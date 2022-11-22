На Илоне Маске наживаются на Украине — дело Starlink'ах

Подождите пролистывать новость, думая, что это старая новость об оплате обслуживания космического интернета. И нет, дело вообще не в СВО.
Компания SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску "Старлинк". Суть конечно же в одноименной программе космического интернета. Дело в том, что украинская компания нарушает авторские права. А раз Незалежная позиционирует себя как европейская страна, значит и должно действовать соблюдение правил по всей строгости западных законов.
К слову, украинская Старлинк также связана с технологичным бизнесом и представляет услуги в области администрирования серверов и компьютеров, а также работой с ПО. Попытка привлечь заказчиков за счет громкого имени в итоге сыграла злую шутки и привлекла владельца авторских прав.
Пока есть информация, что американская космическая компания хочет, чтобы у ее незаконного украинского бастарда прекратили действие товарной марки. Вообще, довольно странно, что столь технологичная компания не позаботилась о правах на название, ведь было очевидно, что могут возникнуть проблемы.
Не хорошо так поступать с бизнесменами, которые оказывают существенную поддержку для твоей страны.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну и что?
Обычный спор хозяйствующих субъектов. Уверен, Маск сумеет защитить права на торговую марку. Зачем в любую дыру приплетать политику...
И почему-то не хочу.