Политика и домогательства: в чём обвиняют Илона Маска

Миллиардер и гений Илон Маск часто оказывается объектом внимания многих СМИ. В этот раз он попал в издания не из-за очередной многомиллиардной сделки, а из-за того, что изобретателя обвинили в домогательствах.
Девушка, которую цитирует западное издание Insider, сообщила, что Маск приставал к ней в 2018 году, когда она работала на борту частного самолёта.
Она рассказала, что миллиардер предложил ей сделать ему эротический массаж, обещая взамен, как бы это было не удивительно, лошадь. Произошло это тогда, когда Маск позвал её к себе, "частично оголился" и потёр ногу девушке, явно намекая на нечто большее.
Причина такого необычного подарка состоит в том, что девушка якобы любит кататься на лошадях. Откуда Маск знал о её пристрастии, остаётся нераскрытым.
При этом, по словам стюардессы, позже компания SpaceX выплатила ей 250 тысяч долларов, чтобы замять инцидент.
Сам же миллиардер, в свою очередь, заявляет, что это всё неправда, а все эти нападки связаны с политикой. Дело в том, что Илон Маск не так давно раскритиковал демократическую партию США. Предприниматель заявил, что раньше отдавал свой голос демократам, но теперь считает, что это партия "ненависти и раскола". Нынешний президент США Джо Байден состоит в этой партии не один десяток лет.
"Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда об этом стало бы известно", — сказал миллиардер в комментарии Insider.
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АНТИФИШКИ
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Видимо 30 лет пользовался услугами профессионалок,расплачивался бартером,вот и аккарал с лошадьми. Надо было теслу предлагать!