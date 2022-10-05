"Тем, кто открещивается от страны, надо облегчить жизнь": Милонов предложил лишить Пугачеву звания народной артистки

Депутат Милонов, который, кстати, уехал на Донбасс, высказался по поводу артистки коротко и ясно: Алла Пугачева унизила своих поклонников и больше не достойна почетных званий. Напомним, что АБ давно является народной артисткой РФ со всеми причитающимися благами и преференциями.





Милонов уверен, что лишение звания - логичный шаг, на который нужно пойти. Потому что тем, кто открещивается от нашей страны, надо облегчить жизнь. Чтобы ничего их не тяготило. Она взяла и перечеркнула все, что было. Одной фразой, по сути, все уничтожила. Поэтому какая она народная артистка? Никакая. Алла Борисовна должна быть лишена этих званий. Ее прошлое было достойно этого звания, а от нынешнего она отказалась сама. Бывшая народная артистка. Я попытаюсь это инициировать. Нужно это официально документально оформить», — цитирует политика издание "Абзац".





Кстати, не только Милонов хочет, чтобы АБ ответила за свои слова. Общественная организация «Ветераны России» направила председателю СК РФ Александру Бастрыкину обращение с просьбой проверить и последние публичные высказывания Пугачёвой, и инициировать проверку доходов артистки, которые могли быть официально не задекларированными.



