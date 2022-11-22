На Илоне Маске наживаются на Украине — дело Starlink'ах

Пока есть информация, что американская космическая компания хочет, чтобы у ее незаконного украинского бастарда прекратили действие товарной марки. Вообще, довольно странно, что столь технологичная компания не позаботилась о правах на название, ведь было очевидно, что могут возникнуть проблемы.





Не хорошо так поступать с бизнесменами, которые оказывают существенную поддержку для твоей страны.