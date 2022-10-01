Отечественные звезды, которые выбрали необычные имена для своих детей и обрекли их на подколы одноклассников

Для родителей их дети самые лучшие. Поэтому они часто выбирают им странные и запоминающиеся имена, чтобы показать их исключительность. Однако такая особенность в будущем может сыграть не на руку деткам.
Михаил Галустян назвал дочь одну из дочек Стелла.
А Гарик Мартиросян выбрал имя Жасмин.
Супруги Певцов - Дроздова назвали сына сказочно - Елисей.
Тенденции к возвращению старорусских имен сохраняется серди звезд до сих пор. Анна Ковальчук дала сыну имя Добрыня.
Нюша назвала ребенка Симба.
Мария Шукшина выбрала для близнецов имена - Фома и Фока.
Наталья Водянова назвала дочь Нева (ударение на Е).
Владимир Кристовский выбрал для двух дочек имена в честь модели и актрисы - Ясмин и Ума.
Сына Айзы Анохиной зовут Элвис.
Дочек Джигана назвали Ариэла, Лея и Майя.
Ольга Шелест тоже прибегнула к фантазии, дочек зовут Муза и Айрис.
Сына Сергея Шнурова зовут Аполлон.
Двоих детей Екатерина Климова назвала Елизавета и Матвей, а для других выбрала имена Корней и Изабелла.
У детей Липы Тетерич "растительные" имена - Мелисса и Лавр.
Мастер давать необычные имена - Никита Джигурда. Его детей нарекли Мик-Анжель-Кристи, Эва-Влада.
Выделиться захотел и Сергей Жуков, дав двоим детям имена Энджел и Мирон.
Виктория Лопырева назвала сына Марк-Лионель.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что фио?
Фамилия имя отчество.
[мат]...
?
Харитонова Ульяна Йосиповна!
Мишка уже дедом стал? Так и пиши "Михаил Галустян назвал внучку Стелла"
Марк-Лионель Лопырев
Йопаный насос
Со знаменитостью школы, правда заочно, познакомился сразу по много раз написанному его имени в туалете :
Ананий, шёл 1986 год .
Что ж как коряво-то? Русский язык не родной? Проще было бы просто перечислить: Елизавета, Матвей, Корней и Изабелла. А то: двоих так, а других так.
"Двое детей. Мальчик и ещё мальчик".