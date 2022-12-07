Смотреть больно: неудачные образы отечественных звезд на "Песне года-2022"

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"Песня года" - один из концертов в честь Нового года. Однако в этом сезоне мероприятие называется "Новая Песня года 2022". В нем приняли участие не только мэтры, но и молодое поколение артистов. Как всегда, и те, и другие очень хотели выделиться на официальной дорожке мероприятия своими яркими образами.
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Юная тиктокерша Юля Гаврилина продолжает паразитировать на псевдо-сексуальных образах школьниц
А вы смотрите концерты звезд по ТВ? Для кого их вообще снимают?
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