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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6575 постов • 741 подписчик подписаться
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Как звездные красотки выглядят без макияжа

Как звездные красотки выглядят без макияжа

Автор:
09 августа 2022 11:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: без макияжа   без фотошопа   звезды   знаменитости   прикол   реальность   фото   шоу бизнес   
3539
16

Скрывать свое настоящее лицо за фильтрами и макияжем - уже не модно. Даже знаменитости стараются как можно чаще показывать свою натуральную внешность. Давайте полюбуемся на звездных красоток, которые и без макияжа хорошо выглядят.

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Источник:

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Метки: без макияжа   без фотошопа   звезды   знаменитости   прикол   реальность   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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27k
lem02 Час назад
Роби хороша и без макияжа.
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10k
zlopisec 18 минут назад
Крокодилья ферма....
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−68
Thomsen 22 минуты назад
Ну, тётки как тётки, норм. Кроме Аниты Цой. Зачем эту хабалку из запоя вытащили и сфоткали - непонятно.
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1k
MPEG-8 22 минуты назад
Автор собрал в одном месте и пионерок, и пенсионерок.
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6k
ГГалка 23 минуты назад
открою страшную тайну... чаще всего мы все без макияжа выглядим не так как с ним)) удивительно, правда?))) исключение - качественный нюдовый макияж. вы и не заметите, что женщина накрашена, просто будет казаться что она сама по себе красивая. исключение 2 - некоторые без макияжа и правда брррр. но не дамы из поста - думаете их когда в звёзды назначали, то только видели в накрашенном виде? э, я не в *этом* смысле, а в смысле что они итак нормуль. даже Анита - нормальная женщина.
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18k
ЦСКА Полчаса назад
Не знаю кто это, но макияж ей явно не нужен....Безупречна!
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59k
pynh 45 минут назад
Половина фото сделаны на тапок
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369
Карл 50 минут назад
Эти и без макияжа симпатичные.

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0
TUTAN 53 минуты назад
Бабы и бабы.. есть симпатичные, есть не очень, их работа быть красивыми, отсюда и макияж. Без макияжа, как и всё в жизни без приукрашивания, не работает, увы!
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4k
Copycat Час назад
Ой половина из них получили статус красоток когда были намного моложе)

а так азиатские блогерши уже давно показали как разительно можно преобразиться с помощью косметики

уж там вопрос только в количестве шпаклевки
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
белки у всех желтые.. признак злоупотребления бухла и табака..и не только))
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