 60% населения. Здесь высокий уровень преступности, слабая социальная поддержка, туманные представления о санитарии.

Уровень образованности в стране составляет 74,7%, государственная медицинская страховка отсутствует. На 10 000 человек приходится 3 больничные койки и всего 1 квалифицированный врач на 2000 жителей. Для сравнения, в России этот показатель в 8 раз больше.

Казалось бы, в Бангладеш нет ничего, что могло бы поспособствовать росту населения. Ничего, кроме риса. Республика входит в топ-5 стран по производству этой культуры. Местный климат позволяет получать урожай несколько раз в год.

Стоит отметить, сельское хозяйство само по себе является основой экономики страны. В нём задействовано более 60% населения. Вторая статья дохода – текстильная промышленность. Последняя обеспечивает трудоустройство женщин.

Нужно заметить, что несмотря на низкие зарплаты, в Бангладеш довольно низкий показатель безработицы – 5,4%, один из самых низких в мире. Занятость населения, высокопродуктивное сельское хозяйство и высокая энергетическая ценность риса обеспечивают постоянный, наблюдаемый на всём протяжении истории, рост численности.

А из-за бедности и сильного влияния традиций республика так и не совершила демографический переход, присущий большинству стран мира – «рожаем меньше, заботимся дольше». Сегодня в стране насчитывается 169 миллионов человек.

Страна надежд

В Бангладеш, действительно, не развит туризм. Здесь нет соответствующей инфраструктуры, качественной сферы услуг и неожиданно высокие цены на хорошее жильё. В некоторой степени, власти сами проводят политику закрытых границ, обеспечив довольно недружелюбные условия для получения визы или вида на жительство.

Однако у республики ещё всё впереди. Бенгальцы – очень позитивные и трудолюбивые люди, которые оптимистично смотрят на будущее. В стране бурно растёт экономика – 6-7% ежегодно. А за последние 10 лет ВВП на душу населения вырос в 4 раза, обогнав и Индию, и Пакистан! Это всё ещё бедная страна, но она стремительно из нищеты выбирается.

Бангладеш становится излюбленным местом для инвестиций: сюда за дешёвыми рабочими руками едут иностранные компании – в основном текстильные. Страна теперь занимает 4 место по экспорту одежды.

Страна богата природными ресурсами, у неё выгодное географическое расположение. Как считают местные жители, единственное, что не хватает Бангладешу, так единства власти и политической стабильности.

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Метки: бангладеш   в мире   интересно   люди   путешествия   страна   факты   фото   
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10  комментариев
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22k
sssss3 50 минут назад
Люди как паразиты, где тепло и в достатке влаги, там и кучкуются и размножаются.
Бангладеш идеальный пример
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0
Валерий 2 минуты назад
Вот оттуда вся глистогония и разносится по миру
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20k
Will2006 4 минуты назад
У меня в начале 2000х была футболка американского бренда, сделанная в Бангладеш. Относил её больше 10 лет.
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271
Слава Платонов 19 минут назад
фабрику по производству презервативов им надо построить+
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5k
Котэ Полчаса назад
политики алчущие власти и денег в любой стране всё испортят
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8k
Фомич Полчаса назад
Бангладешцы, не вздумайте бурить землю. Вдруг найдется нефть или газ и все...к вам приедет "демократия".
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10k
DumDum Полчаса назад
"Обещал (забыл ты нешто? ну, хорош!), что клеёнку с Бангладешта привезёшь. Так что сэкономь там пару рупий - не бузи. Мне хоть чо. Хоть чёрта в ступе привези!"
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17k
Вася 50 минут назад
мужики там на крикете помешаны, неделями игру смотрят
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15k
Виталий Касандров Час назад
Не то что бы я не интересуюсь политикой ,но индо-бангладешские терки которые согласно статьи были в 2000- прошли мимо меня .Ни разу про них не слышал.
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63k
SAndre Час назад
не понял: так зачем туда ехать?
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