Как звездные красотки выглядят без макияжа

3539
16
Скрывать свое настоящее лицо за фильтрами и макияжем - уже не модно. Даже знаменитости стараются как можно чаще показывать свою натуральную внешность. Давайте полюбуемся на звездных красоток, которые и без макияжа хорошо выглядят.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Звезды, кожа которых оставляет желать лучшего - но они не готовы показывать себя настоящих
- Куда пропал болгарский певец Азис, исполнивший провокационный хит "Мразиш"
- Как на самом деле зовут 16 зарубежных знаменитостей
- "А почему такие страшненькие-то?": пластика, акне и другие изъяны на лицах звезд вблизи
- Голая грудь Бузовой и платье-прикол Глюкозы: отечественные звезды на фестивале "Жара"
Новости партнёров
а так азиатские блогерши уже давно показали как разительно можно преобразиться с помощью косметики
уж там вопрос только в количестве шпаклевки