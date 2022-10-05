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"Тем, кто открещивается от страны, надо облегчить жизнь": Милонов предложил лишить Пугачеву звания народной артистки

"Тем, кто открещивается от страны, надо облегчить жизнь": Милонов предложил лишить Пугачеву звания народной артистки

Автор:
05 октября 2022 12:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Милонов   народная артистка   политика   пугачева   реакция соцсетей   сво   скандал   уехала   шоу бизнес   
1887
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Алла Пугачёва покинула Россию, практически хлопнув дверью. Своих соотечественников артистка назвала рабами, и этот пассаж здорово не понравился многим общественным деятелям. Депутат Милонов недоумевает: если АБ одной фразой взяла и уничтожила хорошее отношение тех, для кого пела, то какая она народная артистка?

Алла Борисовна решила-таки испортить о себе впечатление и высказала напоследок все, что думает о россиянах. Ее спич в запрещенной соцсети не остался незамеченным. Да и как такое можно пропустить? Выходит, что народная артистка, обласканная властями, десятилетиями правившая в музыкальных программах на главных телеканалах, в сущности, не уважает свой народ.


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Депутат Милонов, который, кстати, уехал на Донбасс, высказался по поводу артистки коротко и ясно: Алла Пугачева унизила своих поклонников и больше не достойна почетных званий. Напомним, что АБ давно является народной артисткой РФ со всеми причитающимися благами и преференциями.


Милонов уверен, что лишение звания - логичный шаг, на который нужно пойти. Потому что тем, кто открещивается от нашей страны, надо облегчить жизнь. Чтобы ничего их не тяготило. Она взяла и перечеркнула все, что было. Одной фразой, по сути, все уничтожила. Поэтому какая она народная артистка? Никакая. Алла Борисовна должна быть лишена этих званий. Ее прошлое было достойно этого звания, а от нынешнего она отказалась сама. Бывшая народная артистка. Я попытаюсь это инициировать. Нужно это официально документально оформить», цитирует политика издание "Абзац".


Кстати, не только Милонов хочет, чтобы АБ ответила за свои слова. Общественная организация «Ветераны России» направила председателю СК РФ Александру Бастрыкину обращение с просьбой проверить и последние публичные высказывания Пугачёвой, и инициировать проверку доходов артистки, которые могли быть официально не задекларированными.




«Она замечена в Москве. Это зрелищно-развлекательная деятельность. Причём есть и хозяйственная деятельность – переработка, консервирование. В Краснодарском крае она числится учредителем, в Астраханской области», – сообщил глава движения Ильдар Резяпов. Общественники уверены: если поискать, можно найти нарушения. Иначе как-то обидно получается: примадонна, не стесняясь, унижает страну и ее граждан, но от пенсии и привелегий отказываться не собирается. Как-то не очень логично получается, не так ли?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   Милонов   народная артистка   политика   пугачева   реакция соцсетей   сво   скандал   уехала   шоу бизнес   
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75  комментариев
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49k
dima423 3 часа назад
Вот в кои то веки согласен с Милоновым, кто бы мог подумать что этот момент наступит)))
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575
partners74 Минуту назад
Очень интересно, кто же ей присвоил звание примадонна? озвучьте имя ентого д.а.л.ба.ёба. ну и заодно про звание "короля " эстрады филю. где-то и когда-то корону вручали???
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−160
Валерий Петров 3 минуты назад
он жеж в окопе сидеть должен на передовой?
или все уже дома в твиттере?
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3k
* You All 12 минут назад
а ещё надо было все счета арестовыать и изъять иммущетво в пользу народа,но они этого не сделали и не сделают
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−14
Алекс 17 минут назад
афтар разжигает ненависть и извращает факты!

1. "...Своих соотечественников артистка назвала рабами..." НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ(всех), а критиков и хейтеров, которые ей срали и оскорбляли её в инсте(могла и на х*й послать)!!!
2. Депутат Милонов, который, кстати, уехал на Донбасс...
картавое педочмо, давно вернулось, пофотавшись там(неизвестно где) пару дней...

а, вот за разведение и лоббирование ею всякой педомрази на эстраде, ей таки надо влепить статус иноагента, да и пошерстить бывшую "примадонну" на предмет коррупции на эстраде, черного нала за гонорары итд.....
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−10
vagdaloc Полчаса назад
РУССО Х- УЯСОСО ФЮРО ФАШИСТО [мат]АССО ! СКРЕПОСТНОЕ ПОД ЗА ЛУ-ПА БЫДЛО !

ACHTUNG ACHTUNG !

УКРАИНЕ ПОСТАВИЛИ БОЕПРИПАС M30A1 GMLRS ! ГОТОВЫ СТАНОВИТСЯ ДуршлагАМИ ЗА ФЮРУ ПУТ/ ЛЕРЦА ? ЛОМАЙТЕ НОГИ , КОСИТЕ В ДУРКЕ , БЕГИТЕ - ВСЁ ЛУЧШЕ ...
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9k
Juli Полчаса назад
петицию о лишении ее госнаград где подписать?
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−10
vagdaloc Juli Полчаса назад
на х--е у бати своего ...
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2k
Bob Полчаса назад
Заипали с это пугачевой. Это сайт одноглазников? кому это интересно?
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1k
Владимир Теленков 50 минут назад
А зачем ей это звание дали тогда? Президент же ясно дал понять что западные ценности это не к нам, а культура отмены это как раз их продукт.
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8k
Тудаблин 53 минуты назад
со старостью зачастую приходит маразм, а не мудрость
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−6
imho Час назад
Однозначно лишить звания народной артистки Российской Федерации!
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4k
Chev Chelios Час назад
Для меня пугачева - это тетка, которая не дала взрасти огромному количеству талантливых артистов и развела с 90-х годов адскую педерастию на эстраде, начиная с моисеева и шуры и заканчивая ее галкиным. Вот и все мои ассоциации связанные с ней.
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5
Евгений Бобр Час назад
Мда...дно пробито!
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544
Nik Nik Час назад
Далеко не всегда был согласен с Милоновым. Но, черт возьми, он прав. Мы можем только говорить об этой ........, а Милонов действительно может принять меры в отношении этой ........ Так что я только ЗА его инициативу.
P.S. И респект Милонову за его решение поехать на Донбасс. У мужика железные яйца.
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10k
Green Час назад
Ой дура старая!
Ну не нраятся тебе холопы/рабы - съе@ись по-тихому. Никто не знает как жизнь повернётся...
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7k
Shtoppi Час назад
<<Милонов предложил лишить Пугачеву звания народной артистки>>
Можно заодно и гражданства лишить и ее, и всех прочих псевдопатриотов - х_есосов.
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2k
Lovels Travel 2 часа назад
А также лишить орденов за заслуги перед отечеством, т.к. "своих соотечественников артистка назвала рабами"
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3k
sers 2 часа назад
Сегодня уже несколько раз слышал по радио Киркорова Снег. Троллят Аллочку.
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59k
pynh 2 часа назад
"В Краснодарском крае она числится учредителем, в Астраханской области"
чо?
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901
Lexx 2 часа назад
Скучно стало бабке в безбедной старости, вот решила повыё#ываться. Всё ровно одною ногою почти, что в могиле. А тут такой повод. До другого случая, реально не дожить.
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6k
GROMOZEKA 3 часа назад
С учетом поведения Барбарисовны, звание Народного артиста ей ни к чему.
Самое точное, по моему мнению, звание, которого она с мужем заслуживают - международные клоуны.
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