"Тем, кто открещивается от страны, надо облегчить жизнь": Милонов предложил лишить Пугачеву звания народной артистки

Алла Пугачёва покинула Россию, практически хлопнув дверью. Своих соотечественников артистка назвала рабами, и этот пассаж здорово не понравился многим общественным деятелям. Депутат Милонов недоумевает: если АБ одной фразой взяла и уничтожила хорошее отношение тех, для кого пела, то какая она народная артистка?
Алла Борисовна решила-таки испортить о себе впечатление и высказала напоследок все, что думает о россиянах. Ее спич в запрещенной соцсети не остался незамеченным. Да и как такое можно пропустить? Выходит, что народная артистка, обласканная властями, десятилетиями правившая в музыкальных программах на главных телеканалах, в сущности, не уважает свой народ.
Депутат Милонов, который, кстати, уехал на Донбасс, высказался по поводу артистки коротко и ясно: Алла Пугачева унизила своих поклонников и больше не достойна почетных званий. Напомним, что АБ давно является народной артисткой РФ со всеми причитающимися благами и преференциями.
Милонов уверен, что лишение звания - логичный шаг, на который нужно пойти. Потому что тем, кто открещивается от нашей страны, надо облегчить жизнь. Чтобы ничего их не тяготило. Она взяла и перечеркнула все, что было. Одной фразой, по сути, все уничтожила. Поэтому какая она народная артистка? Никакая. Алла Борисовна должна быть лишена этих званий. Ее прошлое было достойно этого звания, а от нынешнего она отказалась сама. Бывшая народная артистка. Я попытаюсь это инициировать. Нужно это официально документально оформить», — цитирует политика издание "Абзац".
Кстати, не только Милонов хочет, чтобы АБ ответила за свои слова. Общественная организация «Ветераны России» направила председателю СК РФ Александру Бастрыкину обращение с просьбой проверить и последние публичные высказывания Пугачёвой, и инициировать проверку доходов артистки, которые могли быть официально не задекларированными.
«Она замечена в Москве. Это зрелищно-развлекательная деятельность. Причём есть и хозяйственная деятельность – переработка, консервирование. В Краснодарском крае она числится учредителем, в Астраханской области», – сообщил глава движения Ильдар Резяпов. Общественники уверены: если поискать, можно найти нарушения. Иначе как-то обидно получается: примадонна, не стесняясь, унижает страну и ее граждан, но от пенсии и привелегий отказываться не собирается. Как-то не очень логично получается, не так ли?
Источник:
АНТИФИШКИ
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или все уже дома в твиттере?
1. "...Своих соотечественников артистка назвала рабами..." НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ(всех), а критиков и хейтеров, которые ей срали и оскорбляли её в инсте(могла и на х*й послать)!!!
2. Депутат Милонов, который, кстати, уехал на Донбасс...
картавое педочмо, давно вернулось, пофотавшись там(неизвестно где) пару дней...
а, вот за разведение и лоббирование ею всякой педомрази на эстраде, ей таки надо влепить статус иноагента, да и пошерстить бывшую "примадонну" на предмет коррупции на эстраде, черного нала за гонорары итд.....
ACHTUNG ACHTUNG !
УКРАИНЕ ПОСТАВИЛИ БОЕПРИПАС M30A1 GMLRS ! ГОТОВЫ СТАНОВИТСЯ ДуршлагАМИ ЗА ФЮРУ ПУТ/ ЛЕРЦА ? ЛОМАЙТЕ НОГИ , КОСИТЕ В ДУРКЕ , БЕГИТЕ - ВСЁ ЛУЧШЕ ...
и
развела с 90-х годов адскую педерастию на эстраде"
Очень точно подмечено !
P.S. И респект Милонову за его решение поехать на Донбасс. У мужика железные яйца.
Ну не нраятся тебе холопы/рабы - съе@ись по-тихому. Никто не знает как жизнь повернётся...
Можно заодно и гражданства лишить и ее, и всех прочих псевдопатриотов - х_есосов.
чо?
Самое точное, по моему мнению, звание, которого она с мужем заслуживают - международные клоуны.