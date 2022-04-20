Украинским артистам запретили появляться в России в ближайшие 50 лет

Пусть эти ансамбли «песни и пляски» зарабатывают в Европе или где-нибудь ещё.
В свете последних событий, в Незалежной решили запретить выступления наших артистов и вообще «ограничить и отменить русскую культуру». То, что отменить её невозможно - об этом не подумали, впрочем, как обычно.
Но в ответ им прилетело. Потому что запретить выступления их артистов в России можно и нужно - этим как раз сейчас и занимаются. Недавно появился список музыкантов, певцов, блогеров и прочих мракобесов, которым запрещён въезд на территорию нашей родины. В списке есть Верка Сердючка, Лобода, Вакарчук из «Океана Эльзы», мега-доктор Комаровский, Джамаладинова Сусана Алимовна, это которая певица Джамала… Теперь мы их больше не увидим. Хоть кому-нибудь от этого станет хуже?
Чтобы уж наверняка - здесь они не появятся в течение 50 лет. По сути, это «вечный» запрет в ответ на их бестолковые попытки «отменить и запретить».
Источник:
АНТИФИШКИ
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...такую личную неприязнь испытываю
вот прямо завидую людям, которые могут что-то сейчас спланировать аж на 50 лет.
не, реально кто-то сейчас уверен в том, какая власть будет не через 50, а даже через 5 лет в России и Украине? Будут ли они обе две (Россия и Украина) существовать через 5(0) лет? и будет ли существовать вообще цивилизация на третьей планете от Солнца через 50 лет?)) эх...