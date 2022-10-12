Прошла любовь, завяли помидоры: на Украине стали заклеивать плакаты с Илоном Маском, из-за того, что он “поддерживает” Россию

— Провести повторные референдумы под надзором ООН. Россия покинет территории, если так захотят жители.

— Крым официально остается российским, как это было с 1783 года «до ошибки Хрущёва».

— Обеспечение водоснабжения Крыма.

— Украина принимает нейтральный статус.

Это был просто вариант "на подумать". В ответ получил шквал мата и оскорблений. В первую очередь - сами понимаете откуда. Самый характерный комментарий к постам Маска оставила жена советника президента Зеленского - Меланья Подоляка.