Яркая творческая и семейная жизнь пылкого актёра Александра Самойленко

Мама, кстати, была не в восторге от выбора сына, а вот отец сказал, что ребёнок имеет право попробовать. После получения аттестата Самойленко поехал в Москву, где подал документы в Щукинское училище. Отборочные туры были непростыми, но юноше удалось понравиться приёмной комиссии.

После института Самойленко пошёл работать администратором в театр им. Вахтангова, а через время вместе со своими коллегой-вахтанговцем Максимом Сухановым создал предприятие по изготовлению декораций. Потом они этот бизнес продали и занялись ресторанным делом.