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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6599 постов • 743 подписчика подписаться
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"Эскадрилья сбитых лётчиков": в соцсетях высмеяли концерт Лободы в рижском порту

"Эскадрилья сбитых лётчиков": в соцсетях высмеяли концерт Лободы в рижском порту

Автор:
16 августа 2022 09:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   политика   порт   реакция соцсетей   рига   русофобия   светлана лобода   сво   шоу бизнес   
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Светлана Лобода, долгое время не дававшая концерты, наконец, решила выйти на сцену. Правда, предполагаемый триумф был странным: выступление прошло в рижском порту, а концерт совершенно не понравился тем, ради кого она старалась.

Перед мероприятием в рижском порту (кстати, довольно странная локация для певицы, некогда собиравшей стадионы), Лобода дала интервью, в котором привычно охаяла Россию, заявив, что у страны нет будущего.



Впрочем, несмотря на свою политическую позицию и заверения о том, что часть собранных за билеты средств будут переданы украинским беженцам, в Незалежной Лободу любить не торопятся. У бывших её поклонников к певице много претензий, главная из которых - русский язык. На нём певица разговаривает и дает интервью, на русском и поёт. В репертуаре артистки практически нет украиноязычных песен.


Лободе также припоминают долгие годы жизни и работы в России, где её деятельность очень хорошо оплачивалась. Собственно, на эти деньги артистка сейчас живет в Европе.

В Сети Лободу кроют матом и активно не любят - хотя, казалось бы, она так старается быть заодно со своей родиной.


Журналист Михаил Шахназаров сыронизировал над этой ситуацией, поздравив певицу со вступлением в "эскадрилью сбитых лётчиков". «Лобода пощеневмерлила в рижском порту. Убийц свободного времени нашлось немного. А вот забавных персонажей было хоть отбавляй. Можно смело поздравить Светлану со вступлением в Эскадрилью сбитых летчиков», — написал Шахназаров в своем Telegram-канале.


Источник:

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Метки: Концерт   политика   порт   реакция соцсетей   рига   русофобия   светлана лобода   сво   шоу бизнес   
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94  комментария
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12k
сеньор Леонсио 8 часов назад
Портовая шлюпка готова к швартовке!
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895
Просто прохожий 46 минут назад
Кто нибудь ей когда нибудь даст по губам-жопе, подстилка рамштайновская(хотя даже по инету видно было-ограничений на партнеров не было). Но кормилась сука в России.
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2k
Margo 2 часа назад
“Жопа президента» напиши про Шевчука, ему к твоей радости штраф выставили - «за правду в общественном месте»! Про Чулпан совсем забыл?! Давай отрабатывай деньги!!!
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277
Gigantes 3 часа назад
В порту ей самое место, портовой шлюхе
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4k
Михаил 3 часа назад
скрк можно обсуждать этих пивичек однодневок... лабода лебеда какая нафиг разница, свалила да и скатертью ей дорожка этой манд*авошке :)
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6k
Slowly 4 часа назад
Шлёндра страшная. Какие блть она стадионы собирала...
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−46
df322 4 часа назад
Чёрный Вдовец - сосни х- уйца у пут/ лерца ...
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1k
Гремлин 4 часа назад
Портовая шлюха (с)
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11k
Андрей А 4 часа назад
Неужели кто-то еще на концерты этой шаболды ходит?
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2k
Pioner76 5 часов назад
Пипец она страшная...
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26k
Лис 5 часов назад
И зачем про эту шалаву постоянно писать? Свалила из России - попутного пинка под зад. Забыть и не пускать.
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49k
Олег 5 часов назад
зажравшееся чучело, которое никогда не работало. Теперь её удел- деревенские ДК и сельские свадьбы и дискотеки
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7k
Владимир 5 часов назад
А кто вообще ходил на её концерты? Кто эти отсталые?
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46k
Элек Мек 5 часов назад
Да ладно нах,все эти "звёзды" сделанные искусственно из ничего,пришли из ниоткуда и уйдут в никуда.
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2k
ili 5 часов назад
Сейчас в моде дешёвые ужастики и триллеры... С её рожей можно даже без грима. Чего теряется... Куда режиссёры смотрят...
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2k
Leonid 5 часов назад
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34k
Aleks 5 часов назад
Все заметили лютый ажиотаж? Сколько народу, мама дорогая...
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13k
Alex 5 часов назад
Она такая стра-а-ашная... Господи, какое же у@..ще то лесное.
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6k
corell 5 часов назад
Записал в блокнотик: "подкрысница".
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−46
df322 5 часов назад
а ваш мамин рот сёдня в крыму вы-е - бали ! аэродром цветочками покажется ...

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13k
Limon 6 часов назад
"Эскадрилья сбитых лётчиков": в соцсетях высмеяли концерт Лободы в рижском портуПосмотреть
"Эскадрилья сбитых лётчиков": в соцсетях высмеяли концерт Лободы в рижском порту
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