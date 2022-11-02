FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6878 постов • 752 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Пресняков передал гонорар за концерт бойцам СВО

Пресняков передал гонорар за концерт бойцам СВО

Автор:
02 ноября 2022 09:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Крокус сити   Пресняков   видео   гонорар   политика   сво   шоу бизнес   
499
3
1

В отличие от своей первой тещи, артист остается в России. Уезжать не собирается.

Эстрадный певец Владимир Пресняков-младший во время воскресного сольного концерта в "Крокус-сити" объявил, что весь гонорар за выступление передаст на нужды бойцов СВО.



"Привет, ребята! Наконец-то мы встретились! Приветствую каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар с сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые на передовой. И это благодаря вам", - сообщил Пресняков перед началом концерта.


В соцсетях поступку артиста удивились и обрадовались.

Кстати, в последнее время удивляться есть чему. Недавно на Донбасс с гумконвоем отправилась Ольга Бузова, а теперь долго не высказывающий свою позицию Пресняков, наконец, определился. Похоже, артист все-таки сделал свой выбор - возможно, не последнюю роль в этом сыграло отношение общества к его первой теще - Алла Борисовне Пугачевой. Примадонна обрела гражданство Израиля, но здорово подпортила свою репутацию некрасивыми высказываниями в адрес россиян. Ну ей-то, учитывая возраст, наверное, уже нечего терять, в отличие от остальных.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Концерт   Крокус сити   Пресняков   видео   гонорар   политика   сво   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
48
sectorkost1 Полчаса назад
Бывший зять оказался более человечным, чем бывшая тЁща
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
28k
Григорий 3 минуты назад
При всем уважении к поступку, но это всего лишь его дневной заработок. И он был не на гастролях в Хабаровске, куда надо везти группу, аппаратуру, покупать билеты-самолеты, гостиницы, а в Москве сел на тачку да приехал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр 3 минуты назад
Не слушаю Преснякова, но он определенно один из самых правильных исполнителей на нашей эстраде, в том смысле, что он реально занимается искусством и оч талантлив.
У меня вот вопрос: почему чем никчемнее "деятель", тем больше он Панин?
Подпиндосная элитка контролирует кино и музыку, вытаскивает на верх посредственностей, положение которых зависит от благосклонности этой самой элитки.

Пресняков красава!

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
fydfgfg 6 минут назад
ГНОЙНЫЙ ФАШИСТКИЙ ПИ--ДЕР !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
tamin 20 минут назад
Я считаю так. Даже если это показуха и всего лишь удачный pr ход, то уж точно это правильнее чем уезжать в израиль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
rutt Полчаса назад
Вот тебе и Зурбаган. Молодца!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
dima423 Полчаса назад
Красавчек)) А я всегда считал и считаю что делать хорошие поступки по жизни гораздо ВЫГОДНЕЕ чем плохие)) Так что все эти галкины-пугачевы, макаревичи, каспаровы и прочая пехоть подзалупная просто идиоты тупые)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Олег Полчаса назад
Нормальный поступок нормального человека.
А сколько певичек и певцов ртом сбежало? А сколько языки прикусили и скулят...Достаточно вспомнить как при ковиде ныли что голодают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: трэш
−3
Комментарий удален. Причина: трэш
−3
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

164399



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Палец Николая I
Палец Николая I
Анатолий Папанов: ранние роли, военный трибунал и одна любовь на всю жизнь
Анатолий Папанов: ранние роли, военный трибунал и одна любовь на всю жизнь
Набирающие популярность в сообществах
Стартап в области робототехники представил самые быстрые в мире кроссовки
Стартап в области робототехники представил самые быстрые в мире кроссовки
Хакер из ДНР взломал базу данных ВСУ и «поколдовал» с военными картами
Хакер из ДНР взломал базу данных ВСУ и «поколдовал» с военными картами
Свобода, пушнина и братство народов: краткая история удивительного Русского Севера
Свобода, пушнина и братство народов: краткая история удивительного Русского Севера
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#аварии#животные#факты#автомир#люди#мобилизация#Еда#путешествия
#интересно#дтп#интересное#картинки#автомобили#подборка#милота#Украина#новости#Твиттер
#фото#авто аварии#Приколы#история#забавно#истории#СССР#дети#позитив#туризм
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot "Язык уже изучаете?": Нурлан Сабуров затроллил бегущих в Казахстан россиян "Язык уже изучаете?": Нурлан Сабуров затроллил бегущих в Казахстан россиян "Мне по@уй, ребят!": Моргенштерн не поддержал оппозиционеров, растянувших флаг на концерте в Белоруссии "Мне по@уй, ребят!": Моргенштерн не поддержал оппозиционеров, растянувших флаг на концерте в... "Я здесь не для этого": Киркоров дважды увернулся от ответа на вопрос о СВО "Я здесь не для этого": Киркоров дважды увернулся от ответа на вопрос о СВО "Просто трус и прислуга": комика Нурлана Сабурова затравили за уклончивую позицию о ситуации в мире "Просто трус и прислуга": комика Нурлана Сабурова затравили за уклончивую позицию о ситуации в мире "Эскадрилья сбитых лётчиков": в соцсетях высмеяли концерт Лободы в рижском порту "Эскадрилья сбитых лётчиков": в соцсетях высмеяли концерт Лободы в рижском порту

На что жалуетесь?

Вернуться