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Как сейчас живёт женщина, с которой развёлся муж из-за пластики и отсудил у неё 120 000$ за некрасивых детей

Как сейчас живёт женщина, с которой развёлся муж из-за пластики и отсудил у неё 120 000$ за некрасивых детей

Автор:
01 ноября 2022 12:09
Сообщество : Истории
Метки: деньги   дети   интересное   муж   пластика   реклама   суд   фото   
981
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Эта история появилась в интернете в 2016 году. Кажется, её знают все. В Корее мужчина женился на красотке и у них родились дети. Однако дети оказались не такими красивыми как мать. Женщина призналась, что сделала пластику лица. Тогда обманутый муж обратился в суд и отсудил у женщины 120 000$.

Все считали девушку настоящей Золушкой — красавица, начинающая модель вышла замуж за миллионера и купает в роскоши. Однако когда появились дети секрет девушки был раскрыт. Они не были похожи ни на одного родителя и мужчина сделал ДНК тест. В итоге, женщина призналась, что дети похожи на неё, однако, она изменила свою внешность, сделав пластику в Южной Корее. Муж подал в суд и остудил у неё 120 000$.

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С момента этой истории прошло уже шесть лет, но она всё равно иногда всплывает в интернете. В реальной жизни эта история звучит совсем по-другому. Девушку зовут Хайди Йе, она действительно модель, но пластику никогда не делала. Родом девушка из Китая и она никогда не была замужем за миллионер и детей у неё тоже нет.

Девушка согласилась принять участие в промо-акции клиники пластической хирургии, фото было отфотошоплено, чтобы дети выделялись на контрасте «родителей». Однако эта история просочилась в сеть и была придумана утка про миллионера. Эта реклама перевернула жизнь Хайди вверх дном.

Карьера девушки пошла под откос. Никто не хотел работать с моделью, с такой репутацией. Сейчас Хайди судиться с клиникой и пытается получить компенсацию в 150 000 долларов, за ущерб, который был нанесён её личности.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: деньги   дети   интересное   муж   пластика   реклама   суд   фото   
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158
Arts Sitnikov 44 минуты назад
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Вася 16 минут назад
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62k
Татьяна Юсова Полчаса назад
"Никто не хотел работать с моделью, с такой репутацией..."

То есть кроме работы моделью никакой другой работы нет?
Поменять имя и фамилию, раз уж так случилось, раз сама позарилась на промо-акцию, никак нельзя?
Затеряться в 1,5-миллиардном Китае невозможно?

Или опровержение предыдущей истории, это очередной виток самопиара?
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Колька Валеркин сын Час назад
Гены это не блоха, пальцем на раздавишь.
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