Давай, до свиданья: Литва внесла имя певицы Лободы в список "нежелательных лиц" и отменила концерты

Кроме этого, несколько выступлений артистки отменили и в Латвии - стране, где сейчас она проживает.
Светлана Лобода была одной из самых высокооплачиваемых певиц на территории постсоветского пространства. Без нее не обходилось ни одно крупное музыкальное мероприятие, а премии и награды сыпались на артистку как из рога изобилия. Всё изменилось с началом СВО. Лобода не приняла политики РФ и закономерно осталась без концертной деятельности: в апреле 2022 стало известно, что певица оказалась в списке артистов, которым запретили въезд в Россию на 50 лет.
Вскоре она усвистала в Латвию и стала гастролировать по Латвии, Казахстану и другим странам, где её знали и поддерживали. Однако, как выясняется, судьба-злодейка снова подбросила Лободе неприятный сюрприз. На этот раз артистку внесли в список "нежелательных лиц", и где - в обожаемой ею Прибалтике!
Теперь Лободу не хочет видеть Литва - об этом заявила журналистам 24 ноября пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Паулина Левицкайте. Она сообщила, что решение было принято после консультаций литовских дипломатов с украинскими партнерами, которые не утаили, что Лобода давала концерты в Крыму и выступала на концерте в День Победы 9 мая. До конца года в Литве у певицы должно было состояться четыре концерта, которые теперь отменены. Впрочем, похоже, на этом злоключения артистки не закончатся. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис призвал латвийских коллег также объявить Лободу персоной нон грата - сообщает ТАСС. Если Лободе откажут и в Латвии, ей придется искать новое прибежище. И для жизни, и для гастролей.
Источник:
- Зеленский Владимир Александрович
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Когда уже, вы отморозки этими заказушными пасквилями тут гадить перестанете.... Все "фишки" засрали.
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Д'Артаньян, в ответ на предложение кардинала перейти на его сторону
Забавно..