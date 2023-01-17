В Конституционном суде рассказали, когда находка превращается в кражу

Иногда случайная находка может обернуться уголовным делом. В КС РФ разъяснили, когда найденную дорогую вещь можно оставить себе, а когда стоит отнести в полицию.
Поводом для разъяснений стали дела двух россиян. Альбина Галимьянова из Башкирии и Виктор Пузряков из Ульяновской области проигнорировали требования статьи 227 ГК РФ.
"Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу, - указывает закон. - Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче представителю владельца этого помещения или средства транспорта".
Альбина Галимьянова из Башкирии нашла смартфон в пустом салоне рейсового автобуса, вынула из него SIM-карту прежней владелицы и стала пользоваться. Пузряков тоже своего рода присвоил телефон: он нашёл его после того, как подвозил пассажира и оставил гаджет себе.
В обоих случаях суды исходили из того, что существует разница между потерянной вещью и забытой. В первом случае владелец не знает, где она находится, во втором — теоретически может вернуться и забрать свою собственность.
В обоих случаях люди, нашедшие смартфоны, совершили активные действия, направленные на присвоение находки — попытки спрятать, вынуть SIM-карту, снять чехол, — свидетельствуют о криминальной составляющей ситуации.
"Поведение, направленное на лишение владельца утерянного имущества и распоряжение чужим как своим, - кража", — уточнили в КС РФ.
Если вдруг вы нашли на улице чужой смартфон, то по закону вы обязаны попытаться найти его владельца. Если он не запаролен — позвонить кому-нибудь из списка контактов. Если это сделать невозможно — отнести гаджет в полицию. Гражданский кодекс главным критерием добросовестного поведения считает активные действия нашедшего ценную вещь, предпринятые для поиска владельца.
Это же работает и в обратном порядке. Если вдруг вы нашли смартфон и совершили действия, направленные на его присвоение — перепрошили, вытащили симку или сменили чехол, будьте готовы к тому, что вас могут обвинить в краже.
Этот же принцип работает не только со смартфонами. Если вы нашли кошелёк с документами, то можете попробовать найти этого человека в соцсетях или передать бумажник полиции.
Юрист RG пояснил, что такие дела раскрываются очень легко.
"Судя по опыту и статистике, число находящих и возвращающих чужие вещи граждан во много раз больше тех, кто потихоньку (или по неведению) их присваивает. Но для тех, кто находит и решает, что "мне повезло, а остальное меня не касается, я могу выкинуть блок питания, вставить новый и пользоваться найденным, как своим", должна быть предельно ясна перспектива законности и незаконности действий. Конституционный суд эту ясность внес", - рассказал специалист.
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нашёл,
хотел деньги отдать,
не успели догнать!
Звонок на радио:
Сегодня нашёл кошелёк, в нём рубли, доллары, евро, документы на имя Петрова Ивана Ивановича, проживает там-то,телефон такой-то. Поставьте ему, пожалуйства, хорошую песню.
Пару раз были премиум модели. Тут получал от бутылки шампанского с конфетами или коньяк и до 10 тыр на карту.
И только один раз нашел недорогой самсунг какого то канадского туриста он 2 недели пролежал в песке и когда я набрал его супруге , он сам взял , и сказал что уже в Канаде и давно хотел аппарат поменять и я могу им пользоваться.
Выставил на АВИТО ,несмотря на то что там стояла канадская прошивка, за 5 тыр .тут же купили .
Кстати, в Германии запрещено рыться в помойке (уголовка).
Для вещей, если не ошибаюсь, можно написать заявление об оставлении находки у себя под ответственное хранение на время поиска владельца. Но не уточнял работает ли это сейчас.
Потом помыть, летом.
Потом начать заправлять, чинить, потихоньку.
Дикий автомобиль, со временем, к вам привыкнет.
И все привыкнут, что это ваш автомобиль.
Природа у нас щедрая. Шёл вечером по парку, смотрю - золотая цепь на земле валяется! Ну я мужика из неё вытряхнул и ношу на здоровье!
А если пачка денег фальшивая и при попытке расплатиться это выяснится, как ты объяснять это будешь майору?