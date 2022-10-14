SpaceX - всё: Илон Маск заявил, что больше не собирается оплачивать спутниковую связь для Украины из своего кармана

Маск поначалу сильно переживал за Украину и его компания передала туда около 20 тысяч комплектов Starlink. Илон написал в «Твиттере», что «операция обошлась компании в 80 млн долларов и превысит 100 млн к концу года».

Но потом стал понимать, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к глобальному цугундеру. И заявил, что всем надо садиться за стол переговоров и искать компромисс. Заодно добавил, что восточные части Украины всегда были за Россию, и если они этого хотят - Украине надо их отпустить.

Такая вот «зрада».

За это на него вылилось целое море оскорблений: