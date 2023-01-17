В Конституционном суде рассказали, когда находка превращается в кражу

Если вдруг вы нашли на улице чужой смартфон, то по закону вы обязаны попытаться найти его владельца. Если он не запаролен — позвонить кому-нибудь из списка контактов. Если это сделать невозможно — отнести гаджет в полицию. Гражданский кодекс главным критерием добросовестного поведения считает активные действия нашедшего ценную вещь, предпринятые для поиска владельца.

Это же работает и в обратном порядке. Если вдруг вы нашли смартфон и совершили действия, направленные на его присвоение — перепрошили, вытащили симку или сменили чехол, будьте готовы к тому, что вас могут обвинить в краже.

Этот же принцип работает не только со смартфонами. Если вы нашли кошелёк с документами, то можете попробовать найти этого человека в соцсетях или передать бумажник полиции.