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В Конституционном суде рассказали, когда находка превращается в кражу

В Конституционном суде рассказали, когда находка превращается в кражу

Автор:
17 января 2023 13:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: закон   интересное   кодекс   конституция   кража   находка   рф   фото   
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Иногда случайная находка может обернуться уголовным делом. В КС РФ разъяснили, когда найденную дорогую вещь можно оставить себе, а когда стоит отнести в полицию.

Поводом для разъяснений стали дела двух россиян. Альбина Галимьянова из Башкирии и Виктор Пузряков из Ульяновской области проигнорировали требования статьи 227 ГК РФ.

"Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу, - указывает закон. - Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче представителю владельца этого помещения или средства транспорта".

Альбина Галимьянова из Башкирии нашла смартфон в пустом салоне рейсового автобуса, вынула из него SIM-карту прежней владелицы и стала пользоваться. Пузряков тоже своего рода присвоил телефон: он нашёл его после того, как подвозил пассажира и оставил гаджет себе.

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В обоих случаях суды исходили из того, что существует разница между потерянной вещью и забытой. В первом случае владелец не знает, где она находится, во втором — теоретически может вернуться и забрать свою собственность.

В обоих случаях люди, нашедшие смартфоны, совершили активные действия, направленные на присвоение находки — попытки спрятать, вынуть SIM-карту, снять чехол, — свидетельствуют о криминальной составляющей ситуации.

"Поведение, направленное на лишение владельца утерянного имущества и распоряжение чужим как своим, - кража", — уточнили в КС РФ.

Если вдруг вы нашли на улице чужой смартфон, то по закону вы обязаны попытаться найти его владельца. Если он не запаролен — позвонить кому-нибудь из списка контактов. Если это сделать невозможно — отнести гаджет в полицию. Гражданский кодекс главным критерием добросовестного поведения считает активные действия нашедшего ценную вещь, предпринятые для поиска владельца.

Это же работает и в обратном порядке. Если вдруг вы нашли смартфон и совершили действия, направленные на его присвоение — перепрошили, вытащили симку или сменили чехол, будьте готовы к тому, что вас могут обвинить в краже.

Этот же принцип работает не только со смартфонами. Если вы нашли кошелёк с документами, то можете попробовать найти этого человека в соцсетях или передать бумажник полиции.

Юрист RG пояснил, что такие дела раскрываются очень легко.

"Судя по опыту и статистике, число находящих и возвращающих чужие вещи граждан во много раз больше тех, кто потихоньку (или по неведению) их присваивает. Но для тех, кто находит и решает, что "мне повезло, а остальное меня не касается, я могу выкинуть блок питания, вставить новый и пользоваться найденным, как своим", должна быть предельно ясна перспектива законности и незаконности действий. Конституционный суд эту ясность внес", - рассказал специалист.


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Метки: закон   интересное   кодекс   конституция   кража   находка   рф   фото   
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3k
Старичок 2 часа назад
лучше вообще не трогать"находку".
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10k
Евгений Минуту назад
С кошельками чревато связываться. Это может оказаться подстава мошенников, или вор украл, деньги вынул, а кошелёк сбросил. А пальчики на кошельке уже твои. Или владелец заявит, что там был мульён, а ты вернул только тыщщу. Лучше вообще не трогать. Спокойнее как-то.
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40k
Сергей Полчаса назад
шёл,
нашёл,
хотел деньги отдать,
не успели догнать!
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4k
Kozlodoev 53 минуты назад
Анекдот в тему:

