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SpaceX - всё: Илон Маск заявил, что больше не собирается оплачивать спутниковую связь для Украины из своего кармана

SpaceX - всё: Илон Маск заявил, что больше не собирается оплачивать спутниковую связь для Украины из своего кармана

Автор:
14 октября 2022 14:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Starlink   Илон Маск   Пентагон   Украина   оскорбления   расходы   связь   спутник   
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И предложил Пентагону взять на себя эти многомиллионные расходы. Иначе - до свидания.

Маск поначалу сильно переживал за Украину и его компания передала туда около 20 тысяч комплектов Starlink. Илон написал в «Твиттере», что «операция обошлась компании в 80 млн долларов и превысит 100 млн к концу года».

Но потом стал понимать, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к глобальному цугундеру. И заявил, что всем надо садиться за стол переговоров и искать компромисс. Заодно добавил, что восточные части Украины всегда были за Россию, и если они этого хотят - Украине надо их отпустить.

Такая вот «зрада».

За это на него вылилось целое море оскорблений:

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Так продолжалось несколько дней и на словах дело не ограничилось: администрация Одессы даже распорядилась заклеить его лицо на плакатах, где изображены «друзья Украины». И тут даже Маск не выдержал. Сегодня он заявил, что прекращает оплачивать расходы на «Старлинк» для Украины:

И предложил Пентагону взять на себя все расходы по содержанию и ремонту оборудования, а также ежемесячную абонентскую плату. До конца текущего года Пентагону придется выделить более 120 миллионов долларов, а в течение следующих 12 месяцев — еще 400 миллионов. Пентагон пока взял паузу на раздумья.

За это в известной стране Маска сразу объявили предателем. Зато по другую сторону хотят крепко пожать ему руку. За разумность - лучше поздно, чем никогда.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Starlink   Илон Маск   Пентагон   Украина   оскорбления   расходы   связь   спутник   
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14  комментариев
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28k
Levyathan 2 часа назад
Как это по-украински, лаять на руку, тебя кормящую.
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4k
perekrestok 8 минут назад
С февраля помогал хохлорейху воевать, обеспечивал их бесплатно. А как к зиме поближе проснулся! Не иначе где-то чего-то унюхал. Самый богатый человек на планете не будет ничего делать просто так! Не может он не чувствовать изменение направления ветров на Капитолийском холме. Надо ждать его дальнейших шагов.
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8k
Александр 20 минут назад
Честно смешно. Вот строил советский народ промышленность всех видов, строил для себя. А потом пришли какие-то обмудки и приватизировали все, но вот об одном советский народ не подумал, когда строил мощную страну, о том, что когда их ограбят произойдет еще и распад страны. А поэтому строили они не взирая на "границы" между республиками, ведь их тогда не было. А они потом взяли и появились! Глупый, недальновидный советский народ=)
И теперь такая неприятная штука, понимаете... Приватизированные алюминиевые заводы в России, а приватизированные месторождения глинозема на Украине, приватизированный газ в России, а приватизированный газопровод и трубопрокатные заводы труб большого диаметра на Украине... Мда... Не задача. Это ж делиться надо.
Ну ок! Что Российские жирные крысы, что Украинские умеют действовать только двумя путями: деньгами и силой. Что-то можно выкупить, чтобы не делиться, что-то можно приватизировать рейдерскими захватами с помощью ЧВК, но если тебе не продают и не дают захватить малой кровью - тут надо идти воевать. Но как поднять народ на войну за жирных крыс, паразитов и воров? Народ не настолько тупой в общей своей массе, чтобы пойти воевать за яхты Абрамовича, самолеты Усманова, заводы Порошенко и имущество Коломойского...
Точно! Нужна национальная идея! Для США - это демократия и свобода. Для России - это русский мир, справедливость и скрепы. Для Украины - ммм... А какой национальной идеей гонят подыхать в окопах украинскую биомассу? Ураина - це европа? А в чем смысл? Москалей на ножи? А зачем? Путин - х*йло? Это вообще не идея и на грани фола. То есть крысы украинские настолько глупы, что даже не могут придумать причину, почему население их страны должно идти подыхать за умножение их частного капитала... Позор какой-то. А, ну да, они еще типа защитники всего мира от орд поганой русни, стоят последним заслоном старушки Европы. Ну так это вообще еще Геббельс придумал, только вот германия была частью европы, а вы нет, да и опять же, интерес-то какой? А потом обижаетесь, что вас тупыми хихлами называют=))) Не, на*бывают всех - это факт. И американцев и русских и британцев и европейцев... Но там хоть усилия прикладывают=)))
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70k
Доктор Джонс Полчаса назад
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10k
Vacony 38 минут назад
он лишь переложил расходы на пентагон... те суммы для них копейки...если уж дают оружие на миллиарды, то кинуть 100 млн лишних не проблема
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4k
Frank Borman Час назад
Хохлам все должны, в том числе и Маск. Натура у них такая.
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8k
Shtoppi Час назад
<<И предложил Пентагону взять на себя эти многомиллионные расходы. Иначе - до свидания.>>
А пентагному то что? Они начнут просить деньги у конгресса, конгресс начнет просить деньги у фрс, а фрс всегда готовы напечатать еще ничем не обеспеченных бумажек и дать их в долг правительству под проценты или под залог. Вот и все.
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7k
ишты 2 часа назад
Так хохлы давно на печеньки подсажены, а как только халява кончается - дружбы нэма. Вот такие они, бл**дь, друзья!
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18k
alexis 2 часа назад
Это и есть бесплатный и доступный интернет для всех?
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14k
Patmaz 2 часа назад
Как говорят американцы: "Ничего личного, просто бизнес"
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26k
Киры4 2 часа назад
Вся сучность хохлозадых на лицо.
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August

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