Как снимали фильм «Самая обаятельная и привлекательная»: капризы кинозвёзд и инфаркт у 45-летнего режиссёра

Как позже вспоминали члены съёмочной группы, главными зачинщиками этих конфликтов были Татьяна Васильева и Александр Абдулов. Васильевой всё время казалось, что режиссер неверно трактует её роль. И это не смотря на то, что Герольд Бежанов сам был одним из авторов сценария.

Практически игнорируя пожелания режиссера, Васильева по-своему играла сцены из фильма и лишь после его требований на повышенных тонах с недовольством исполняла волю режиссера.