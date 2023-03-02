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Актёр Авангард Леонтьев, который вырастил целую плеяду талантливых артистов

Актёр Авангард Леонтьев, который вырастил целую плеяду талантливых артистов

Автор:
02 марта 2023 19:37
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   актеры   биография   интересное   советские актеры   съемки   театр   
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Родители актёра познакомились в драматическом кружке, где мама танцевала, а отец - участвовал в постановках. А такое экстравагантное имя Леонтьев получил в честь старшего брата, который погиб в 1943 году на войне.

Отец Авангарда в конце 1920-х годов приехал в Москву, где поступил на режиссёрские курсы к Всеволоду Мейерхольду. Правда после свадьбы он переквалифировался в инженеры-строители и в военные годы служил в инженерных войсках. Мама работала секретарём, а позже стала домохозяйкой.


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Авангард Николаевич родился в 1943 году и детство его прошло в столице. Актёром он мечтал стать ещё со школьной скамьи, занимался в школе художественного слова в Доме пионеров, а к выпускному классу организовал театральную студию, где играл с одноклассниками.


Школу-студию МХАТ Леонтьев окончил в 1968 году и пришёл в "Современник", где прослужил больше 30 лет. Он параллельно играл и в других театрах, а в 2004 году устроился на работу в МХТ им. Чехова. Авангард Николаевич сыграл в десятках классических театральных постановок.


Ещё в 1974 году Леонтьев стал преподавать в студии для старшеклассников во Дворце пионеров и школьников Бауманского района (Москва). Позже он начал вести курс в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ. Он выпустил таких актёров как Владимир Машков, Игорь Нефёдов, Марина Зудина, Андрей Смоляков, Елена Майорова, Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Анастасия Заворотнюк и ещё множество других.


Леонтьев снимается в кино с 1969 года. Первой его ролью стала игра в фильме-спектакле "Студент" по Грибоедову. И в следующие 10 лет карьеры были только фильмы-спектакли.

А в 1979 году Авангард Николаевич знакомится с Никитой Михалковым и тот дал ему роль в фильме "Несколько дней из жизни Обломова". Потом он ещё не раз снялся в его лентах: "Солнечный удар", "Сибирский цирюльник", "Очи чёрные", "Утомлённые солнцем".


Его можно увидеть в фильмах "Подмосковные вечера", "СВ. Спальный вагон", "Охотники за бриллиантами", "Достоевский", "Маленькие трагедии" и "Смешные люди" и других.


Сегодня Авангарду Николаевичу 76 лет. Он всё ещё играет на театральной сцене и продолжает сниматься в кино. Студенты любят его за лёгкий и нестандартный подход к обучению и к нему можно обратиться с любой проблемой - он всегда даст полезный совет.

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Метки: Жизнь   актеры   биография   интересное   советские актеры   съемки   театр   
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