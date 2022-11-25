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Давай, до свиданья: Литва внесла имя певицы Лободы в список "нежелательных лиц" и отменила концерты

Давай, до свиданья: Литва внесла имя певицы Лободы в список "нежелательных лиц" и отменила концерты

Автор:
25 ноября 2022 09:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: литва   лобода   отмена концерта   персона нон грата   политика   сво   список нежелательных лиц   шоу бизнес   
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Кроме этого, несколько выступлений артистки отменили и в Латвии - стране, где сейчас она проживает.

Светлана Лобода была одной из самых высокооплачиваемых певиц на территории постсоветского пространства. Без нее не обходилось ни одно крупное музыкальное мероприятие, а премии и награды сыпались на артистку как из рога изобилия. Всё изменилось с началом СВО. Лобода не приняла политики РФ и закономерно осталась без концертной деятельности: в апреле 2022 стало известно, что певица оказалась в списке артистов, которым запретили въезд в Россию на 50 лет.


Вскоре она усвистала в Латвию и стала гастролировать по Латвии, Казахстану и другим странам, где её знали и поддерживали. Однако, как выясняется, судьба-злодейка снова подбросила Лободе неприятный сюрприз. На этот раз артистку внесли в список "нежелательных лиц", и где - в обожаемой ею Прибалтике!


Теперь Лободу не хочет видеть Литва - об этом заявила журналистам 24 ноября пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Паулина Левицкайте. Она сообщила, что решение было принято после консультаций литовских дипломатов с украинскими партнерами, которые не утаили, что Лобода давала концерты в Крыму и выступала на концерте в День Победы 9 мая. До конца года в Литве у певицы должно было состояться четыре концерта, которые теперь отменены. Впрочем, похоже, на этом злоключения артистки не закончатся. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис призвал латвийских коллег также объявить Лободу персоной нон грата - сообщает ТАСС. Если Лободе откажут и в Латвии, ей придется искать новое прибежище. И для жизни, и для гастролей.

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Метки: литва   лобода   отмена концерта   персона нон грата   политика   сво   список нежелательных лиц   шоу бизнес   
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12k
котегRUS 16 минут назад
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28k
Levyathan Минуту назад
Как она переживает наверное, убивается....
Когда уже, вы отморозки этими заказушными пасквилями тут гадить перестанете.... Все "фишки" засрали.
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8k
Mauritanien 5 минут назад
Ничего, не пропадет. Будет Наташей в Турции.
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8k
ron 12 минут назад
…так что меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там, если бы я принял ваше предложение, ваша светлость.
===
Д'Артаньян, в ответ на предложение кардинала перейти на его сторону
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20k
ЦСКА 14 минут назад
Неужели настали времена, когда у прошмандовок и многостаночных подстилок земля под ногами загорелась??
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3k
vasilykopkov 15 минут назад
Хотела "и нашим и вашим", а теперь не нужна ни тем ни другим.
Забавно..
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1k
ChePaev Полчаса назад
Хохлячьи приживалки, которые долгие годы кормились в России а потом начали хвост поднимать, осуждая страну которая их долгие годы кормила, должны возвращаться назад в свое дерьмо, откуда они в свое время притащились к нам в страну за хорошей жизнью.
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5k
Бу 41 минуту назад
ха ха
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