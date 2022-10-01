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Отечественные звезды, которые выбрали необычные имена для своих детей и обрекли их на подколы одноклассников

Отечественные звезды, которые выбрали необычные имена для своих детей и обрекли их на подколы одноклассников

Автор:
01 октября 2022 12:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   имена детей   имена звезд   прикол   фото   шоу бизнес   
19214
18

Для родителей их дети самые лучшие. Поэтому они часто выбирают им странные и запоминающиеся имена, чтобы показать их исключительность. Однако такая особенность в будущем может сыграть не на руку деткам.

Михаил Галустян назвал дочь одну из дочек Стелла.

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А Гарик Мартиросян выбрал имя Жасмин.

Супруги Певцов - Дроздова назвали сына сказочно - Елисей.

Тенденции к возвращению старорусских имен сохраняется серди звезд до сих пор. Анна Ковальчук дала сыну имя Добрыня.

Нюша назвала ребенка Симба.

Мария Шукшина выбрала для близнецов имена - Фома и Фока.

Наталья Водянова назвала дочь Нева (ударение на Е).

Владимир Кристовский выбрал для двух дочек имена в честь модели и актрисы - Ясмин и Ума.

Сына Айзы Анохиной зовут Элвис.

Дочек Джигана назвали Ариэла, Лея и Майя.

Ольга Шелест тоже прибегнула к фантазии, дочек зовут Муза и Айрис.

Сына Сергея Шнурова зовут Аполлон.

Двоих детей Екатерина Климова назвала Елизавета и Матвей, а для других выбрала имена Корней и Изабелла.

У детей Липы Тетерич "растительные" имена - Мелисса и Лавр.


Мастер давать необычные имена - Никита Джигурда. Его детей нарекли Мик-Анжель-Кристи, Эва-Влада.


Выделиться захотел и Сергей Жуков, дав двоим детям имена Энджел и Мирон.


Виктория Лопырева назвала сына Марк-Лионель.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: звезды   знаменитости   имена детей   имена звезд   прикол   фото   шоу бизнес   
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166  комментариев
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16k
Вася 2 дня назад
Люди с комплексами, всё равно что назвать запорожец макларендитрих..
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448
piralexandr 5 часов назад
Александры всех стран! Объединяйтесь!
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3k
Александр 7 часов назад
Фио?
Что фио?
Фамилия имя отчество.
[мат]...
?
Харитонова Ульяна Йосиповна!
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87k
Феофан 7 часов назад
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87k
Феофан 7 часов назад
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681
Антошка 8 часов назад
"Михаил Галустян назвал дочь одну из дочек Стелла".
Мишка уже дедом стал? Так и пиши "Михаил Галустян назвал внучку Стелла"
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6k
IceBazooka 9 часов назад
Апполон Шнуров
Марк-Лионель Лопырев
Йопаный насос
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14k
Типа граф 10 часов назад
Комментарий к фото
То та Фома и Фока невесёлые совсем
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1k
Вадим В. Новоженов 13 часов назад
Переехал с родителями в другой город, пришёл в новую школу в 6-класс .
Со знаменитостью школы, правда заочно, познакомился сразу по много раз написанному его имени в туалете :
Ананий, шёл 1986 год .
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14k
Александр 14 часов назад
Шли бы себе имена меняли. А детей жалко.
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1k
Acid Snake 15 часов назад
Это какие-то клички для собак
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1k
Acid Snake 15 часов назад
Дегенераты
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830
ilukste 16 часов назад
У меня была одноклассница Юля Зайцева. А когда получали аттестат, оказалось что она Джульетта
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757
probel01 16 часов назад
"Двоих детей Екатерина Климова назвала Елизавета и Матвей, а для других выбрала имена Корней и Изабелла."
Что ж как коряво-то? Русский язык не родной? Проще было бы просто перечислить: Елизавета, Матвей, Корней и Изабелла. А то: двоих так, а других так.
"Двое детей. Мальчик и ещё мальчик".
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49
александр ломовицкий 17 часов назад
почитал, такое чувство что в борделе выбираешь кого бы ...одни Анжелы и Мелисы
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11k
Максим 20 часов назад
Наркоманы,кули от них ожидать.
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10k
Аццкий Бобр 21 час назад
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1k
Сергей 24 часа назад
Эти д@лб@ёпы решили своим детям испортить детство, или они не в курсе, что в школе и во дворе мелкие засрашки практически не называют друг-друга по имени. Только клички-погремухи, вот тут они дали мощный козырь поупражняться в острословии над их именами.
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4k
Timur День назад
Кстати на счет Стеллы, так у армян это очень распространенное имя. Так что Галустян не разу не извращался при выборе имени для дочери.
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7
alik195802 Timur 16 часов назад
Встречал в инете -Стелла Картошкина.
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7k
Владимир День назад
Кто все эти люди и зачем нам знать имена их детей? Это кому-то вообще интересно?
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4k
Компьютер DELL монитором День назад
Надо же , без Эраста обошлось ...
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