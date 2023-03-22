Электрик и кукловод, работяга и интеллигент Зиновий Гердт

Судьба народного артиста СССР могла бы сломать его, но он не только справился с жизненными испытаниями, но и смог покорить сердца миллионов зрителей. При этом в его фильмографии совсем немного больших ролей.
21 сентября 1916 года в городе Себеж родился Зиновий Гердт. Его в семье с самого детства называли Зямой. И вот, когда Зяме исполнилось 11 лет, его старший брат переехал в Москву, где осел и завёл семью. Будущего актёра отправили к брату в надежде, что тот будет равняться на старшего. И он не подкачал.
Гердт поступив в школу при электрозаводе. Гердт говорил, что даже подделал метрику, чтобы его приняли наверняка. Учиться в училище при электрозаводе им. Куйбышева было престижно. Получив специальность слесаря-электрика, Зиновий Ефимович устроился электромонтажником в Метрострой.
В театр Гердта привело объявление "Приходите к нам в ТРАМ" (ТРАМ - театр рабочей молодёжи). В этот театр тогда пришли драматург Алексей Арбузов, будущий автор хитов советской сцены "Иркутская история", "Мой бедный Марат", и режиссёр Валентин Плучек, будущий многолетний худрук театра Сатиры. Гердта приняли в театр, руководителям очень понравился молодой и талантливый электрик. В студии он работал три рода, где его очень хвалили преподаватели, а плюс ко всему Зиновий Ефимович отлично танцевал. Но потом грянул 1941 год и для молодого артиста вариантов не было - он отправился воевать.
Из книги Зиновия Гердта "Рыцарь совести":
Наш театр стал самой горячей театральной точкой в Москве. Мы были счастливы, у нас были дивные планы… И все это рухнуло 22 июня 1941 года. Очень скоро студию сделали фронтовым театром, она должна была обслуживать фронтовиков. Ребят освободили от службы в армии, однако 10 человек — 9 мужчин и одна женщина — пошли солдатами на фронт. Из них вернулись трое, в том числе и я.
На войне Гердт сначала был простым пехотинцем, а затем командиром сапёрного отряда. На фронте он пробыл до 1943 года, пока не получил осколочное ранение в ногу. В госпитале ему провели десять очень сложных операций, Гердту грозила ампутация. Но вот одиннадцатую операцию делал талантливейший хирург Ксения Максимилиановна Винцентини, супруга Сергея Королёва, ей удалось спасти ногу артисту. Да, нога утратила былую подвижность и стала короче на 8 см, но она была спасена!
Не могу не вспомнить о человеке, которому я обязан тем, что не остался вовсе без ноги. Однажды в госпитале появилось совершенно волшебное существо — высокая стройная женщина, совершенно седая, с васильковыми глазами. Я сразу влюбился в нее. Она тоже отнеслась ко мне с симпатией. И сделала мне шесть операций.
У Гердта был талант, а вот профессионального актёрского образования не было. Он прекрасно понимал, что его скорее всего не примут на работу ни в один классический театр - образования нет, да ещё и инвалид. Гердту казалось, что актёр не может и не должен быть хромым, поэтому решил пойти на службу в известный Театр кукол Образцова, где за ширмой не видно, хромает актёр или нет. И 40 лет был его абсолютной звездой.
Именно он был тем самым конферансье "Необыкновенного концерта", с которым объездил почти весь мир. И вёл он конферанс на языке той страны, куда приехал! Да, 24 страны и 24 незнакомых языка. Произнося текст без акцента. 5500 раз его Эдуард Апломбов выходил на сцену и кукла оживала в руках Гердта. Зрители клялись, что даже мимика куклы всегда разная от спектакля к спектаклю.
В некоторых спектаклях Гердту приходилось играть сразу несколько ролей и зрители не могли поверить, что это один и тот же человек - настолько разными были голоса, движения и эмоции были у кукол.
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И несмотря на своё прочное положение в театре, он единственный из всей труппы смог пойти наперекор Образцову, который был известным деспотом, и спорить с ним по рабочим вопросам. Зиновий Ефимович ни собой не давал помыкать, ни другими, заступаясь за тех, кому "прилетало" от худрука. Взбешённый Образцов в начале 80-х объявил Министру культуры ультиматум: или он, или Гердт. Актёр сам написал заявление об уходе мгновенно.
К тому моменту уровень его актёрского мастерства в профессиональной среде был неоспорим и Гердта с радостью приняли в театр им. Ермоловой.
Техника речи Зиновия Гердта - это что-то совершенно невероятное. В его копилке множество озвученных мультфильмов, фильмов, читка закадрового текста, радиоспектакли.
Как-то раз в редакцию радио пришло восторженное письмо от слушательницы. Она писала, что как только слышит его по радио, то бросает все дела и бежит к приёмнику. Даже пригоревший обед не может оторвать её от радио. В конце она написала: "Хочу ребёнка от этого тембра".
При этом, у Зиновия Ефимовича не было того, что частенько становится бичом известных актёров: звёздной болезни, капризности. У него в семье вообще слово "актёр" было чуть ли не ругательным. Последняя жена Гердта Татьяна Правдина рассказывала:
Как любые супруги, мы, разумеется, периодически ссорились, в качестве самого сильного аргумента я говорила: «Ну ты и актер!» А в ответ в шутку слышала: «Так, за такое оскорбление можно и по морде получить!
За кукольной ширмой актёра было не видать и в радиопостановках тоже. И только московский театральный зритель знал прославленного конферансье в лицо. На весь Союз Гердт стал известен благодаря роли Паниковского в "Золотом телёнке", а также главной роли в картине Петра Тодоровского "Фокусник". Потом были и другие роли, в основном трагикомические, они всегда запоминались зрителю, даже если были совсем небольшими.
Ещё одним талантом Зиновия Ефимовича был талант рассказчика. Множество его историй стали народными анекдотами.
А к концу своей жизни Гердт стал настоящим культурным явлением. Рязанов как-то раз пошутил:
Зяма, ведь все же уверены, что ты голубая кровь, интеллигент плоть от плоти. А на самом же деле ты обычный работяга-фэзэушник.
А вот поди ж ты... Природная интеллигентность, мудрость и абсолютная человечность великого актёра, который от и до сделал себя сам.
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