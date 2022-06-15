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Куда пропал болгарский певец Азис, исполнивший провокационный хит "Мразиш"

Куда пропал болгарский певец Азис, исполнивший провокационный хит "Мразиш"

Автор:
15 июня 2022 16:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 2011   Азис   звезды   знаменитости   куда пропал   мразиш   прикол   фото   шоу бизнес   
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8

Блондин с накрашенными ногтями и ресницами стал популярен в Сети в 2011 году. Тогда же он выпустил клип на песню "Мразиш".

В русскоязычном интернете Азис и его клип стали поводом для шуток и пародий. Естественно, такого черного пиара артист не ожидал. Он даже записал гневное видео, обращенное к русскоязычным пользователям.


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Кто же такой на самом деле Азис и как он выглядит сейчас? Настоящее имя Васил Троянов Боянов. Он из Болгарии. Карьеру начал в 1999 году. Исполняет песни в жанре чалга, это попса с национальными мотивами. Сейчас звезде 44 года.


За 11 лет он сильно изменился. Пропали белые волосы, ногти больше не накрашены, прибавил певец в весе, став гораздо крупнее, отрастил бороду и не бреет грудь.

Он был в браке, у него есть дочь Рая (она в блоге почему-то не мелькает). В этом году на свет появился еще и сын. Кто мать - певец не разглашает. Не исключаем тот факт, что ребенка он завел с очередным партнером, ведь Азис предпочитает как женщин, так и мужчин.


На Родине он, кстати, до сих пор популярен. Участвовал в проектах на национальном телевидении, регулярно выступает на различных шоу,

Стиль Азиса хоть и поменялся, занятия спортом явно сделали его брутальнее, однако он до сих пор выбирает открытые майки и даже юбки для фотосессий.

В Болгарии у него есть подражатели: седые волосы все еще в тренде.

В соцсетях за деятельностью Азиса следят почти 300 тыс человек. А вы его помните?


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* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: 2011   Азис   звезды   знаменитости   куда пропал   мразиш   прикол   фото   шоу бизнес   
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34  комментария
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2k
Наблюдатель Час назад
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118
PP Минуту назад
как убрать это с первой страницы
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2k
perekrestok 3 минуты назад
Прочитал пост, начал смотреть клип. Больше 10 секунд не вытерпел. Хорошо что не про каждого педика посты сочиняют.
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1k
Тордион 3 минуты назад
Гомиков нам хватает.
Спасибо.
Больше не надо.
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19k
Mexanik79 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Погулять вышел 18 минут назад
Пропал да и хер с ним, хомяка с крестом в студию.
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36
Ame onna 21 минуту назад
Да ну. Раньше это ещё немного котировались,поэтому его и запомнили. Ему, видимо и самому как-то не очень было, отсюда и такая резкая смена имиджа (стал обыкновенный человек,неплохо). А теперь их таких как хорьков нерезаных,уже даже и не противно -просто никак. Пустое место.
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3k
Motorola 24 минуты назад
СПАСИБО АВТОР !
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4k
мемфрид Полчаса назад
Новость из разряда: а куда уплыло дерьмо, которое кто-то высрал три месяца назад?
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91k
sapér Vodička 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5
Jekaterina 39 минут назад
никогда о таком не слышала
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6k
Duckk 40 минут назад
"-Одно слово - Румын!
-Так он же Болгарин.
-Да? Какая разница..." (с)
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8k
Ф Ив 41 минуту назад
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7k
Invertor 47 минут назад
А кто это?
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21k
Serg2001 Час назад
Руслан Белый в Камеди хорошо по нему прошелся...
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2k
Copycat Час назад
это почти как в песне КиШа

"Был я раньше дураком - стал нормальным мужиком"
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80
D Copycat Полчаса назад
Да, доказывай теперь это всем, а тырнет то всё помнит)) Это как со съёмкой в пронухе, типа ошибки молодости, а дети актёров потом смотрят, и херрракс - испанский стыд...
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5k
kleyman Час назад
Куда бы ни пропал, туда ему и дорога. В одном из своих клипов, купался в бочке с надписью "Россия". Это чтоже получается он заявил? Наша страна бадья с пидьерасами?
Да в сральник ему эту бочку запихать надо.
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214
Карл Час назад
Его настоящее ФИО:
Васил Троянов Боянов.
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38k
jonnyD Час назад
От , лядь , ... я то думал что этот цыган давно от спида сдох ...
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38k
Александр Час назад
Только автора беспокоит куда пропало это? А вообще кто это?
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25k
Ваня Час назад
да ну на хрен!!!
да ну на хрен!!!Посмотреть
да ну на хрен!!!
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Спелая кукурузинка

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