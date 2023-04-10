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Известный "недотёпа" русского кино: Тимофей Трибунцев

Известный "недотёпа" русского кино: Тимофей Трибунцев

Автор:
10 апреля 2023 17:44
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Российское кино   актеры   биография   интересное   кино   российские актеры   театр   
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Трибунцев часто играет странных и чудаковатых персонажей. Они наивны и постоянно удивляются странностям этого мира. У актёра есть редкий талант: молчанием он может сказать больше, чем словами.

Тимофей Трибунцев родился в 1973 году в Кирове. Его мама служила в театре "Гротеск", а папа работал на заводе. Ребёнок проводил много времени в театре, сидел на маминых репетициях и уже в 15 лет начал получать небольшие роли в спектаклях. Правда, всегда был застенчив и всерьёз не планировал становиться актёром.

После получения школьного аттестата Тимофей отправился ремонтировать железнодорожные пути. Потом работал сварщиком и ещё "челночил" на рынке. В его послужном списке было много разной деятельности, но сцена так и оставалась лишь увлечением. Только в конце 90-х он всё-таки принял решение и подал документы в ВТУ им. Щепкина. Его мастерами стали В. Иванова и В. Бейлис.

В 2002 году Трибунцев был зачислен в штат "Сатирикона", где практически сразу же стал участвовать в спектакле "Макбет" Юрия Бутусова. Затем снова Шекспир и Бутусов - "Рчард III". Через три сезона ему дали роль графа Кента в "Короле Лире", поставленном опять же Юрием Бутусовым. Его игра впечатлила и зрителей, и профессионалов. За роль в "Лире" актёр получил премию "Чайка".

Трибунцев играет не только в "Сатириконе". Его периодически зовут работать в театре "Практика", театр Елены Камбуровой, Театральный центр им. Вс. Мейерхольда, Центр драматургии и режиссуры п/р А. Казанецева и М. Рощина, театр имени Пушкина.

В кино его карьера началась с сериала "Дальнобойщики", а посерьёзнее роль была уже в "Штрафбате". Ну а прославил Трибнцева "Остров" Павла Лунгина, где он сыграл отца Анатолия в молодости.

2007 год стал для Трибунцева прорывом: его задействовали сразу в десяти проектах. Зрителям очень нравится его Мотя Жмых в "Ликвидации". А ещё его знаковыми ролями стали Колька в "Юрьеве дне" Кирилла Серебренникова, Колька-анархист в "Исаеве", Петя в "Черчилле" и Полулёлик в "Деревенской комедии", монах Иван в фильме Николая Досталя "Монах и бес".

Первой женой Тимофея была девушка, с которой он был знаком еще в Кирове. В браке у пары родилась девочка Саша. Но так как Тимофей решил всерьёз строить свою актёрскую карьеру, то ему пришлось уехать в Москву. Разлука привела к ряду недопониманий, и пара рассталась по обоюдному согласию. Тимофей активно принимал и принимает участие в воспитании Саши, а девочка с мамой продолжают жить в Кирове.

Когда Тимофей учился в Щепке, то у него начался роман с Ольгой Теняковой. Всё закрутилось очень быстро, влюблённые поженились. В 2014 году у пары родился сын Прохор. Ольга ранее служила в Новом Драматическом Театре, потом перешла в театр Елены Камбуровой и регулярно выходит на сцену "Практики". С 2007 года преподаёт в "Щепке" сценическую речь.

Тимофей Трибунцов активно снимается, он очень популярен не только среди зрителей, но и среди режиссёров. Ему поступает много предложений, и у актёра есть возможность выбирать роли.

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Метки: Жизнь   Российское кино   актеры   биография   интересное   кино   российские актеры   театр   
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6  комментариев
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9k
hairov Полчаса назад
В "Монах и бес" сыграл очень хорошо. Он вообще, украшение любого фильма.
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7k
КремлеКот 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Александр Зотов 4 минуты назад
"Монах и бес" отличный фильм, там прям шикарно сыграл
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5k
banga911 11 минут назад
ТрибунцЕв, не Трибунцов.
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Сид Час назад
А как же "Старое ружье"?
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