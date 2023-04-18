Любовь и предательство в жизни Владимира Земляникина

Его персонажи всегда были очень сердечными, обаятельными и душевными. Его особенно помнят по фильмам "Дом, в котором я живу", "Улица молодости", "Аттестат зрелости". Земляникину везло в работе, а вот в любви, как это часто бывает, не очень...
В 1933 году в семье домохозяйки и водителя родился мальчик Володя. Благодаря папе он был очень увлечён актёрством. Жили они в районе знаменитой Хитровки, которая ещё с царской России славилась своей криминальной обстановкой, и папа, чтобы мальчик не угодил в дурную компанию, записал Володю в театральную студию при заводском доме культуры. Именно там Земляникин подружился с Львом Борисовым и Василием Лановым. Он не мог представить себе никакого будущего, кроме актёрского.
Вместе со своими друзьями Земляникин поступил в Щукинское училище и вместе с ними же впервые сыграл в кино "Аттестат зрелости". Там ему досталась роль второго плана, но уже через три года ему дали главную роль в фильме "Дом, в котором я живу". Съёмки шли непросто: как-то раз Земляникин чуть не сорвался с декораций, а ещё однажды он в последний момент перед несущимся трамваем успел оттащить малыша с трамвайных путей.
Владимир ещё в студенчестве влюбился в свою однокурсницу Нину Дорошину. Чувства оказались взаимными, и молодые влюблённые вместе репетировали, гуляли и молодой человек всерьёз собирался жениться на Нине. Вот только она тогда ещё совсем не хотела замуж.
Вскоре молодую пару актёров пригласили в "Современник", где Дорошина безоглядно влюбилась в Олега Ефремова, что стало для Земляникина настоящим ударом. Но он мужественно принял выбор своей любимой, и они так и продолжали играть на сцене вместе, а через много лет тепло вспоминали об отношениях друг с другом.
На съёмках фильма "Улицы молодости" (1958) Владимир встретил актрису Любовь Лифенцову. Их роман развивался стремительно, и вскоре они поженились. В браке у пары родилась дочка Лена, но и тут Земляникину не повезло... Лифенцова служила во МХАТе, где встретила Олега Стриженова. Ни Олега не смутило, что девушка была уже замужем, ни Любовь не смогла противостоять своим чувствам. Они долгое время скрывали роман, но в конце концов всё открылось. Предательство любимой женщины стало для Владимира большой личной трагедией и он пообещал, что больше никогда не будет связываться с женщиной творческой профессии.
Ради дочери Любовь и Владимир смогли сохранить ровные приятельские отношения, а Елена в будущем также стала актрисой, а позже занялась преподаванием актёрского мастерства.
После развода Владимир как-то раз забежал к другу в гости и там встретил девушку Людмилу, приехавшую из Ленинграда погостить. Земляникин был очарован девушкой и решил во что бы то ни стало добиться её расположения. Его доброта и обаяние сделали своё дело, Людмила ответила на ухаживания актёра, и вскоре они поженились. Именно в этом браке Владимир наконец понял, что такое быть любимым и счастливым. К несчастью, совместных детей у пары не было.
Жизнь актёра нельзя назвать безоблачной. Помимо ряда непростых отношений, ему пришлось перенести открытую форму туберкулёза - ему едва не удалили часть лёгкого. Земляникин, по совету коллеги, начал бегать трусцой и это, в совокупности с лечением, помогло побороть туберкулёз.
В 90-е годы на него обрушилось новое несчастье - онкология. Три операции, химиотерапия. Но он смог победить и рак тоже. Выиграл себе ещё несколько лет, которые отдал театру и кино.
27 октября 2016 года Владимир Земляникин ожидал гостей на свой день рождения, чтобы отпраздновать 83-летие. Но в этот день Владимира Михайловича не стало. Причина смерти неизвестна.
Источник:
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