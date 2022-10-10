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Служебный треугольник: голландский суд вынудил компанию из США выплатить немцу компенсацию

Служебный треугольник: голландский суд вынудил компанию из США выплатить немцу компенсацию

Автор:
10 октября 2022 23:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Нидерланды   Правo   США   закон   интересно   новости   суд   
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Жителя немецкого Диссен уволили из нидерландского филиала американской компании Chetu.

Он работа в фирме с 2019 года в качестве телемаркетолога, получая 70 тысяч евро в год. В августе этого года, в компании приняли решение внедрить "Программу корректирующих действий", чтобы проверить качество работы своих сотрудников. Для этого персонал обязали работать весь день со включенной веб-камерой.

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Поначалу сотрудник согласился работать, но спустя несколько дней сообщил своему руководству, что ему не комфортно работать на камеру. Он посетовал, что данное условие является вмешательством в его личную жизнь. Руководство уволили на следующий день, по причине "отказа работать и нарушение субординации".

На что немец решил не оставлять это дело просто так. Он обратился в суд на свою бывшую контору. В итоге суд встал на сторону истца, посчитав, что работодатель нарушил статью 8 Европейской конвенции о правах человека.

Суд обязал Chetu выплатить мужчине зарплату более €2700, €8375 — за незаконное увольнение, €9500 евро — в качестве помощи при поиске другой работы и €50 тысяч — дополнительной компенсации. Также компания должна оплатить 23 неиспользованных дня отпуска.

Более того, спустя неделю после оглашения приговора голландское отделение Chetu закрыли.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нидерланды   Правo   США   закон   интересно   новости   суд   
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1  комментарий
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♚ Мрачный Жнец ♚ 8 минут назад
КОГО уволили?

Ты читаешь то, что копипастишь?
Или чукча не читатель, чукча - писатель?
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