Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой

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Стремление к идеалу и желание оставаться востребованным - неотъемлемая часть звездной жизни. Часто знаменитости идут идут на различные ухищрения, чтобы выглядеть лучше. В погоне за красотой и молодостью многие оказываются на столе у хирурга. Но не всегда это приводит к положительным результатам.
Жена сына Бэкхема - Никола Пельтц - не по своей воле обзавелась "ямками" в носу после неудачной ринопластики
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В нулевых все обратили внимание на грудь Кристины Агилеры - она была явно кривой, шрамы под мышками были очень заметны
Огромная работа, проделанная с лицом Меган Фокс, превратила ее в неестественную куклу: поменялись губы, форма носа
Лары Флинн-Бойл похоронила свою карьеру, занявшись изменениями во внешности, больше режиссеры не приглашали ее сниматься в кино
После многочисленных пластик лицо Рене Зеллвегер сильно исказилось, и она тоже перестала мелькать на экране
Деми Мур, как и Кортни Кокс, хотела выглядеть лучше, но неудачный нитевой лифтинг или удаление комков Биша превратило лицо актрисы в какой-то кошмар
Мелани Гриффит так сильно испортила себе внешность, что получала отказы от всех режиссеров
Благодаря подтяжке лица Николь Кидман явно выглядит моложе, но изменился даже ее взгляд и сразу заметна натянутая до ушей кожа
Источник:
АНТИФИШКИ
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