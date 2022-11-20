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Квентин Тарантино заявил, что мы живём в худшую эпоху голливудского кино

Квентин Тарантино заявил, что мы живём в худшую эпоху голливудского кино

Автор:
20 ноября 2022 09:43
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   квентин тарантино   кино   факты   фильм   фото   эпоха   
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Из многих великих режиссёров, завоевавших себе имя в Голливуде за последние несколько десятилетий, немногие так известны и почитаемы, как Квентин Тарантино.

Его полнометражный дебют состоялся в 1992 году в криминальной драме «Бешеные псы», и в последующие годы он выпускал хит за хитом. От «Криминального чтива» до «Джеки Брауна» у знаменитого режиссера гораздо больше хитов, чем упущений. И оглядываясь назад на его выдающуюся карьеру, становится ясно, что с его фильмографией может соперничать далеко не каждый.

Что же сделало Тарантино таким успешным режиссёром?

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Можно выбрать несколько ключевых факторов которые стали причиной того, что он достиг колоссального успеха. Его писательский дар, его способность создавать интригующих и незабываемых персонажей, а также его уникальный визуальный стиль — всё это играет роль в его достижениях. Однако настоящим секретным ингредиентом является тот простой факт, что он любит кино. Как бывший сотрудник видеомагазина, он посвятил кинематографу всю свою жизнь и сохраняет своё отношение к нему как к высшей форме искусства.

В то же время любовь Квентина Тарантино к кино не означает, что он безгранично оптимистичен в отношении индустрии. На самом деле, он довольно громко заявлял о своём разочаровании.


Тарантино считает, что мы живём в одну из худших эпох в истории Голливуда

В недавнем выпуске подкаста «Видео Архивы», который он ведет вместе с Роджером Эвери, Квентин Тарантино сделал интересное замечание о состоянии Голливуда в 2022 году. На самом деле, он считает, что это одна из худших эпох в истории Голливуда.

«По крайней мере, что касается походов в кино, я действительно чувствую, что кино 80-х, наряду с 50-ми, является худшей эпохой в истории Голливуда. Хуже разве что только сейчас.»

В последние годы он не скрывал своей неприязни к нынешним тенденциям киноиндустрии.

Например, в начале ноября 2022 года Тарантино довольно очевидно высказался о своём отношении к современным блокбастерам, в частности проектам Marvel. «Вы должны быть наёмным работником, чтобы делать такие вещи. Я не наемный рабочий. Я не ищу работу» — сказал он, объясняя, почему он не заинтересован в постановке таких фильмов. Это произошло через несколько лет после интервью для Deadline, в котором он заявил, что мир кино находится в состоянии войны сам с собой, поскольку небольшие авторские постановки пытались бороться с массовыми, доминирующими студийными фильмами, такими как «Мстители: Финал».

Квентин Тарантино — не единственная видная фигура, критикующая современный Голливуд, и, вероятно, не последняя. Время покажет, кто ещё поставит низкие оценки текущей киноиндустрии.

Согласны с мнением режиссера? Напишите в комментариях!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: голливуд   квентин тарантино   кино   факты   фильм   фото   эпоха   
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8  комментариев
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16k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Толерантность,политкорректность,и культура отмены убивают всё!
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9k
Света 19 минут назад
Более чем прав. Но в упадке не только Голливуд и очевидно наше кино. Ведь и британские и французские фильмы были великолепны. Они были разные, но отличных, которые запомнятся на поколения было множество. А сейчас что? Типа супергероины, негритосы меньшинства в каждой дырке, надо и не надо, бездарные сценарии, нежелание вкладывать талант и душу в то что создают, пренебрежение к историческим фактам в историческом кино... Список можно продолжать до бесконечности. Сейчас новое кинцо окупается лишь агрессивной рекламой и общей невзыскательностью общества. Это теперь далеко не искусство, а только бизнес.
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14k
Кот Скрипалей Полчаса назад
Авторское кино, не приносит больших денег.
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11k
Джон Уик 46 минут назад
Нетфликс подмял все и всех под себя. Голивуд уходит вместе с телевидением в небытие.
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4k
B@r@bux 48 минут назад
Информационный шум убивает не только кино, но и литературу (драматургию). Интернет - информационная помойка, человечество копошится в этой куче, напрочь забыв об обыкновенном общении. Всем стало абсолютно н**рать на чувства ближнего своего, главное, чтобы круглая задница весело махала каким-то инопланетным артефактом против карикатурного монстра. Кино превратилось в бичпакет для мозгов (оно даже на жвачку уже не тянет). А самое смешное, что все это достижение именно голливуда. За что боролись, на то и напоролись.
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1k
K_II_T 55 минут назад
Про наёмных сотрудников прямо в точку.

А вообще

Ссылка youtu.be
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Anarasius

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