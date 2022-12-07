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Смотреть больно: неудачные образы отечественных звезд на "Песне года-2022"

Смотреть больно: неудачные образы отечественных звезд на "Песне года-2022"

Автор:
07 декабря 2022 12:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Песня Года   Прикол   звезды   знаменитости   идиоты   новая песня года 2022   шоу бизнес   
2836
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"Песня года" - один из концертов в честь Нового года. Однако в этом сезоне мероприятие называется "Новая Песня года 2022". В нем приняли участие не только мэтры, но и молодое поколение артистов. Как всегда, и те, и другие очень хотели выделиться на официальной дорожке мероприятия своими яркими образами.

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А вы смотрите концерты звезд по ТВ? Для кого их вообще снимают?

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Метки: Песня Года   Прикол   звезды   знаменитости   идиоты   новая песня года 2022   шоу бизнес   
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49  комментариев
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21k
homerchik 45 минут назад
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2k
Dema 47 секунд назад
Хто фсе эти люди?
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1k
ZOV 2 минуты назад
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358
adssaf afasffdsga 6 минут назад
Комментарий к фото
Я помню образы школьниц в кино - это не обязательно был сексуализированный образ, но обычно это всё равно выглядело красиво. Здесь у меня какое-то отвращение есть - прям фу какое-то. Неестественное, страшное и древнее зло.
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4k
Феликс Дзержинский 7 минут назад
Звёзды на небе, а это фекалии в стразах.
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269
ПчЁла 8 минут назад
У меня собственно вопрос по Шаману, который "юный исполнитель, весь такой брутальный, а на самом деле исполняет попсу". Я правильно понимаю его "Встанем", "Вороны мои", "Я русский" - это попса?
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8k
Мариус 9 минут назад
Посмотрел фотки и не могу избавиться от ощущения, что в кавычки надо было брать не название мероприятия, а слово "звезды"
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358
adssaf afasffdsga 10 минут назад
Комментарий к фото
Вот прям по образу видно, что попсарь. Молодёжь может и не помнит уже, но тот, кто видел Кипелова в образе, тот рокера с попсарём не спутает
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6k
Станислав 10 минут назад
У Шамана стиль всегда такой был и есть. Не в тему его сюда впихнули.
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13k
sonic24a 11 минут назад
Какое счастье, что ЭТО смотреть не буду.
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582
partners74 13 минут назад
п.ес.де.с клиника...
их еще кто-то смотрит??? для этих звяздей место в кунсткамере похоже надо бронировать
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8k
amrita 15 минут назад
Шамана не трогайте.
Остальные - отстой и безвкусица.
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358
adssaf afasffdsga amrita 2 минуты назад
А он кто? Он чего?
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3k
Александр 16 минут назад
Мне кажется, что песня года - Вставай страна огромная. Вставай на смертный бой..., а не вот это всё
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4k
Олег Белов 17 минут назад
Кто эти люди, и для кого это все производится?
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17k
бат св 18 минут назад
ведущая копслеит проводницу из к\ф "пятый элемент"
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358
adssaf afasffdsga бат св 3 минуты назад
У неё что, СОВСЕМ верхней одежды нет?
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9k
Игорь 20 минут назад
кто эти люди?
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134
padloni 21 минуту назад
Да кто это вообще!?
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15k
Alex 22 минуты назад
Желтые штаны, 2 раза КУ......
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3k
александр 23 минуты назад
кто все эти существа?
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232
Olldd 23 минуты назад
Паноптикум.
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Владимир 23 минуты назад
это,какой-то,позор!
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