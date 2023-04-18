Любовь и предательство в жизни Владимира Земляникина

На съёмках фильма "Улицы молодости" (1958) Владимир встретил актрису Любовь Лифенцову. Их роман развивался стремительно, и вскоре они поженились. В браке у пары родилась дочка Лена, но и тут Земляникину не повезло... Лифенцова служила во МХАТе, где встретила Олега Стриженова. Ни Олега не смутило, что девушка была уже замужем, ни Любовь не смогла противостоять своим чувствам. Они долгое время скрывали роман, но в конце концов всё открылось. Предательство любимой женщины стало для Владимира большой личной трагедией и он пообещал, что больше никогда не будет связываться с женщиной творческой профессии.

Ради дочери Любовь и Владимир смогли сохранить ровные приятельские отношения, а Елена в будущем также стала актрисой, а позже занялась преподаванием актёрского мастерства.