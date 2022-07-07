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Девушка высмеивает фото знаменитостей, снимая на них пародии

Девушка высмеивает фото знаменитостей, снимая на них пародии

Автор:
07 июля 2022 12:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   комик   пародии   пародии на звезд   прикол   смешно   фото   шоу бизнес   
939
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Копирование гламурных фотосессий звезд давно стало визитной карточкой блогера Селесты Барбер. Она обрела известность в соцсетях, когда начала снимать комичные образы на снимки звезд. Согласитесь, они порой перебарщивают, выбирая необычные образы для своих съемок? Давайте разбавим гламур кадрами от Селесты, которые больше похожи на правду.

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Источник:

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Метки: звезды   знаменитости   комик   пародии   пародии на звезд   прикол   смешно   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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11k
Kostick 19 минут назад
опять эту жабу жирную тут пиарят? кого оно там высмеивает?
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10k
Hunson Abadeer 9 минут назад
ну такое себе
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122
Flint 16 минут назад
Может у знаменитостей и есть нелепые фото, но они все подтянутые и следят за собой. А эта, пардон - жаба, кроме самоиронии и целлюлита - ничем не обладает.
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2k
GROMOZEKA 18 минут назад
Захожу в такие посты, чтобы почитать комментарии?
Но рано еще, попозже зайду
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461
Олег Квирулянт 24 минуты назад
А точно ли эта образина "высмеивает знаменитостей"?
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