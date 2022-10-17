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Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой

Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой

Автор:
17 октября 2022 12:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прикол   до и после пластики   забавно   звезды   знаменитости   пластика   фото   шоу бизнес   
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Стремление к идеалу и желание оставаться востребованным - неотъемлемая часть звездной жизни. Часто знаменитости идут идут на различные ухищрения, чтобы выглядеть лучше. В погоне за красотой и молодостью многие оказываются на столе у хирурга. Но не всегда это приводит к положительным результатам.

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Источник:

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Метки: Прикол   до и после пластики   забавно   звезды   знаменитости   пластика   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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41k
Aleksandr Полчаса назад
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6k
ГГалка 48 секунд назад
У директрисы внук вот эти все апгрейды ей и её маме делает. и мне предлагали - типа по дружбе, подешевле.. данунах.. я как представлю, что в мою мордочку будут иголкам тыкать , да ещё не факт что удачно получиться.. ну уж нет. буду обычной старушкой. натуральной)
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58k
Александр 4 минуты назад
Красиво и естественно стареть - это искусство
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782
AlexG 8 минут назад
Меня всегда удивляло и поражало, что может возникнуть у симпатичных "божьих тварей" в голове, чтобы добровольно так себя уродовать + еще и быть убежденными, что это красиво.. Это загадка психики, либо ее болезнь. Скорее второе)
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15k
Сергей 9 минут назад
Не жаль ни капли! Верх тупости!
Ну, видишь у одной рожа поехала, другую перекосило - на кой под нож лезть тоже?
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25k
СергейСергеев 10 минут назад
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26k
Ego sum qui sum 19 минут назад
идиотки
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14k
hunter 20 минут назад
как теперь это развидеть
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7k
GROMOZEKA 24 минуты назад
Стареть надо естественно.
Как пример Жаклин Биссет
А многие из тех, что на фото и от природы были симпатичными, но, к сожалению превратили себя хрен знает во что

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30k
Slonyash Полчаса назад
Вера Алентова.

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5k
heta 36 минут назад
Спрашивал у бап, зачем они себя уродуют, ведь мужика это всё уродство, мягко говоря, не нравится. Мне сказали: "мужское мнение в данном вопросе нас не волнует вообще. Это наши внутривидовые войны за место под солнцем." Вот так.
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3k
Григорий 43 минуты назад
хорошо что денги не у всех есть, представляю что бы передвигалось в маршрутках
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5k
Copycat 44 минуты назад
ну по правде сказать многие из них плюс ко всему ещё и постарели, а неумеренная пластика усугубила отпечаток возраста
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34k
Седой 46 минут назад
Если мозгов нет то из задницы нет добавишь, и когда эти куриные жопы начинают жаловаться, то мне их нисколечко не жалко!
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3k
дед Сергей 53 минуты назад
Фу
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7k
ron 54 минуты назад
Николь Кидман является хозяйкой и продюсером собственной кинокомпании, поэтому лично ей "предложения от режиссеров" продолжают поступать, невзирая на искромсанное лицо. ))
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