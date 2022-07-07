Девушка высмеивает фото знаменитостей, снимая на них пародии

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Копирование гламурных фотосессий звезд давно стало визитной карточкой блогера Селесты Барбер. Она обрела известность в соцсетях, когда начала снимать комичные образы на снимки звезд. Согласитесь, они порой перебарщивают, выбирая необычные образы для своих съемок? Давайте разбавим гламур кадрами от Селесты, которые больше похожи на правду.
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Селеста не стесняется свой фигуры, показывая, как выглядит реальное женское тело без фотошопа
*Инстграм запрещен в РФ
Источник:
АНТИФИШКИ
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