Пресняков передал гонорар за концерт бойцам СВО

В отличие от своей первой тещи, артист остается в России. Уезжать не собирается.
Эстрадный певец Владимир Пресняков-младший во время воскресного сольного концерта в "Крокус-сити" объявил, что весь гонорар за выступление передаст на нужды бойцов СВО.
"Привет, ребята! Наконец-то мы встретились! Приветствую каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар с сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые на передовой. И это благодаря вам", - сообщил Пресняков перед началом концерта.
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В соцсетях поступку артиста удивились и обрадовались.
Кстати, в последнее время удивляться есть чему. Недавно на Донбасс с гумконвоем отправилась Ольга Бузова, а теперь долго не высказывающий свою позицию Пресняков, наконец, определился. Похоже, артист все-таки сделал свой выбор - возможно, не последнюю роль в этом сыграло отношение общества к его первой теще - Алла Борисовне Пугачевой. Примадонна обрела гражданство Израиля, но здорово подпортила свою репутацию некрасивыми высказываниями в адрес россиян. Ну ей-то, учитывая возраст, наверное, уже нечего терять, в отличие от остальных.
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АНТИФИШКИ
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У меня вот вопрос: почему чем никчемнее "деятель", тем больше он Панин?
Подпиндосная элитка контролирует кино и музыку, вытаскивает на верх посредственностей, положение которых зависит от благосклонности этой самой элитки.
Пресняков красава!