На что пошла Ксанка из "Неуловимых мстителей" ради спасения семьи

Речь, конечно же, пойдёт не о героине любимого фильма советских подростков, а об актрисе, сыгравшей её роль - Валентине Курдюковой.
Режиссёром фильма выступил Эдмонд Кеосаян и его ассистенты сбивались с ног в поисках актрисы на роль Ксанки Щусь. Ведь нужно было найти бойкую девчонку, не боящуюся камеры, ловкую, да ещё и похожую на Даньку, своего экранного брата.
И вот, зайдя в одну из московских секций спортивной гимнастики, они наткнулись на 14-летнюю Валю. Её, практически не спрашивая, тут же привезли показать Кеосаяну. Режиссёр довольно вздохнул: наконец-то сыскалась та самая - спортивная, открытая, артистичная, да ещё и на Витю Косых похожа. Девочку тут же утвердили на роль Ксанки.
Фильм стал настоящей кинобомбой. Зрители были в восторге и очень просили продолжения приключений тройки подростков. В итоге, режиссёр снял ещё две картины, а по длительности съёмки заняли аж целых пять лет. За это время, из пацанистой девочки-подростка, Валентина выросла в очень привлекательную девушку и поклонники фильмов даже и не сомневались, что роман Яшки-цыгана и Ксанки перешёл в роман Василия Васильева и Валентины Курдюковой.
А она и правда влюбилась в цыгана. Вот только не в своего экранного партнёра.
Курдюкова любила съёмочный процесс, но всё же решила после школы поступать не в театральное, а в цирковое. Через год, уже 19-летняя Валентина поехала с однокурсниками на гастроли. В Киеве в то же время выступали "Поющие сердца" и когда девушка увидела на сцене солиста Бориса Сандуленко, то оторопела. И так совпало, что 21-летний парень обратил внимание на неё: "Я тоже обалдел, увидев Ксанку из неуловимых… Вот это огонь! Девчонка-то словно наших цыганских кровей! Бедовая! И красивая!"
Одно свидание и они влюбились друг в друга по уши. Борис повёл Валентину знакомиться со своей большой семьёй.
Курдюкову отговаривали от скоропалительного замужества все. Ведь цыганские семьи живут по другим правилам, там царит патриархат, никакой учёбы, карьеры, да и вообще желаний. Сиди при муже да расти детей. Но Валентина потеряла голову окончательно и, забрав документы из училища, вышла замуж за своего Бориса.
Всё поначалу вышло не так уж печально. Она не начала безостановочно рожать, не сидела молчаливо в таборе, в ожидании пока не придёт муж. Борис очень любил Валю и расставаться с ней категорически не хотел: она ездила с ним на все гастроли как по стране, так и за рубежом.
Сандуленко много работал над своей карьерой, очень хорошо зарабатывал, не имел никаких вредных привычек. Первого ребёнка, Алёшеньку, Курдюкова родила своему мужу лишь через два года, а ещё через пять лет дочку Таню. И на этом пара решила остановиться.
20 лет пара была абсолютно счастлива. Но беда пришла, как обычно, когда её совсем не ждали - 17-летний Алексей почувствовал себя плохо и на обследовании выяснилось, что у него злокачественная и очень агрессивная опухоль. Борис и Валентина делали всё, что могли, но чуда не случилось.
41-летний Борис, после кончины первенца, чуть не умер от горя сам и потерял голос. К несчастью, незадолго до трагедии, Сандуленко подписал контракт с Робертино Лоретти.
Это был 1991 год. Сотрудничество с итальянским певцом отменилось, сына больше нет, страны, в которой они жили, больше не было, как не было здоровья, как не было и работы... Закономерно Борис рухнул в тяжелейшую депрессию.
Валентине тогда было 39 лет, она также пыталась справиться с потерей сына, но поняла, что теперь она и только она сможет спасти свою семью. На руках 13-летняя дочь и муж, лишившийся почвы под ногами. Ей пришлось собраться, воспоминания о сыне и свою боль отложить в очень дальний уголок сознания и, в это непростое время, стать кормильцем в семье.
На протяжении двух лет она подрабатывала где получалось, а потом ушла в булочную рядом с домом продавцом. Несколько лет Курдюкова продавала хлеб и это поддерживало семью на плаву. Жизнь постепенно возвращалась на круги своя.
Борис приходил в себя и голос к нему вернулся. Он моментально вернулся на сцену и периодически подрабатывал на "банкетах-свадьбах-торжествах". В доме снова появились деньги, как это было до трагедии и Борис попросил жену "вернуться домой" - то есть уйти из булочной и снова стать только мамой и женой.
Дочка Танечка пошла по стопам папы: получила музыкальное образование и несколько лет работала эстрадной певицей. Затем, уйдя со сцены, стала преподавать вокал в детском музыкальном театре.
Больше полувека Валентина и Борис вместе и она совсем не жалеет о том, что в итоге не стала актрисой. Курдюкова любит вспоминать "эпоху "Неуловимых", но ей намного важнее то, что она получила взамен - любящего мужа, дочь и поддержку.
Источник:
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