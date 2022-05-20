Политика и домогательства: в чём обвиняют Илона Маска

Причина такого необычного подарка состоит в том, что девушка якобы любит кататься на лошадях. Откуда Маск знал о её пристрастии, остаётся нераскрытым.

При этом, по словам стюардессы, позже компания SpaceX выплатила ей 250 тысяч долларов, чтобы замять инцидент.

Сам же миллиардер, в свою очередь, заявляет, что это всё неправда, а все эти нападки связаны с политикой. Дело в том, что Илон Маск не так давно раскритиковал демократическую партию США. Предприниматель заявил, что раньше отдавал свой голос демократам, но теперь считает, что это партия "ненависти и раскола". Нынешний президент США Джо Байден состоит в этой партии не один десяток лет.

"Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда об этом стало бы известно", — сказал миллиардер в комментарии Insider.