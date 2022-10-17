Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой

Стремление к идеалу и желание оставаться востребованным - неотъемлемая часть звездной жизни. Часто знаменитости идут идут на различные ухищрения, чтобы выглядеть лучше. В погоне за красотой и молодостью многие оказываются на столе у хирурга. Но не всегда это приводит к положительным результатам.