Starlink всё? Почему Илон Маск оставил ВСУ без связи в зоне боевых действий

Илон наш, Маск, "снова в деле". Как пишут западные СМИ, украинские военные начали массово жаловаться на сбои в работе Starlink на фронте. Часть отключений привели к "катастрофическим" потерям связи в последние недели, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников. Возможно, "Илон Маск принялся "чудить" не только в *Твиттере", - пишут украинские издания.
Сбои в системе Starlink Илона Маска в зоне СВО вызвали панику у военных ВСУ. Об этом сообщает FT со ссылкой на украинских чиновников.
По их данным, «катастрофические» потери связи зафиксированы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Харькове, Донецке и Луганске. Один из киевских военных поведал изданию, что сбои связи вызвали панические звонки солдат на телефоны доверия.
Причиной сбоев может быть решение SpaceX ограничить доступ к системе на контролируемой Россией территории, считают опрошенные газетой эксперты.
Издание ссылается, в том числе, на слова солдат, работающих на передовой, которые подтверждают, что их системы Starlink перестали работать во время боев. Несколько терминалов в последние дни не работали и под Харьковом.
«Мне совершенно ясно, что это делают представители Starlink, чтобы предотвратить использование их технологий российскими оккупационными силами», — сказал один из украинских активистов. По его словам, украинским военным и SpaceX необходимо более тесно координировать свои действия.
Напомним, американский миллиардер и некогда любимец украинских патриотов Илон Маск выбесил Киев в минувшие выходные, изложив план прекращения огня, в результате которого боевые действия должны прекратиться, а Крым будет передан России.
Министр обороны Украины Алексей Резников от комментариев отказался. Пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного от комментариев также отказался. Два западных чиновника заявили изданию, что им известно об отключениях системы, но отказались от дальнейших комментариев.
В SpaceX никак не отреагировали на запросы журналистов прокомментировать сообщения о перебоях в работе Starlink на Украине, но сам Илон Маск написал в своем Twitter, что информация с поля боя засекречена, а также заявил, что обслуживание спутников и само оборудование уже обошлись компании в $80 миллионов. Более того, миллиардер обрушился с критикой на статью FT о перебоях в работе спутников:
«В этой статье ложно утверждается, что терминалы и услуги Starlink были оплачены, хотя был оплачен лишь небольшой процент. Эта операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и к концу года превысит 100 миллионов долларов», — написал он.
Разумеется, вербальные кульбиты владельца Starlink, не остались незамеченными в стране победившей незалежности, а также в стане сочувствующих. Если бы твитами можно было убить, Маска уже не было бы в живых:
В Твиттере даже начали подозревать, что Маск - агент Кремля:
Впрочем, есть вероятность, что дело вовсе не в долгах по абонплате. Как сообщают некоторые телеграм-каналы, перебои в работе со Starlink на Украине могут быть связаны с проведёнными на этой неделе полевыми испытаниями комплексов РЭБ «Тирада», предназначенных для подавления линий спутниковых связей противника.
Подождем, как будут развиваться события.
Источник:
АНТИФИШКИ
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