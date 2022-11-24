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Как складывалась жизнь любимца женщин и известного актёра Эдуарда Марцевича

Как складывалась жизнь любимца женщин и известного актёра Эдуарда Марцевича

Автор:
24 ноября 2022 15:33
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Советские актёры   актёры   биография   интересное   советское кино   театр   
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Родителями его тоже были актёры и от них ему досталась потрясающая внешность, талант и харизма. Будущий актёр рос в театральной среде и точно знал, чем будет заниматься в будущем.

Источник:

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Метки: Жизнь   Советские актёры   актёры   биография   интересное   советское кино   театр   
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