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Главбух пивоваренной компании спрятала у матери 26 миллионов рублей и чёрную бухгалтерию

Главбух пивоваренной компании спрятала у матери 26 миллионов рублей и чёрную бухгалтерию

Автор:
07 декабря 2022 15:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Ульяновская область   бухгалтер   деньги   документы   интересное   находка   фото   
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Главный бухгалтер пивоваренной компании "Завод Трёхсосенский" из Ульяновской области оставила матери записку, кучу денег и документов, когда узнала, что к ней собираются силовики. Однако женщина не учла, что обыск проводился не только у неё дома.

В Ульяновской области главный бухгалтер Татьяна Сулейманова прознала, что к ней собираются силовики с обыском. Женщина решила спрятать у своей матери деньги с документами и оставила записку.

"Мама, привет! Спрячь деньги, а то ко мне с обыском собираются домой. По телефону мне ни о чём не говори"

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Однако силовики нагрянули и к родителям Сулеймановой. Помимо 26 миллионов рублей наличными, они нашли архив с чёрной бухгалтерией конторы за последние шесть лет.

Напомним, компания «Завод Трёхсосенский» выпускает напитки под марками «Жигулёвское», «Рижское» и др. Территориально он находится в Ульяновской области, хотя зарегистрирован – в Самаре. Завод входит в число крупнейших пивоваренных предприятий страны, сообщает Mash.

Найденное было изъято и направлено на экспертизу в Нижний Новгород, а следствие продолжается.

Источник:

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Метки: Ульяновская область   бухгалтер   деньги   документы   интересное   находка   фото   
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3  комментария
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14k
Алексей 40 минут назад
Ну либо у буха были свои мутки, либо гендир тоже туповат...
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−3
ruslan d 15 минут назад
Умно
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9k
JeanLuk 37 минут назад
Трёхсосенское - фу. Мерзкое пиво.
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