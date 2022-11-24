Как складывалась жизнь любимца женщин и известного актёра Эдуарда Марцевича

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Родителями его тоже были актёры и от них ему досталась потрясающая внешность, талант и харизма. Будущий актёр рос в театральной среде и точно знал, чем будет заниматься в будущем.
Когда он пошёл поступать в ГИТИС, то комиссия не увидела в нём актёрского таланта. Но вот Щука приняла его с радостью.
На одном из спектаклей в учебном театре института его заметил режиссёр театра им. Маяковского Николай Охлопков. Как только Эдуард получил диплом, то Охлопков пригласил его в труппу.
На одном из спектаклей в учебном театре института его заметил режиссёр театра им. Маяковского Николай Охлопков. Как только Эдуард получил диплом, то Охлопков пригласил его в труппу.
Уже через год Марцевич сыграл роль Гамлета и этот яркий дебют принёс 22-летнему актёру театральную славу. Но лишь на 10 лет. После смерти Охлопкова, когда в театр пришёл новый режиссёр Андрей Гончаров, отношения с ним у Марцевича не сложились и он перешёл в Малый театр. Однако такого же успеха на сцене нового театра ну случилось и недостаток ролей в Малом Эдуард восполнял съёмками в кино.
Эдуарда Марцевича помнят по ролям коллекционера в "Краже", метеоролога Мальмгрена в "Красной палатке", профессора филологии в "Зелёном фургоне", лорда Горинга в "Идеальном муже".
В 60-е и 70-е Марцевичу было непросто ходить по улицам, ведь женщины буквально не давали ему и шагу ступить. Ежедневно они толпились у служебного входа театра, поджидая своего любимца, а когда он выходил, то сопровождали его до дома, не хуже личной охраны.
Несчастный актёр не наслаждался таким повышенным вниманием. Он наоборот сильно комплексовал, стеснялся и не знал как реагировать на такой фанатизм.
Несчастный актёр не наслаждался таким повышенным вниманием. Он наоборот сильно комплексовал, стеснялся и не знал как реагировать на такой фанатизм.
Первой женой Марцевича стала начинающая звезда Большого театра балерина Елена Рябинкина. Её любви добивались всяческие высокопоставленные чиновники, однако 19-летняя красавица между высоким положением и любовью выбрала последнее и вышла замуж за Эдуарда, когда ему исполнилось 24 года.
Но брак продержался всего семь лет. Оба были амбициозны и ставили на первое место карьеру, поэтому повзрослев поняли, что лучше каждому идти своим путём. Рассталась пара без взаимных обид.
Но брак продержался всего семь лет. Оба были амбициозны и ставили на первое место карьеру, поэтому повзрослев поняли, что лучше каждому идти своим путём. Рассталась пара без взаимных обид.
Партнёршей Марцевича по фильму "Красная палатка" стала Клаудия Кардинале. Они играли пару влюблённых и постепенно с экрана любовь перешла на реальную жизнь. К сожалению, развития отношений не могло быть - она в Италии, он в СССР... Они остались в памяти друг друга нежным воспоминанием. А когда в начале 2000-х Кардинале приехала в Москву и попросила устроить ей встречу с Марцевичем он отказался. С грустью в глазах он объяснил: "Не надо, чтобы Клаудия видела меня старым. Я хочу остаться в её памяти молодым и красивым русским актёром, который смотрел на неё влюблёнными глазами!"
А главную любовь всей жизни, Лилию Салямову, Эдуард встретил в Малом театре. Он пошёл в канцелярию и встретил там ту, что покорила его своей красотой и утончёнными манерами.
Несколько дней он думал о ней и решил познакомиться. Осень 1973 года они поженились. Брак был счастливым и крепким. У пары родилось двое сыновей.
Несколько дней он думал о ней и решил познакомиться. Осень 1973 года они поженились. Брак был счастливым и крепким. У пары родилось двое сыновей.
В тяжёлые 90-е годы актёр остался без работы. Лилия трудилась с самого утра и приходила домой практически ночью. Дети, чтобы помочь родителям, уговорили маму уволиться и пошли сами работать, а по вечерам учились.
Оба сына также стали актёрами. Кирилл (старший) служит в театре "Модерн", а младший, Филипп, также как и папа играет в Малом.
Оба сына также стали актёрами. Кирилл (старший) служит в театре "Модерн", а младший, Филипп, также как и папа играет в Малом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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