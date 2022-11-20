Квентин Тарантино заявил, что мы живём в худшую эпоху голливудского кино

Из многих великих режиссёров, завоевавших себе имя в Голливуде за последние несколько десятилетий, немногие так известны и почитаемы, как Квентин Тарантино.
Его полнометражный дебют состоялся в 1992 году в криминальной драме «Бешеные псы», и в последующие годы он выпускал хит за хитом. От «Криминального чтива» до «Джеки Брауна» у знаменитого режиссера гораздо больше хитов, чем упущений. И оглядываясь назад на его выдающуюся карьеру, становится ясно, что с его фильмографией может соперничать далеко не каждый.
Что же сделало Тарантино таким успешным режиссёром?
Можно выбрать несколько ключевых факторов которые стали причиной того, что он достиг колоссального успеха. Его писательский дар, его способность создавать интригующих и незабываемых персонажей, а также его уникальный визуальный стиль — всё это играет роль в его достижениях. Однако настоящим секретным ингредиентом является тот простой факт, что он любит кино. Как бывший сотрудник видеомагазина, он посвятил кинематографу всю свою жизнь и сохраняет своё отношение к нему как к высшей форме искусства.
В то же время любовь Квентина Тарантино к кино не означает, что он безгранично оптимистичен в отношении индустрии. На самом деле, он довольно громко заявлял о своём разочаровании.
Тарантино считает, что мы живём в одну из худших эпох в истории Голливуда
В недавнем выпуске подкаста «Видео Архивы», который он ведет вместе с Роджером Эвери, Квентин Тарантино сделал интересное замечание о состоянии Голливуда в 2022 году. На самом деле, он считает, что это одна из худших эпох в истории Голливуда.
«По крайней мере, что касается походов в кино, я действительно чувствую, что кино 80-х, наряду с 50-ми, является худшей эпохой в истории Голливуда. Хуже разве что только сейчас.»
В последние годы он не скрывал своей неприязни к нынешним тенденциям киноиндустрии.
Например, в начале ноября 2022 года Тарантино довольно очевидно высказался о своём отношении к современным блокбастерам, в частности проектам Marvel. «Вы должны быть наёмным работником, чтобы делать такие вещи. Я не наемный рабочий. Я не ищу работу» — сказал он, объясняя, почему он не заинтересован в постановке таких фильмов. Это произошло через несколько лет после интервью для Deadline, в котором он заявил, что мир кино находится в состоянии войны сам с собой, поскольку небольшие авторские постановки пытались бороться с массовыми, доминирующими студийными фильмами, такими как «Мстители: Финал».
Квентин Тарантино — не единственная видная фигура, критикующая современный Голливуд, и, вероятно, не последняя. Время покажет, кто ещё поставит низкие оценки текущей киноиндустрии.
Согласны с мнением режиссера? Напишите в комментариях!
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АНТИФИШКИ
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