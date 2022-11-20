Квентин Тарантино заявил, что мы живём в худшую эпоху голливудского кино

Можно выбрать несколько ключевых факторов которые стали причиной того, что он достиг колоссального успеха. Его писательский дар, его способность создавать интригующих и незабываемых персонажей, а также его уникальный визуальный стиль — всё это играет роль в его достижениях. Однако настоящим секретным ингредиентом является тот простой факт, что он любит кино. Как бывший сотрудник видеомагазина, он посвятил кинематографу всю свою жизнь и сохраняет своё отношение к нему как к высшей форме искусства.

В то же время любовь Квентина Тарантино к кино не означает, что он безгранично оптимистичен в отношении индустрии. На самом деле, он довольно громко заявлял о своём разочаровании.

Тарантино считает, что мы живём в одну из худших эпох в истории Голливуда