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Starlink всё? Почему Илон Маск оставил ВСУ без связи в зоне боевых действий

Starlink всё? Почему Илон Маск оставил ВСУ без связи в зоне боевых действий

Автор:
08 октября 2022 07:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Starlink   ВСУ   Илон Маск   Украина   долг   оплата   отключения   связь   
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Илон наш, Маск, "снова в деле". Как пишут западные СМИ, украинские военные начали массово жаловаться на сбои в работе Starlink на фронте. Часть отключений привели к "катастрофическим" потерям связи в последние недели, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников. Возможно, "Илон Маск принялся "чудить" не только в *Твиттере", - пишут украинские издания.

Сбои в системе Starlink Илона Маска в зоне СВО вызвали панику у военных ВСУ. Об этом сообщает FT со ссылкой на украинских чиновников.

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По их данным, «катастрофические» потери связи зафиксированы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Харькове, Донецке и Луганске. Один из киевских военных поведал изданию, что сбои связи вызвали панические звонки солдат на телефоны доверия.

Причиной сбоев может быть решение SpaceX ограничить доступ к системе на контролируемой Россией территории, считают опрошенные газетой эксперты.

Издание ссылается, в том числе, на слова солдат, работающих на передовой, которые подтверждают, что их системы Starlink перестали работать во время боев. Несколько терминалов в последние дни не работали и под Харьковом.

«Мне совершенно ясно, что это делают представители Starlink, чтобы предотвратить использование их технологий российскими оккупационными силами», — сказал один из украинских активистов. По его словам, украинским военным и SpaceX необходимо более тесно координировать свои действия.

Напомним, американский миллиардер и некогда любимец украинских патриотов Илон Маск выбесил Киев в минувшие выходные, изложив план прекращения огня, в результате которого боевые действия должны прекратиться, а Крым будет передан России.

Министр обороны Украины Алексей Резников от комментариев отказался. Пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного от комментариев также отказался. Два западных чиновника заявили изданию, что им известно об отключениях системы, но отказались от дальнейших комментариев.

В SpaceX никак не отреагировали на запросы журналистов прокомментировать сообщения о перебоях в работе Starlink на Украине, но сам Илон Маск написал в своем Twitter, что информация с поля боя засекречена, а также заявил, что обслуживание спутников и само оборудование уже обошлись компании в $80 миллионов. Более того, миллиардер обрушился с критикой на статью FT о перебоях в работе спутников:

«В этой статье ложно утверждается, что терминалы и услуги Starlink были оплачены, хотя был оплачен лишь небольшой процент. Эта операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и к концу года превысит 100 миллионов долларов», — написал он.

Разумеется, вербальные кульбиты владельца Starlink, не остались незамеченными в стране победившей незалежности, а также в стане сочувствующих. Если бы твитами можно было убить, Маска уже не было бы в живых:

В Твиттере даже начали подозревать, что Маск - агент Кремля:

Впрочем, есть вероятность, что дело вовсе не в долгах по абонплате. Как сообщают некоторые телеграм-каналы, перебои в работе со Starlink на Украине могут быть связаны с проведёнными на этой неделе полевыми испытаниями комплексов РЭБ «Тирада», предназначенных для подавления линий спутниковых связей противника.

Подождем, как будут развиваться события.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Starlink   ВСУ   Илон Маск   Украина   долг   оплата   отключения   связь   
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5  комментариев
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12k
Kostick 3 часа назад
как же эти мастера заголовка утомили. а он разве требовал деньги за свою связь? какие долги?
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
твиттер хохлобыдлятины наверно прочел
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26k
Ваня 3 часа назад
у хохлопитеков пуканы пошли на взлет...
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376
piharev1 poбт 2 часа назад
ребята! какие у вас самокаты?
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KlyaksaZ

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