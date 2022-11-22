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На Илоне Маске наживаются на Украине — дело Starlink'ах

На Илоне Маске наживаются на Украине — дело Starlink'ах

Автор:
22 ноября 2022 21:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Starlink   Илон Маск   Украина   интересно   новости   скандал   суд   товарный знак   
1870
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Подождите пролистывать новость, думая, что это старая новость об оплате обслуживания космического интернета. И нет, дело вообще не в СВО.

Компания SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску "Старлинк". Суть конечно же в одноименной программе космического интернета. Дело в том, что украинская компания нарушает авторские права. А раз Незалежная позиционирует себя как европейская страна, значит и должно действовать соблюдение правил по всей строгости западных законов.

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К слову, украинская Старлинк также связана с технологичным бизнесом и представляет услуги в области администрирования серверов и компьютеров, а также работой с ПО. Попытка привлечь заказчиков за счет громкого имени в итоге сыграла злую шутки и привлекла владельца авторских прав.

Пока есть информация, что американская космическая компания хочет, чтобы у ее незаконного украинского бастарда прекратили действие товарной марки. Вообще, довольно странно, что столь технологичная компания не позаботилась о правах на название, ведь было очевидно, что могут возникнуть проблемы.


Не хорошо так поступать с бизнесменами, которые оказывают существенную поддержку для твоей страны.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Starlink   Илон Маск   Украина   интересно   новости   скандал   суд   товарный знак   
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4  комментария
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3k
Трям 2 часа назад
Как же ты зоибал не проверять свою ибучую корпипасту! Перечитай хоть раз, мудила!
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16k
Bill 37 минут назад
Ну, допустим что Незалежная как-то себя позиционирует. И владельцам украинской компании "Старлинк" на это наплевать.
Ну и что?
Обычный спор хозяйствующих субъектов. Уверен, Маск сумеет защитить права на торговую марку. Зачем в любую дыру приплетать политику...
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Kostick Час назад
автор, несмотря на столь громкий ник, отмечу, обосранный бэдкомедианом просто с головы до ног, ты сам читал свой высер?
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221
Сергей 2 часа назад
Ничего не понял.
И почему-то не хочу.
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Александр Невский
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