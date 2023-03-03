FISHKINET
Сообщество RealFishki 1273 поста • 123 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Узбекский актёр Рустам Сагдуллаев

Узбекский актёр Рустам Сагдуллаев

Автор:
03 марта 2023 18:15
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Советские актёры   актеры   биография   интересное   кино   советское кино   
2390
8

Роль лётчика в фильме "В бой идут одни старики" сделала молодого актёра знаменитым, но при этом образ Ромео стал серьёзным отягчающим обстоятельством...

Свою актёрскую карьеру Сагдуллаев начал рано, начав заниматься в школьном драмкружке ещё с младших классов.

В 13 лет способного юношу увидели помощники режиссёра на занятиях в драмкружке и пригласили его на съёмки "Канатоходцев". Улыбчивый и открытый мальчик полюбился не только зрителям, но и режиссёрам и за первым фильмом "Узбекфильма" последовали ещё несколько. Очевидно, что путь Рустама был определён, но отец его, строгий партийный работник, был против, а мнение отца на Востоке - это непререкаемая аксиома.


×
×

Всё изменил фильм Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Родион Нахапетов, который снимался с Сагдуллаевым в картине "Влюблённые", посоветовал режиссёру симпатичного молодого актёра. После успеха фильма Быкова отец актёра смягчился и молодой человек поступил в Ташкентский театральный институт уже будучи известным.


Интересно, что Сагдуллаев практически отказался работать в фильме, когда увидел рабочие материалы. Он считал себя недостаточно симпатичным, чтобы находиться в кадре с Евгенией Симоновой. Быков отказ актёра принимать отказался и призвал не трусить и быть настоящим профессионалом. И намекнул, что Рустам-то в роли Ромео останется точно, это скорее Симонову заменят на менее красивую актрису.


К сожалению, киностудия "Узбекфильм" была не самой лучшей в СССР, поэтому, когда Сагдуллаев вернулся на родину и стал там сниматься, то его творчество оказалось невостребованным и многие фильмы с его участием остались неизвестны для широкого круга зрителей.

А Ромео, который стал отличным образом, только добавил проблем - образ прицепился намертво, как Рустам не старался отойти от него. Как-то раз даже сыграл отрицательного персонажа, но зрители не поняли, как же может Ромео быть таким плохим.


История его знакомства с женой довольно-таки забавная. В 1987 году на съёмках фильма "Шок" актёр зашёл в костюмерную за одеждой и забыл прихватить обязательную шоколадку для швей. Пока он смущённо говорил простое "спасибо" молодая девушка, которая была начальницей пошивочного цеха "Узбекфильма", язвительно спросила его: "И всё что ли?" Сагдуллаев растерялся, но ответил, что готов вместо шоколадки подарить ей детей.


Влюблённость оказалась мгновенной, а благодаря известности Рустама их расписали в день обращения в ЗАГС, минуя обязательное ожидание, что для Марины Кузиной стало неожиданностью.

Ему на тот момент было 37 лет, а девушке - 22 года. И их отношения длятся долгие годы - уже больше 30 лет. У них в браке родился сын Равшан и дочь Навруза.


Развал СССР и вместе с ним развал отечественного кино привёл к практически полному отсутствию заработка Сагдуллаева. Но Марина всегда была находчивой и хваткой женщиной - она занялась частным бизнесом - шила одежду и продавала ткани и фурнитуру. На это семья Сагдуллаевых жила и бизнес этот процветает до сих пор.


В конце 2000-х, когда экономическая ситуация стала приходить в норму, стали появляться деньги на кино, стали появляться спонсоры. И в Узбекистане тоже. Сагдуллаев открыл свою кинокомпанию "Равшан-фильм" и окунулся в работу: он и сценарист, и режиссёр, и актёр, и продюсер. Актёру 72 года, а планов - море.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Жизнь   Советские актёры   актеры   биография   интересное   кино   советское кино   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Mike Miller Час назад
Люблю этот фильм. Он про людей, а не разосравшихся между собой капиталистических вшей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dimon Минуту назад
В отличии от большинства артистов из бывших советских республик, которые стали звёздами именно благодаря союзу, Рустам не оскотинился и не стал выливать помои на бывший союз и нынешнюю Россию! Честь и хвала прекрасному актеру и человеку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов 5 минут назад
Удачи укважаемому "Рустаму"! Ну и всей его семьи.
А его роль в ьтлм кино - шедевр! Врочем, как и весь фильм.
ТОлько ради этого стОило жить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
schmubu 10 минут назад
я его и по "Влюблённые" помню.
и в "стариках" он сыграл очень трогательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VPJ Полчаса назад
- Мен сезне субамам.
- Как длинно?
- Это по-узбекски: я люблю вас, Марина.
Как здорово, что и она его "Мен сезне субамам".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сатанеев 58 минут назад
Симпатичная семья. Здоровья и счастья им!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
babuby Час назад
Отличный актёр! Талантливый, харизматичный, и "разный" в разных ролях!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
ЦСКА 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Morder 2 часа назад
Симпатичный мужчина , жена красавица и детки... здоровья и удачи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

126466



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Это жизнь: 30 животных, которые смирились с обстоятельствами
Это жизнь: 30 животных, которые смирились с обстоятельствами
Слепую кошку подобрали на улице — и показали ей, что такое любовь
Слепую кошку подобрали на улице — и показали ей, что такое любовь
Набирающие популярность в сообществах
Смертельное ДТП из Асино
Смертельное ДТП из Асино
Хроника деиндустриализации Германии: BASF покидает родину
Хроника деиндустриализации Германии: BASF покидает родину
Стало известно название будущего электромобиля Xiaomi и дата его выхода
Стало известно название будущего электромобиля Xiaomi и дата его выхода
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Неизвестный сосед

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#Прикол#криминал#красота#Приколы#подборка#дтп#Ynews
#интересно#животные#люди#Россия#познавательно#аварии#шоу бизнес#природа#картинки#самолет
#в мире#история#факты#забавно#Жизнь#наука#авто аварии#дети#новости#школа
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью Что стало с актёрами "Сказки о потерянном времени" Что стало с актёрами "Сказки о потерянном времени" Как складывалась жизнь любимца женщин и известного актёра Эдуарда Марцевича Как складывалась жизнь любимца женщин и известного актёра Эдуарда Марцевича История жизни Михаила Пуговкина История жизни Михаила Пуговкина Всенародная слава, которая принесла ему только страдания Всенародная слава, которая принесла ему только страдания Интересная судьба Тони Кёртиса: звезды "В джазе только девушки" Интересная судьба Тони Кёртиса: звезды "В джазе только девушки"

На что жалуетесь?

Вернуться