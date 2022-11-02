Пресняков передал гонорар за концерт бойцам СВО

Кстати, в последнее время удивляться есть чему. Недавно на Донбасс с гумконвоем отправилась Ольга Бузова, а теперь долго не высказывающий свою позицию Пресняков, наконец, определился. Похоже, артист все-таки сделал свой выбор - возможно, не последнюю роль в этом сыграло отношение общества к его первой теще - Алла Борисовне Пугачевой. Примадонна обрела гражданство Израиля, но здорово подпортила свою репутацию некрасивыми высказываниями в адрес россиян. Ну ей-то, учитывая возраст, наверное, уже нечего терять, в отличие от остальных.