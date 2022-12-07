Главбух пивоваренной компании спрятала у матери 26 миллионов рублей и чёрную бухгалтерию

В Ульяновской области главный бухгалтер Татьяна Сулейманова прознала, что к ней собираются силовики с обыском. Женщина решила спрятать у своей матери деньги с документами и оставила записку.

"Мама, привет! Спрячь деньги, а то ко мне с обыском собираются домой. По телефону мне ни о чём не говори"