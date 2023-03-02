Актёр Авангард Леонтьев, который вырастил целую плеяду талантливых артистов

Леонтьев снимается в кино с 1969 года. Первой его ролью стала игра в фильме-спектакле "Студент" по Грибоедову. И в следующие 10 лет карьеры были только фильмы-спектакли.

А в 1979 году Авангард Николаевич знакомится с Никитой Михалковым и тот дал ему роль в фильме "Несколько дней из жизни Обломова". Потом он ещё не раз снялся в его лентах: "Солнечный удар", "Сибирский цирюльник", "Очи чёрные", "Утомлённые солнцем".



