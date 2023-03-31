Канадцы показали хорошо сохранившуюся белку из ледникового периода

На территории Юкон канадские палеонтологи обнаружили хорошо сохранившуюся белочку, которой около 30 000 лет. У белки хорошо сохранилась шерсть, скелет и даже лапки.
Этот комок шерсти — на самом деле мумифицированная белка, свернувшаяся в клубок. Учёные установили, что ей около 30 000 лет. Животное на удивление хорошо сохранилось: видны остатки шерсти, скелет отлично виден. Даже лапки белки можно разглядеть.
Рентгеновские снимки останков показывают, что животное было молодым и, вероятно, находилось в первый год зимней спячки, когда оно умерло, но, по мнению экспертов, причина смерти до сих пор неизвестна.
Белку нашли ещё в 2018 году. Находку решили показать миру сейчас, потому что планируется выставка в местном музее — Центре интерпретации Юкон-Беренгия.
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