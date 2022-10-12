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Прошла любовь, завяли помидоры: на Украине стали заклеивать плакаты с Илоном Маском, из-за того, что он “поддерживает” Россию

Прошла любовь, завяли помидоры: на Украине стали заклеивать плакаты с Илоном Маском, из-за того, что он “поддерживает” Россию

Автор:
12 октября 2022 17:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Starlink   Илон Маск   Одесса   Украина   плакат   политика   посол   скандал   
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Теперь и Маск попал в немилость. Ну бывает.

С самого начала СВО Маск встал на сторону Украины и за свой счёт обеспечил страну Старлинком. В общем-то, это царский подарок. Но недавно он стал беспокоиться, что локальный конфликт может перерасти в третью мировую и землю слегка присыплет радиоактивным пеплом.

И заявил:

Также разместил цветовую карту итогов выборов на Украине от 2012 года. Синим отмечены те, кто голосовал за “Партию регионов” и между Украиной и Россией всегда выберут Россию.

И предложил вариант урегулирования:

— Провести повторные референдумы под надзором ООН. Россия покинет территории, если так захотят жители.

— Крым официально остается российским, как это было с 1783 года «до ошибки Хрущёва».

— Обеспечение водоснабжения Крыма.

— Украина принимает нейтральный статус.

Это был просто вариант "на подумать". В ответ получил шквал мата и оскорблений. В первую очередь - сами понимаете откуда. Самый характерный комментарий к постам Маска оставила жена советника президента Зеленского - Меланья Подоляка.

Не остался в стороне и украинский дипломат Андрей Мельник:

В общем, прилетело Маску.

Кстати, после этого в некоторых областях Украины Старлинк стал работать с перебоями. Было ли это связано с такой гневной реакцией - неизвестно.

А сегодня в Одессе стали заклеивать его изображения на плакатах. Ранее они появились там вместе с другими знаменитостями, так или иначе помогающими Украине.


Так что и Одессе Маск больше не друг.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Starlink   Илон Маск   Одесса   Украина   плакат   политика   посол   скандал   
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17  комментариев
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941
Просто прохожий 2 часа назад
Раньше усвоил что у придурков очень много краски, но только двух цветов-синей и желтой, количество дури и ненависти просто зашкаливает, а теперь узнал что у подонков еще и клея очень много. Совет- заклейте рот и жопу, а не Маска, будет хоть какая то польза.
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5k
Losterdin Минуту назад
не зря старлинки замедлил
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6k
GROMOZEKA 36 минут назад
Вполне себе в духе упоротых свинособак.
Пользоваться тем, что получили от человека и при этом срать ему под дверь, с видом оскорбленной невинности.
Яркий пример - наследие СССР.
С памятниками борятся, зато метро в Киеве засыпать не спешат.
Хотелось бы, конечно, чтобы Маск им старлинк отключил, но, видимо, решает там не он
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−59
Сигизмунд Лазаревич 47 минут назад
благодарность и хохлы это антонимы.
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86k
parallax 48 минут назад
Интересно, СБУ его уже в розыск объявила?
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14k
info-kozirev Час назад
Все что надо знать об этом чмошном народце,это то,что они свиньи,во всех отношениях,доброту и сочувствие,воспринимают как должное,отказ что то дать нахаляву,и ты враг №1.
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35k
Опаньки Час назад
когда у тебя столько бабла, что ты можешь троллить целую страну
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2k
кОнь Юлий 2 часа назад
На миротворец негодяя!!!
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6k
Sanar 2 часа назад
Видимо скоро СБУ в розыск объявит)
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8k
Shtoppi 2 часа назад
Любовь социопата, она такая... Есть до тех пор, пока от нее можно получить хоть какую-то пользу, а потом прости, прощай, я тебя всегда ненавидел.
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3k
Станислав Вершинин 3 часа назад
Сандальи жмут и нам не по пути...
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August

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