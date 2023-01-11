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В Дагестане предпринимателя обвинили в&nbsp;повышении смертности на&nbsp;дорогах из-за камер, которые украли ещё несколько лет назад

В Дагестане предпринимателя обвинили в повышении смертности на дорогах из-за камер, которые украли ещё несколько лет назад

Автор:
11 января 2023 13:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: МЧС   дагестан   деньги   интересное   камеры   кража   скорость   фото   
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В Дагестане предприниматель из Калмыкии купил компанию и решил продать старые дорожные камеры, которые когда-то стояли на дорогах. В МЧС тут же обвинили его в повышении смертности на дорогах. Всё было бы логично, но проблема в том, что камеры были украдены задолго до покупки компании.

Началось всё семь лет назад. Тогда подконтрольный региональному МЧС проект "Безопасный Дагестан" объявил конкурс на поставку, монтаж и подключение камер контроля скорости. Выиграла конкурс компания "ЦРТ Сервис", которая по счастливой случайности относилась к тому самому проекту БД.

Компания закупила, установила и настроила 68 камер. Но, как там утверждают, денег за это не получила — 138 млн рублей. А камеры тем временем за три года наснимали аж на 400 млн штрафов, которые ушли непонятно кому. В 2017-м начались суды, "ЦРТ Сервис" обанкротилась, "БД" прикрыли, а гаджеты отключили, сообщает Mash.

В 2022 году имущество "ЦРТ Сервис" купил калмыкский предприниматель Николай Кокушев. Он провёл ревизию, нашёл документы на камеры и решил их продать. Однако, оказалось что камер нет на месте уже как пять лет. В МВД сообщили, что их присвоил себе экс-глава "Безопасного Дагестана" Вагиф Диярханов.

Кокушева тем временем в МЧС уже обвинили в увеличении смертности на дорогах ради прибыли за попытку продажи камер, которые спёрли ещё пять лет назад. По бумагам принадлежащие его компании.

В ответ Кокушев подал в суд на МЧС, требуя опровергнуть обвинения в увеличении смертности на дорогах ради прибыли, утверждает Mash.

Источник:

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Метки: МЧС   дагестан   деньги   интересное   камеры   кража   скорость   фото   
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3  комментария
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9k
Shtoppi 14 минут назад
<<В МЧС тут же обвинили его в повышении смертности на дорогах. Всё было бы логично, но проблема в том, что камеры были украдены задолго до покупки компании.>>
---------------
Оцените красоту игры дагестанской шушеры.
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3k
pinbalist 4 секунды назад
Тянет на сценарий для Тарантино.
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178
Максим Химки 3 минуты назад
Весело у них там
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PokemonKa
Pika-Pika?
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