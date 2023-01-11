В Дагестане предпринимателя обвинили в повышении смертности на дорогах из-за камер, которые украли ещё несколько лет назад

Началось всё семь лет назад. Тогда подконтрольный региональному МЧС проект "Безопасный Дагестан" объявил конкурс на поставку, монтаж и подключение камер контроля скорости. Выиграла конкурс компания "ЦРТ Сервис", которая по счастливой случайности относилась к тому самому проекту БД.

Компания закупила, установила и настроила 68 камер. Но, как там утверждают, денег за это не получила — 138 млн рублей. А камеры тем временем за три года наснимали аж на 400 млн штрафов, которые ушли непонятно кому. В 2017-м начались суды, "ЦРТ Сервис" обанкротилась, "БД" прикрыли, а гаджеты отключили, сообщает Mash.