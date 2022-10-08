Starlink всё? Почему Илон Маск оставил ВСУ без связи в зоне боевых действий

«Мне совершенно ясно, что это делают представители Starlink, чтобы предотвратить использование их технологий российскими оккупационными силами», — сказал один из украинских активистов. По его словам, украинским военным и SpaceX необходимо более тесно координировать свои действия.

Напомним, американский миллиардер и некогда любимец украинских патриотов Илон Маск выбесил Киев в минувшие выходные, изложив план прекращения огня, в результате которого боевые действия должны прекратиться, а Крым будет передан России.

Министр обороны Украины Алексей Резников от комментариев отказался. Пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного от комментариев также отказался. Два западных чиновника заявили изданию, что им известно об отключениях системы, но отказались от дальнейших комментариев.

В SpaceX никак не отреагировали на запросы журналистов прокомментировать сообщения о перебоях в работе Starlink на Украине, но сам Илон Маск написал в своем Twitter, что информация с поля боя засекречена, а также заявил, что обслуживание спутников и само оборудование уже обошлись компании в $80 миллионов. Более того, миллиардер обрушился с критикой на статью FT о перебоях в работе спутников: