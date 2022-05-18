Голая грудь Бузовой и платье-прикол Глюкозы: отечественные звезды на фестивале "Жара"

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"ЖАРА" — ежегодный международный музыкальный фестиваль. Звезды вновь отличились, показавшись на церемонии во всей красе. Кто на что горазд!
Если кому-то интересны результаты премии, то вот список победителей:
- Певец года – Дима Билан
- Певица года – Мари Краймбрери
- Группа года – Артик и Асти
- Коллаборация года – Мот и Джони «Лилии»
- Песня года – HammAli & Navai «Птичка»
- Альбом года – Зиверт «Vinyl #2»
- Прорыв года – Ваня Дмитриенко
- Digital-проект – «13 друзей Билана»
- Трендсеттер года – Ольга Бузова
- Связь поколений – «Руки Вверх!» и Клава Кока «Нокаут»
- Вне времени – Дима Билан и Зиверт «Это была любовь»
- Саундтрек года – Филипп Киркоров «Раненый» («Елки 8»)
- Видео года – Егор Крид «Голос»
- Мужское видео – Баста «Ты была права»
- Женское видео – Мари Краймбрери «Самолет»
- Интернет-хит – Хабиб «Ягода-малинка»
- Фан-клуб – Gayazovs Brothers
- Звезда «Авторадио» – Полина Гагарина
- Концертный тур – Сергей Лазарев
- Выбор The Voice (ранее Cosmopolitan) – Люся Чеботина
- Выбор ВК – Султан Лагучев
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А нужны ли подобные премии на ваш взгляд?
Источник:
АНТИФИШКИ
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