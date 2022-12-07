Главбух пивоваренной компании спрятала у матери 26 миллионов рублей и чёрную бухгалтерию

Главный бухгалтер пивоваренной компании "Завод Трёхсосенский" из Ульяновской области оставила матери записку, кучу денег и документов, когда узнала, что к ней собираются силовики. Однако женщина не учла, что обыск проводился не только у неё дома.
В Ульяновской области главный бухгалтер Татьяна Сулейманова прознала, что к ней собираются силовики с обыском. Женщина решила спрятать у своей матери деньги с документами и оставила записку.
"Мама, привет! Спрячь деньги, а то ко мне с обыском собираются домой. По телефону мне ни о чём не говори"
Однако силовики нагрянули и к родителям Сулеймановой. Помимо 26 миллионов рублей наличными, они нашли архив с чёрной бухгалтерией конторы за последние шесть лет.
Напомним, компания «Завод Трёхсосенский» выпускает напитки под марками «Жигулёвское», «Рижское» и др. Территориально он находится в Ульяновской области, хотя зарегистрирован – в Самаре. Завод входит в число крупнейших пивоваренных предприятий страны, сообщает Mash.
Найденное было изъято и направлено на экспертизу в Нижний Новгород, а следствие продолжается.
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