Узбекский актёр Рустам Сагдуллаев

К сожалению, киностудия "Узбекфильм" была не самой лучшей в СССР, поэтому, когда Сагдуллаев вернулся на родину и стал там сниматься, то его творчество оказалось невостребованным и многие фильмы с его участием остались неизвестны для широкого круга зрителей.

А Ромео, который стал отличным образом, только добавил проблем - образ прицепился намертво, как Рустам не старался отойти от него. Как-то раз даже сыграл отрицательного персонажа, но зрители не поняли, как же может Ромео быть таким плохим.



