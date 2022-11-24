Как складывалась жизнь любимца женщин и известного актёра Эдуарда Марцевича

Партнёршей Марцевича по фильму "Красная палатка" стала Клаудия Кардинале. Они играли пару влюблённых и постепенно с экрана любовь перешла на реальную жизнь. К сожалению, развития отношений не могло быть - она в Италии, он в СССР... Они остались в памяти друг друга нежным воспоминанием. А когда в начале 2000-х Кардинале приехала в Москву и попросила устроить ей встречу с Марцевичем он отказался. С грустью в глазах он объяснил: "Не надо, чтобы Клаудия видела меня старым. Я хочу остаться в её памяти молодым и красивым русским актёром, который смотрел на неё влюблёнными глазами!"