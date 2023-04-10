Известный "недотёпа" русского кино: Тимофей Трибунцев

В 2002 году Трибунцев был зачислен в штат "Сатирикона", где практически сразу же стал участвовать в спектакле "Макбет" Юрия Бутусова. Затем снова Шекспир и Бутусов - "Рчард III". Через три сезона ему дали роль графа Кента в "Короле Лире", поставленном опять же Юрием Бутусовым. Его игра впечатлила и зрителей, и профессионалов. За роль в "Лире" актёр получил премию "Чайка".

Трибунцев играет не только в "Сатириконе". Его периодически зовут работать в театре "Практика", театр Елены Камбуровой, Театральный центр им. Вс. Мейерхольда, Центр драматургии и режиссуры п/р А. Казанецева и М. Рощина, театр имени Пушкина.