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Канадцы показали хорошо сохранившуюся белку из ледникового периода

Канадцы показали хорошо сохранившуюся белку из ледникового периода

Автор:
31 марта 2023 12:47
Сообщество : Наука
Метки: Юкон   белка   интересное   ледниковый период   находка   палеонтология   фото   
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На территории Юкон канадские палеонтологи обнаружили хорошо сохранившуюся белочку, которой около 30 000 лет. У белки хорошо сохранилась шерсть, скелет и даже лапки.

Этот комок шерсти — на самом деле мумифицированная белка, свернувшаяся в клубок. Учёные установили, что ей около 30 000 лет. Животное на удивление хорошо сохранилось: видны остатки шерсти, скелет отлично виден. Даже лапки белки можно разглядеть.

Рентгеновские снимки останков показывают, что животное было молодым и, вероятно, находилось в первый год зимней спячки, когда оно умерло, но, по мнению экспертов, причина смерти до сих пор неизвестна.

Белку нашли ещё в 2018 году. Находку решили показать миру сейчас, потому что планируется выставка в местном музее — Центре интерпретации Юкон-Беренгия.

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Метки: Юкон   белка   интересное   ледниковый период   находка   палеонтология   фото   
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2  комментария
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2k
rezus_44 2 часа назад
Ну её нахер , не будите . В прошлый раз она со своим орехом натворила дел )))
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V2.Smirnov 2 часа назад
Можно ли сварить из неё суп? Друг из Китая спрашивает.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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