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Политика и домогательства: в чём обвиняют Илона Маска

Политика и домогательства: в чём обвиняют Илона Маска

Автор:
20 мая 2022 14:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: SpaceX   Илон Маск   домогательства   интересно   новости   скандал   стюардесса   
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Миллиардер и гений Илон Маск часто оказывается объектом внимания многих СМИ. В этот раз он попал в издания не из-за очередной многомиллиардной сделки, а из-за того, что изобретателя обвинили в домогательствах.

Девушка, которую цитирует западное издание Insider, сообщила, что Маск приставал к ней в 2018 году, когда она работала на борту частного самолёта.

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Она рассказала, что миллиардер предложил ей сделать ему эротический массаж, обещая взамен, как бы это было не удивительно, лошадь. Произошло это тогда, когда Маск позвал её к себе, "частично оголился" и потёр ногу девушке, явно намекая на нечто большее.

Причина такого необычного подарка состоит в том, что девушка якобы любит кататься на лошадях. Откуда Маск знал о её пристрастии, остаётся нераскрытым.

При этом, по словам стюардессы, позже компания SpaceX выплатила ей 250 тысяч долларов, чтобы замять инцидент.

Сам же миллиардер, в свою очередь, заявляет, что это всё неправда, а все эти нападки связаны с политикой. Дело в том, что Илон Маск не так давно раскритиковал демократическую партию США. Предприниматель заявил, что раньше отдавал свой голос демократам, но теперь считает, что это партия "ненависти и раскола". Нынешний президент США Джо Байден состоит в этой партии не один десяток лет.

"Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда об этом стало бы известно", — сказал миллиардер в комментарии Insider.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: SpaceX   Илон Маск   домогательства   интересно   новости   скандал   стюардесса   
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5  комментариев
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9k
сеньор Леонсио 17 минут назад
Ну всё,это сигнал к массовой атаке! Сейчас его феминисты с феминистками,геи с лезбиянками,и прочие зоо-защитники с той самой лошадью(которая по заверению зоо-психологов и конских адвокатов) подверглась харрасменту со стороны Маска просто одолеют последнего альфача америки!
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1k
no_fate 8 минут назад
Гений ? Не смешите, лучше напомните, что конкретно Маск разработал, исследовал, создал ?
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16k
Booka1a 11 минут назад
какой-то пздц... интересно, а как они там вообще размножаются. если у них намек на секс - это подсудное дело?
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10k
insaider 15 минут назад
"Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда об этом стало бы известно"...
Видимо 30 лет пользовался услугами профессионалок,расплачивался бартером,вот и аккарал с лошадьми. Надо было теслу предлагать!
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7k
Bartello Полчаса назад
"Намекал на нечто большее" - ну прям как слепые - на лошадь он намекал, на лошадь.
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