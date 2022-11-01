Как сейчас живёт женщина, с которой развёлся муж из-за пластики и отсудил у неё 120 000$ за некрасивых детей

С момента этой истории прошло уже шесть лет, но она всё равно иногда всплывает в интернете. В реальной жизни эта история звучит совсем по-другому. Девушку зовут Хайди Йе, она действительно модель, но пластику никогда не делала. Родом девушка из Китая и она никогда не была замужем за миллионер и детей у неё тоже нет.