Служебный треугольник: голландский суд вынудил компанию из США выплатить немцу компенсацию

Жителя немецкого Диссен уволили из нидерландского филиала американской компании Chetu.
Он работа в фирме с 2019 года в качестве телемаркетолога, получая 70 тысяч евро в год. В августе этого года, в компании приняли решение внедрить "Программу корректирующих действий", чтобы проверить качество работы своих сотрудников. Для этого персонал обязали работать весь день со включенной веб-камерой.
Поначалу сотрудник согласился работать, но спустя несколько дней сообщил своему руководству, что ему не комфортно работать на камеру. Он посетовал, что данное условие является вмешательством в его личную жизнь. Руководство уволили на следующий день, по причине "отказа работать и нарушение субординации".
На что немец решил не оставлять это дело просто так. Он обратился в суд на свою бывшую контору. В итоге суд встал на сторону истца, посчитав, что работодатель нарушил статью 8 Европейской конвенции о правах человека.
Суд обязал Chetu выплатить мужчине зарплату более €2700, €8375 — за незаконное увольнение, €9500 евро — в качестве помощи при поиске другой работы и €50 тысяч — дополнительной компенсации. Также компания должна оплатить 23 неиспользованных дня отпуска.
Более того, спустя неделю после оглашения приговора голландское отделение Chetu закрыли.
Источник:
АНТИФИШКИ
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