Украинским артистам запретили появляться в России в ближайшие 50 лет

В свете последних событий, в Незалежной решили запретить выступления наших артистов и вообще «ограничить и отменить русскую культуру». То, что отменить её невозможно - об этом не подумали, впрочем, как обычно.

Но в ответ им прилетело. Потому что запретить выступления их артистов в России можно и нужно - этим как раз сейчас и занимаются. Недавно появился список музыкантов, певцов, блогеров и прочих мракобесов, которым запрещён въезд на территорию нашей родины. В списке есть Верка Сердючка, Лобода, Вакарчук из «Океана Эльзы», мега-доктор Комаровский, Джамаладинова Сусана Алимовна, это которая певица Джамала… Теперь мы их больше не увидим. Хоть кому-нибудь от этого станет хуже?