Звонок на радио:
Сегодня нашёл кошелёк, в нём рубли, доллары, евро, документы на имя Петрова Ивана Ивановича, проживает там-то,телефон такой-то. Поставьте ему, пожалуйства, хорошую песню.
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16k
Виталий Касандров Час назад
По телефонам каждый год 2-3 стабильно. Обычно таки дешевые модели до 10 тыр, звоню отдаю за спасибо.
Пару раз были премиум модели. Тут получал от бутылки шампанского с конфетами или коньяк и до 10 тыр на карту.
И только один раз нашел недорогой самсунг какого то канадского туриста он 2 недели пролежал в песке и когда я набрал его супруге , он сам взял , и сказал что уже в Канаде и давно хотел аппарат поменять и я могу им пользоваться.
Выставил на АВИТО ,несмотря на то что там стояла канадская прошивка, за 5 тыр .тут же купили .
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4k
Kozlodoev Час назад
Выходит, святые люди, вернувшие находку- это вроде как и не святые вовсе, а просто ссыкуны?
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1k
Вир Норин Час назад
Так, как вычислили? Друг спрашивает :)
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15k
Голос Вселенной Час назад
Друган таксистом работал в свое время, так у него в машине чувак один раз оставил сверток... Друг обнаружил пакет на заднем сидении уже когда домой приехал, приоткрыл - деньги пачками. Тот чувак позвонил, стал просить вернуть. Вернул... Да еще и вез ему через полгорода. В итоге - в свертке оказалось полмиллиона, благодарность за возврат - 500 руб.
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4k
просто Дмитрий Час назад
самое лучшее- найти в мусорнике мешок с "мульоном"
Никакой правовой ответственности за " присвоение выброшенного
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1k
Mil-ast Час назад
Нужно отнести в полицию найденные вещи. С оформлением конечно же. Далее если в течение 6 месяцев найти собственника вещи не удалось, пишется заявление и эта вещь отдается нашедшему. И всё в рамках закона. Для документов есть исключение - срок хранение сокращенный и составляет 30 дней, далее если не удалось найти человека, они отправляются в орган гос.власти или в местное самоуправление, в зависимости какой документ.
Для вещей, если не ошибаюсь, можно написать заявление об оставлении находки у себя под ответственное хранение на время поиска владельца. Но не уточнял работает ли это сейчас.
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1k
Жирный бот Час назад
ну я 2 раза потерянный телефон находил, один раз догнал семью что оставила в кинотеатре в подлокотнике рядом с нами, поблагодарили.. Один раз, в Краснодаре, гуляя по Красной, под скамейкой нашел телефон, не запаролен, позвонил "маме", хотел просто договорится, чтобы отдать, а меня полицией и фсб стали в ответ пугать, что я своровал телефон и требую выкуп(?!)..Короче явно перенервничали связи с потерей дочкой телефона..Но вроде в итоге успокоилась, договорились в встрече пришел мужик и забрал, но как бы было неприятно..В следующий раз подумаю, стоит ли возвращать, с полицией же связываться не охота, докажи что ты "не верблюд", лучше просто оставить, где лежит..
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13k
Александр Час назад
Анекдот вспомнился:
Природа у нас щедрая. Шёл вечером по парку, смотрю - золотая цепь на земле валяется! Ну я мужика из неё вытряхнул и ношу на здоровье!
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3k
Евгений 2 часа назад
Да, да, сдавайте в полицию. Они знают куда его деть. https://trinixy.ru/164559-zhitel-kurska-nashel-klad-vremen-rossiyskoy-imperii-no-policiya-ego-poteryala-3-foto-video.htmlhttps://trinixy.ru/164559-zhitel-kurska-nashel-klad-vremen-rossiyskoy-imperii-no-policiya-ego-poteryala-3-foto-video.html
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121
Денис Федотов 2 часа назад
К сожалению случаи обнаружение сотовых, украденных или утерянных крайне редки, если это не связано с особо тяжкими преступлениями полиция не заморачивается с поиском по imei. Племянник забыл смартфон в кинотеатре, звонки некоторое время проходили + была локация, пока вернулись телефон отключился. Писали заявление в полицию, привезли коробку с imei - толка ноль. Это только если чудом телефон попадет в поле зрения полиции и окажется в розыске.
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2k
MPEG-8 2 часа назад
Находка не обман - клади в карман.
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Так ничего и не поменялось и практика была такая. Нашёл? Лучше не бери. Такое правило действовало всегда. Начиная от товарищей разводил, что "делили" найденные деньги, а потом вымогали с мамонта. Заканчивая простыми попытками "поиграть" с чужим имуществом, ведь если нашёл, то можно считать заработал!
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116
ruslan d 2 часа назад
Ну с телефоном все просто , там обычно звонят . А вот если просто деньги нашел ? куда идти с ними ?
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116
ruslan d Mil-ast Час назад
Да фиг знает ...
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