Куда пропал болгарский певец Азис, исполнивший провокационный хит "Мразиш"

Он был в браке, у него есть дочь Рая (она в блоге почему-то не мелькает). В этом году на свет появился еще и сын. Кто мать - певец не разглашает. Не исключаем тот факт, что ребенка он завел с очередным партнером, ведь Азис предпочитает как женщин, так и мужчин.