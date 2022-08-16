"Эскадрилья сбитых лётчиков": в соцсетях высмеяли концерт Лободы в рижском порту

Светлана Лобода, долгое время не дававшая концерты, наконец, решила выйти на сцену. Правда, предполагаемый триумф был странным: выступление прошло в рижском порту, а концерт совершенно не понравился тем, ради кого она старалась.
Перед мероприятием в рижском порту (кстати, довольно странная локация для певицы, некогда собиравшей стадионы), Лобода дала интервью, в котором привычно охаяла Россию, заявив, что у страны нет будущего.
Впрочем, несмотря на свою политическую позицию и заверения о том, что часть собранных за билеты средств будут переданы украинским беженцам, в Незалежной Лободу любить не торопятся. У бывших её поклонников к певице много претензий, главная из которых - русский язык. На нём певица разговаривает и дает интервью, на русском и поёт. В репертуаре артистки практически нет украиноязычных песен.
Тот самый концерт в Риге
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Лободе также припоминают долгие годы жизни и работы в России, где её деятельность очень хорошо оплачивалась. Собственно, на эти деньги артистка сейчас живет в Европе.
В Сети Лободу кроют матом и активно не любят - хотя, казалось бы, она так старается быть заодно со своей родиной.
Журналист Михаил Шахназаров сыронизировал над этой ситуацией, поздравив певицу со вступлением в "эскадрилью сбитых лётчиков". «Лобода пощеневмерлила в рижском порту. Убийц свободного времени нашлось немного. А вот забавных персонажей было хоть отбавляй. Можно смело поздравить Светлану со вступлением в Эскадрилью сбитых летчиков», — написал Шахназаров в своем Telegram-канале.
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АНТИФИШКИ
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