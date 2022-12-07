Смотреть больно: неудачные образы отечественных звезд на "Песне года-2022"

"Песня года" - один из концертов в честь Нового года. Однако в этом сезоне мероприятие называется "Новая Песня года 2022". В нем приняли участие не только мэтры, но и молодое поколение артистов. Как всегда, и те, и другие очень хотели выделиться на официальной дорожке мероприятия своими яркими образами.