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Украинским артистам запретили появляться в России в ближайшие 50 лет

Украинским артистам запретили появляться в России в ближайшие 50 лет (2 фото)

Автор:
20 апреля 2022 15:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Украина   ансамбль   артисты   въезд   выступления   запрет   певцы   список   
16249
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Пусть эти ансамбли «песни и пляски» зарабатывают в Европе или где-нибудь ещё.

В свете последних событий, в Незалежной решили запретить выступления наших артистов и вообще «ограничить и отменить русскую культуру». То, что отменить её невозможно - об этом не подумали, впрочем, как обычно.

Но в ответ им прилетело. Потому что запретить выступления их артистов в России можно и нужно - этим как раз сейчас и занимаются. Недавно появился список музыкантов, певцов, блогеров и прочих мракобесов, которым запрещён въезд на территорию нашей родины. В списке есть Верка Сердючка, Лобода, Вакарчук из «Океана Эльзы», мега-доктор Комаровский, Джамаладинова Сусана Алимовна, это которая певица Джамала… Теперь мы их больше не увидим. Хоть кому-нибудь от этого станет хуже?

Чтобы уж наверняка - здесь они не появятся в течение 50 лет. По сути, это «вечный» запрет в ответ на их бестолковые попытки «отменить и запретить».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Украина   ансамбль   артисты   въезд   выступления   запрет   певцы   список   
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188  комментариев
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10k
Дядя Саша 4 часа назад
а они бля-дь так к вам в рашу рвались, аж из портков выпрыгивали. на хер вы здались! сидите со всвоими "звездами", если такие есть
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686
Alex Zx 2 минуты назад
Как уже было сказано до меня - Ленинград - дорожная!
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1k
Хаос 3 минуты назад
Фуй, я как эту очкастую жабу со звездой на голове вижу ...
...такую личную неприязнь испытываю
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6k
Максим 11 минут назад
капец во что превратилась россия
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14k
Broser 12 минут назад
Врагов лучше держать за колючкой, чем на свободе!
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14k
Broser 15 минут назад
Это не правильно! Всех впускать и никого не выпускать. Всех на перековку в Сибирь и Крайний Север! Не надо, чтобы они из- за бугра спонсировали и всячески поддерживали наших врагов! Да, да именно врагов!
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1k
Max 19 минут назад
Ну че...считай на карьере можно ставить крест....Без России они нафик не нужны никому.
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38
Юрий Гришков 24 минуты назад
И это правильно! Нам нет нужна грязь, что несет окраина!
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79
Evgen Полчаса назад
Забыли мрази,кто их ..бал и кормил.
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246
В-ий Полчаса назад
а че не на 500 лет?) зачем нам в 2072 нужна 85летняя Настя Каменских?))
вот прямо завидую людям, которые могут что-то сейчас спланировать аж на 50 лет.
не, реально кто-то сейчас уверен в том, какая власть будет не через 50, а даже через 5 лет в России и Украине? Будут ли они обе две (Россия и Украина) существовать через 5(0) лет? и будет ли существовать вообще цивилизация на третьей планете от Солнца через 50 лет?)) эх...
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3k
EvgeniySAN 44 минуты назад
Видимо я такой старый, что только транссексуала Сердючку и помню.
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−72
sagreras 48 минут назад
Вот бы еще Де-Ниро безруковым заменить ...
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1k
Дмитрий 49 минут назад
Новость правильная, но...кто все эти люди ?
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1k
Leonid 51 минуту назад
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1k
Алексей 56 минут назад
А Макаревича чего не запретили? Вроде у него концерты так и не отменяются
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985
сергей ремизов 58 минут назад
Из той же басни, сам дурак. Нужно не пускать тех ,кто открыто не любит нашу страну. Незачем ровняться на идиотов.
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1k
Граф Андрий 58 минут назад
какая прекрасная новость, хоть лазейки никакой не нашлось, обойти этот запрет!!!
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55k
Vlad Час назад
Из всей этой пuzдобратии только Сивацкую жалко. Неплохая актриса. Но молодая, поэтому глупая. Кому она теперь нужна. Даже если ей посулили Голливуд, то все равно нaибyт. Она даже на Украине не снималась, только в России. Но она сама свою судьбу выбрала.
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8k
Ntvl Час назад
всем им прослушать песню Ленинграда Дорожная
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4k
Ronin Час назад
А можно ещё такой же список для "наших" паяцев.
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24k
Трелони Час назад
О-го! Какой список дебилов, оставшихся без средств к существованию... Ничего, будут петь в караоке и играть в самодеятельности!
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