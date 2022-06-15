Куда пропал болгарский певец Азис, исполнивший провокационный хит "Мразиш"

Блондин с накрашенными ногтями и ресницами стал популярен в Сети в 2011 году. Тогда же он выпустил клип на песню "Мразиш".
В русскоязычном интернете Азис и его клип стали поводом для шуток и пародий. Естественно, такого черного пиара артист не ожидал. Он даже записал гневное видео, обращенное к русскоязычным пользователям.
Кто же такой на самом деле Азис и как он выглядит сейчас? Настоящее имя Васил Троянов Боянов. Он из Болгарии. Карьеру начал в 1999 году. Исполняет песни в жанре чалга, это попса с национальными мотивами. Сейчас звезде 44 года.
За 11 лет он сильно изменился. Пропали белые волосы, ногти больше не накрашены, прибавил певец в весе, став гораздо крупнее, отрастил бороду и не бреет грудь.
Он был в браке, у него есть дочь Рая (она в блоге почему-то не мелькает). В этом году на свет появился еще и сын. Кто мать - певец не разглашает. Не исключаем тот факт, что ребенка он завел с очередным партнером, ведь Азис предпочитает как женщин, так и мужчин.
На Родине он, кстати, до сих пор популярен. Участвовал в проектах на национальном телевидении, регулярно выступает на различных шоу,
Стиль Азиса хоть и поменялся, занятия спортом явно сделали его брутальнее, однако он до сих пор выбирает открытые майки и даже юбки для фотосессий.
В Болгарии у него есть подражатели: седые волосы все еще в тренде.
В соцсетях за деятельностью Азиса следят почти 300 тыс человек. А вы его помните?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Спасибо.
Больше не надо.
-Так он же Болгарин.
-Да? Какая разница..." (с)
"Был я раньше дураком - стал нормальным мужиком"
Да в сральник ему эту бочку запихать надо.
Васил Троянов Боянов.