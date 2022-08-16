"Эскадрилья сбитых лётчиков": в соцсетях высмеяли концерт Лободы в рижском порту

Лободе также припоминают долгие годы жизни и работы в России, где её деятельность очень хорошо оплачивалась. Собственно, на эти деньги артистка сейчас живет в Европе.

В Сети Лободу кроют матом и активно не любят - хотя, казалось бы, она так старается быть заодно со своей родиной.