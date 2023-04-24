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Яркая творческая и семейная жизнь пылкого актёра Александра Самойленко

Яркая творческая и семейная жизнь пылкого актёра Александра Самойленко

Автор:
24 апреля 2023 19:17
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   актеры   биография   интересное   кино   российские актеры   театр   
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Режиссёры не сразу увидели его дар играть действительно сложных персонажей.

Самойленко родился в 1964 году в Ташкенте. Мама будущего актёра преподавала химию и физику в интернате, а отец имел учёную степень и изучал биологические процессы в гидросфере. Родители выстроили с сыном доверительные и уважительные отношения, и со школы Александр начал ходить в театральный кружок. В старших классах он уже определился с будущей профессией.

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Мама, кстати, была не в восторге от выбора сына, а вот отец сказал, что ребёнок имеет право попробовать. После получения аттестата Самойленко поехал в Москву, где подал документы в Щукинское училище. Отборочные туры были непростыми, но юноше удалось понравиться приёмной комиссии.

После института Самойленко пошёл работать администратором в театр им. Вахтангова, а через время вместе со своими коллегой-вахтанговцем Максимом Сухановым создал предприятие по изготовлению декораций. Потом они этот бизнес продали и занялись ресторанным делом.

Но вернёмся к актёрской деятельности. В конце 90-х Александр был зачислен в штат театра на Малой Бронной. Также он играл в Театре наций и Другом театре (проект "Квартета И").


В кино он дебютировал в 1986 году в картине Александра Панкратов "Проделки в старинном духе". Позже он снялся в небольшой роли у Эльдара Рязанова в "Забытой мелодии для флейты", где сыграл "дружинника" Сашку.

Но всероссийского признания пришлось ждать целых 14 лет. Именно после роли Ивана Павлюченко в "Маросейке,12" его стали узнавать. А его Муса в фильме "Олигарх" сделал актёра по-настоящему востребованным.

За два последних года Самойленко снялся аж в 10 проектах: драма "Вызов", драма "Ферма", "Холоп-2", "Декабрь", "Стикер", Кто там?", "Чук и Гек. Большое приключение", "Инкубатор", "Женщина, которая умеет хранить тайны", "Счастье не за горами".

Первая серьёзная влюблённость пришла к Александру уже на втором курсе театрального училища. Дело быстро дошло до женитьбы. В 1986 году у них родился сын Стёпа. Самойленко хватался за любую работу, чтобы обеспечить семью, так как его роли в те времена оплачивались плохо. Пришлось и "дедморозить" на праздниках, и в театре администрировать, и даже спекуляцией заниматься.

Как это часто бывает с ранними браками, отношения сохранить не вышло - Александр увлёкся другой женщиной, ушёл от жены. Но когда новый роман не сложился, то попытался вернуться к Инессе. Она была неумолима, и развод состоялся. Позже актёр рассказывал, что он уходил буквально в никуда - никто из его знакомых не мог предложить ему ночлег, и Самойленко спал на уличной скамейке, откуда его прогоняли милиционеры.

Но жизнь стала налаживаться - Самойленко снял комнату в коммуналке, занялся собственным бизнесом. На открытии ресторана "Маяк" он познакомился с Еленой. Причём девушка тогда была замужем, но ради мужчины подала на развод.

В декабре 1996 года у них родился сын Саша. Пара приобрела собственное жильё, стали появляться деньги, Елена с Александром поженились. К сожалению, этот брак продержался всего несколько месяцев.

Третью свою жену Александр встретил в буфете "Маяка", где работала Евгения. Самойленко удалось привлечь внимание очаровательной девушки. В 2009 году у пары родился сын Прохор. Актёр купил для новой семьи уютный домик в Испании. Но и этот брак стал несчастливым для Самойленко. Бывшие супруги не общаются, но с сыном мужчина отношения поддерживает.

Александр явно пылкий мужчина, его романы часто становились достоянием общественности. В 2015 году Самойленко обратил внимание на молодую руководительницу детского фестиваля искусств в "Артеке". Наталье на тот момент было всего 19 лет, но разница в возрасте влюблённых не остановила. В июле 2019 года у пары родилась дочка Ева. Они пока официально не расписались, но Самойленко всем представляет Наталью как свою жену.

Всё свое свободное время актёр проводит с семьёй. Он гордится каждым из своих сыновей, обожает дочку и внучку.


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Метки: Жизнь   актеры   биография   интересное   кино   российские актеры   театр   
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19k
AzuveR 2 часа назад
Потрахаться можно и без жениться . Или он не знал ?
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workmen77 2 часа назад
Я узнал его только как участника проекта "Полиглот - испанский" с Петровым.
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17k
RDen 3 часа назад
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23k
hebpat 3 часа назад
потрясающая последняя жена, в её глазах любви нет
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288
zolotoman 3 часа назад
Этот дегенерат снялся в уродстве, где советские солдаты насилуют немок от детей до старух.
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