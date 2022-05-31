Как на самом деле зовут 16 зарубежных знаменитостей

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Итак, имена отечественных звезд мы узнали на прошлой неделе. Сегодня предлагаем познакомиться с настоящими фамилия зарубежных любимчиков публики.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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