SpaceX - всё: Илон Маск заявил, что больше не собирается оплачивать спутниковую связь для Украины из своего кармана

И предложил Пентагону взять на себя эти многомиллионные расходы. Иначе - до свидания.
Маск поначалу сильно переживал за Украину и его компания передала туда около 20 тысяч комплектов Starlink. Илон написал в «Твиттере», что «операция обошлась компании в 80 млн долларов и превысит 100 млн к концу года».
Но потом стал понимать, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к глобальному цугундеру. И заявил, что всем надо садиться за стол переговоров и искать компромисс. Заодно добавил, что восточные части Украины всегда были за Россию, и если они этого хотят - Украине надо их отпустить.
Такая вот «зрада».
За это на него вылилось целое море оскорблений:
Так продолжалось несколько дней и на словах дело не ограничилось: администрация Одессы даже распорядилась заклеить его лицо на плакатах, где изображены «друзья Украины». И тут даже Маск не выдержал. Сегодня он заявил, что прекращает оплачивать расходы на «Старлинк» для Украины:
И предложил Пентагону взять на себя все расходы по содержанию и ремонту оборудования, а также ежемесячную абонентскую плату. До конца текущего года Пентагону придется выделить более 120 миллионов долларов, а в течение следующих 12 месяцев — еще 400 миллионов. Пентагон пока взял паузу на раздумья.
За это в известной стране Маска сразу объявили предателем. Зато по другую сторону хотят крепко пожать ему руку. За разумность - лучше поздно, чем никогда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И теперь такая неприятная штука, понимаете... Приватизированные алюминиевые заводы в России, а приватизированные месторождения глинозема на Украине, приватизированный газ в России, а приватизированный газопровод и трубопрокатные заводы труб большого диаметра на Украине... Мда... Не задача. Это ж делиться надо.
Ну ок! Что Российские жирные крысы, что Украинские умеют действовать только двумя путями: деньгами и силой. Что-то можно выкупить, чтобы не делиться, что-то можно приватизировать рейдерскими захватами с помощью ЧВК, но если тебе не продают и не дают захватить малой кровью - тут надо идти воевать. Но как поднять народ на войну за жирных крыс, паразитов и воров? Народ не настолько тупой в общей своей массе, чтобы пойти воевать за яхты Абрамовича, самолеты Усманова, заводы Порошенко и имущество Коломойского...
Точно! Нужна национальная идея! Для США - это демократия и свобода. Для России - это русский мир, справедливость и скрепы. Для Украины - ммм... А какой национальной идеей гонят подыхать в окопах украинскую биомассу? Ураина - це европа? А в чем смысл? Москалей на ножи? А зачем? Путин - х*йло? Это вообще не идея и на грани фола. То есть крысы украинские настолько глупы, что даже не могут придумать причину, почему население их страны должно идти подыхать за умножение их частного капитала... Позор какой-то. А, ну да, они еще типа защитники всего мира от орд поганой русни, стоят последним заслоном старушки Европы. Ну так это вообще еще Геббельс придумал, только вот германия была частью европы, а вы нет, да и опять же, интерес-то какой? А потом обижаетесь, что вас тупыми хихлами называют=))) Не, на*бывают всех - это факт. И американцев и русских и британцев и европейцев... Но там хоть усилия прикладывают=)))
А пентагному то что? Они начнут просить деньги у конгресса, конгресс начнет просить деньги у фрс, а фрс всегда готовы напечатать еще ничем не обеспеченных бумажек и дать их в долг правительству под проценты или под залог. Вот и все.