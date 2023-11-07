На что пошла Ксанка из "Неуловимых мстителей" ради спасения семьи

Курдюкова любила съёмочный процесс, но всё же решила после школы поступать не в театральное, а в цирковое. Через год, уже 19-летняя Валентина поехала с однокурсниками на гастроли. В Киеве в то же время выступали "Поющие сердца" и когда девушка увидела на сцене солиста Бориса Сандуленко, то оторопела. И так совпало, что 21-летний парень обратил внимание на неё: "Я тоже обалдел, увидев Ксанку из неуловимых… Вот это огонь! Девчонка-то словно наших цыганских кровей! Бедовая! И красивая!"

Одно свидание и они влюбились друг в друга по уши. Борис повёл Валентину знакомиться со своей большой семьёй.