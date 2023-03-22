Электрик и кукловод, работяга и интеллигент Зиновий Гердт



21 сентября 1916 года в городе Себеж родился Зиновий Гердт. Его в семье с самого детства называли Зямой. И вот, когда Зяме исполнилось 11 лет, его старший брат переехал в Москву, где осел и завёл семью. Будущего актёра отправили к брату в надежде, что тот будет равняться на старшего. И он не подкачал.

Гердт поступив в школу при электрозаводе. Гердт говорил, что даже подделал метрику, чтобы его приняли наверняка. Учиться в училище при электрозаводе им. Куйбышева было престижно. Получив специальность слесаря-электрика, Зиновий Ефимович устроился электромонтажником в Метрострой.





В театр Гердта привело объявление "Приходите к нам в ТРАМ" (ТРАМ - театр рабочей молодёжи). В этот театр тогда пришли драматург Алексей Арбузов, будущий автор хитов советской сцены "Иркутская история", "Мой бедный Марат", и режиссёр Валентин Плучек, будущий многолетний худрук театра Сатиры. Гердта приняли в театр, руководителям очень понравился молодой и талантливый электрик. В студии он работал три рода, где его очень хвалили преподаватели, а плюс ко всему Зиновий Ефимович отлично танцевал. Но потом грянул 1941 год и для молодого артиста вариантов не было - он отправился воевать.





Из книги Зиновия Гердта "Рыцарь совести":