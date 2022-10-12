Прошла любовь, завяли помидоры: на Украине стали заклеивать плакаты с Илоном Маском, из-за того, что он “поддерживает” Россию

Теперь и Маск попал в немилость. Ну бывает.
С самого начала СВО Маск встал на сторону Украины и за свой счёт обеспечил страну Старлинком. В общем-то, это царский подарок. Но недавно он стал беспокоиться, что локальный конфликт может перерасти в третью мировую и землю слегка присыплет радиоактивным пеплом.
И заявил:
Также разместил цветовую карту итогов выборов на Украине от 2012 года. Синим отмечены те, кто голосовал за “Партию регионов” и между Украиной и Россией всегда выберут Россию.
И предложил вариант урегулирования:
— Провести повторные референдумы под надзором ООН. Россия покинет территории, если так захотят жители.
— Крым официально остается российским, как это было с 1783 года «до ошибки Хрущёва».
— Обеспечение водоснабжения Крыма.
— Украина принимает нейтральный статус.
Это был просто вариант "на подумать". В ответ получил шквал мата и оскорблений. В первую очередь - сами понимаете откуда. Самый характерный комментарий к постам Маска оставила жена советника президента Зеленского - Меланья Подоляка.
Не остался в стороне и украинский дипломат Андрей Мельник:
В общем, прилетело Маску.
Кстати, после этого в некоторых областях Украины Старлинк стал работать с перебоями. Было ли это связано с такой гневной реакцией - неизвестно.
А сегодня в Одессе стали заклеивать его изображения на плакатах. Ранее они появились там вместе с другими знаменитостями, так или иначе помогающими Украине.
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Так что и Одессе Маск больше не друг.
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АНТИФИШКИ
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Пользоваться тем, что получили от человека и при этом срать ему под дверь, с видом оскорбленной невинности.
Яркий пример - наследие СССР.
С памятниками борятся, зато метро в Киеве засыпать не спешат.
Хотелось бы, конечно, чтобы Маск им старлинк отключил, но, видимо, решает там не он
Если я дал соседу перфоратор, а он переехал, то это не значит, что перфоратор стал его.