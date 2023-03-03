Узбекский актёр Рустам Сагдуллаев

Роль лётчика в фильме "В бой идут одни старики" сделала молодого актёра знаменитым, но при этом образ Ромео стал серьёзным отягчающим обстоятельством...
Свою актёрскую карьеру Сагдуллаев начал рано, начав заниматься в школьном драмкружке ещё с младших классов.
В 13 лет способного юношу увидели помощники режиссёра на занятиях в драмкружке и пригласили его на съёмки "Канатоходцев". Улыбчивый и открытый мальчик полюбился не только зрителям, но и режиссёрам и за первым фильмом "Узбекфильма" последовали ещё несколько. Очевидно, что путь Рустама был определён, но отец его, строгий партийный работник, был против, а мнение отца на Востоке - это непререкаемая аксиома.
Всё изменил фильм Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Родион Нахапетов, который снимался с Сагдуллаевым в картине "Влюблённые", посоветовал режиссёру симпатичного молодого актёра. После успеха фильма Быкова отец актёра смягчился и молодой человек поступил в Ташкентский театральный институт уже будучи известным.
Интересно, что Сагдуллаев практически отказался работать в фильме, когда увидел рабочие материалы. Он считал себя недостаточно симпатичным, чтобы находиться в кадре с Евгенией Симоновой. Быков отказ актёра принимать отказался и призвал не трусить и быть настоящим профессионалом. И намекнул, что Рустам-то в роли Ромео останется точно, это скорее Симонову заменят на менее красивую актрису.
К сожалению, киностудия "Узбекфильм" была не самой лучшей в СССР, поэтому, когда Сагдуллаев вернулся на родину и стал там сниматься, то его творчество оказалось невостребованным и многие фильмы с его участием остались неизвестны для широкого круга зрителей.
А Ромео, который стал отличным образом, только добавил проблем - образ прицепился намертво, как Рустам не старался отойти от него. Как-то раз даже сыграл отрицательного персонажа, но зрители не поняли, как же может Ромео быть таким плохим.
История его знакомства с женой довольно-таки забавная. В 1987 году на съёмках фильма "Шок" актёр зашёл в костюмерную за одеждой и забыл прихватить обязательную шоколадку для швей. Пока он смущённо говорил простое "спасибо" молодая девушка, которая была начальницей пошивочного цеха "Узбекфильма", язвительно спросила его: "И всё что ли?" Сагдуллаев растерялся, но ответил, что готов вместо шоколадки подарить ей детей.
Влюблённость оказалась мгновенной, а благодаря известности Рустама их расписали в день обращения в ЗАГС, минуя обязательное ожидание, что для Марины Кузиной стало неожиданностью.
Ему на тот момент было 37 лет, а девушке - 22 года. И их отношения длятся долгие годы - уже больше 30 лет. У них в браке родился сын Равшан и дочь Навруза.
Развал СССР и вместе с ним развал отечественного кино привёл к практически полному отсутствию заработка Сагдуллаева. Но Марина всегда была находчивой и хваткой женщиной - она занялась частным бизнесом - шила одежду и продавала ткани и фурнитуру. На это семья Сагдуллаевых жила и бизнес этот процветает до сих пор.
В конце 2000-х, когда экономическая ситуация стала приходить в норму, стали появляться деньги на кино, стали появляться спонсоры. И в Узбекистане тоже. Сагдуллаев открыл свою кинокомпанию "Равшан-фильм" и окунулся в работу: он и сценарист, и режиссёр, и актёр, и продюсер. Актёру 72 года, а планов - море.
Источник:
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А его роль в ьтлм кино - шедевр! Врочем, как и весь фильм.
ТОлько ради этого стОило жить.
и в "стариках" он сыграл очень трогательно.
- Как длинно?
- Это по-узбекски: я люблю вас, Марина.
Как здорово, что и она его "Мен сезне субамам".