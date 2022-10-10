Служебный треугольник: голландский суд вынудил компанию из США выплатить немцу компенсацию

Суд обязал Chetu выплатить мужчине зарплату более €2700, €8375 — за незаконное увольнение, €9500 евро — в качестве помощи при поиске другой работы и €50 тысяч — дополнительной компенсации. Также компания должна оплатить 23 неиспользованных дня отпуска.

Более того, спустя неделю после оглашения приговора голландское отделение Chetu закрыли.