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Голая грудь Бузовой и платье-прикол Глюкозы: отечественные звезды на фестивале "Жара"

Голая грудь Бузовой и платье-прикол Глюкозы: отечественные звезды на фестивале "Жара"

Автор:
18 мая 2022 12:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   идиоты   красная дорожка   прикол   фестиваль жара   фото   хабавно   шоу бизнес   
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"ЖАРА" — ежегодный международный музыкальный фестиваль. Звезды вновь отличились, показавшись на церемонии во всей красе. Кто на что горазд!

Если кому-то интересны результаты премии, то вот список победителей:

  • Певец года – Дима Билан
  • Певица года – Мари Краймбрери
  • Группа года – Артик и Асти
  • Коллаборация года – Мот и Джони «Лилии»
  • Песня года – HammAli & Navai «Птичка»
  • Альбом года – Зиверт «Vinyl #2»
  • Прорыв года – Ваня Дмитриенко
  • Digital-проект – «13 друзей Билана»
  • Трендсеттер года – Ольга Бузова
  • Связь поколений – «Руки Вверх!» и Клава Кока «Нокаут»
  • Вне времени – Дима Билан и Зиверт «Это была любовь»
  • Саундтрек года – Филипп Киркоров «Раненый» («Елки 8»)
  • Видео года – Егор Крид «Голос»
  • Мужское видео – Баста «Ты была права»
  • Женское видео – Мари Краймбрери «Самолет»
  • Интернет-хит – Хабиб «Ягода-малинка»
  • Фан-клуб – Gayazovs Brothers
  • Звезда «Авторадио» – Полина Гагарина
  • Концертный тур – Сергей Лазарев
  • Выбор The Voice (ранее Cosmopolitan) – Люся Чеботина
  • Выбор ВК – Султан Лагучев
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А нужны ли подобные премии на ваш взгляд?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: звезды   знаменитости   идиоты   красная дорожка   прикол   фестиваль жара   фото   хабавно   шоу бизнес   
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29k
BuG 20 минут назад
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517
HalloFreeSpace 5 минут назад
Ни одного нормального лица ...
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1k
sos1960sos 13 минут назад
Молодчинка спелая кукурузинка, поднатужилась и бросила в каждую по какашке. По маленькой, но всё равно ведь приятно. Женская солидарность, понимаю...
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3k
александр 17 минут назад
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2k
Наблюдатель 18 минут назад
Боже, какой шлак...
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11k
harlamov Полчаса назад
В свете последних событий эта убогая тусовка выглядит как отрыжка прежнего мира, который уже никогда не вернется. Еще год-два и эти дешевые персонажи уйдут в небытие.
Герои Z будут в тренде. Они будут чиновниками, руководителями, кумирами молодежи. О них будут снимать фильмы, приглашать на интервью. А эти гламурные пигмеи попадут в рубрику - курьезы переходного периода.
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385k
Алексей 36 минут назад
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Спелая кукурузинка

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