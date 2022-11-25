Давай, до свиданья: Литва внесла имя певицы Лободы в список "нежелательных лиц" и отменила концерты

Светлана Лобода была одной из самых высокооплачиваемых певиц на территории постсоветского пространства. Без нее не обходилось ни одно крупное музыкальное мероприятие, а премии и награды сыпались на артистку как из рога изобилия. Всё изменилось с началом СВО. Лобода не приняла политики РФ и закономерно осталась без концертной деятельности: в апреле 2022 стало известно, что певица оказалась в списке артистов, которым запретили въезд в Россию на 50 лет.

Вскоре она усвистала в Латвию и стала гастролировать по Латвии, Казахстану и другим странам, где её знали и поддерживали. Однако, как выясняется, судьба-злодейка снова подбросила Лободе неприятный сюрприз. На этот раз артистку внесли в список "нежелательных лиц", и где - в обожаемой ею Прибалтике!