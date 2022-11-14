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Как снимали фильм «Самая обаятельная и привлекательная»: капризы кинозвёзд и инфаркт у 45-летнего режиссёра

Как снимали фильм «Самая обаятельная и привлекательная»: капризы кинозвёзд и инфаркт у 45-летнего режиссёра

Автор:
14 ноября 2022 09:34
Сообщество : Кино
Метки: Самая обаятельная и привлекательная   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Немногие знают, что весёлая комедия «Самая обаятельная и привлекательная» снималась в условиях скандалов и конфликта главного режиссера с актёрами.

А в середине съёмочного процесса у режиссера картины, 45-летнего Герольда Бежанова, после очередной ссоры прямо на съёмочной площадке случился инфаркт. Только благодаря экстренной помощи специалистов из Московского института клинической кардиологии ему удалось спасти жизнь. Около месяца он провел в палате интенсивной терапии этого института, а съёмки фильма были отложены почти на три месяца.

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Как позже вспоминали члены съёмочной группы, главными зачинщиками этих конфликтов были Татьяна Васильева и Александр Абдулов. Васильевой всё время казалось, что режиссер неверно трактует её роль. И это не смотря на то, что Герольд Бежанов сам был одним из авторов сценария.

Практически игнорируя пожелания режиссера, Васильева по-своему играла сцены из фильма и лишь после его требований на повышенных тонах с недовольством исполняла волю режиссера.

То же самое касалось её гардероба, макияжа и прически. Васильева категорически не хотела соответствовать сценарному облику, считая его ошибочным и неудачным. Но каждый раз Бежанов все же добивался от неё выполнения требований сценария. И каждый раз это стоило ему неимоверных сил и нервов.

И если в самом начале работы над фильмом Васильева не очень противилась указаниям режиссера, то по мере съёмок это противостояние постепенно усиливалось. А когда было отснято больше половины всех сцен с участием персонажа Васильевой, актриса, понимая, что заменить её уже будет невозможно, перешла в открытую фазу противостояния с режиссером, которого она считала некомпетентным и непрофессиональным.

Глядя на неё и Александр Абдулов начал проявлять знаки неуважения к режиссеру. Он стал часто опаздывать на съемки, пренебрежительно относился к рабочему процессу, каждый раз как бы показывая, что его уровень как актёра на много выше творческого уровня режиссёра, да и всей картины в целом.

А однажды, не предупредив Бежанова, он на две недели уехал на гастроли, из-за чего режиссёру пришлось менять весь план работы над фильмом, чтобы съёмочная группа не простаивала в дни его отсутствия. В конце концов, после очередной перепалки на съёмочной площадке Герольда Суреновича Бежанова с сердечным приступом на Скорой увезли в клинику.

В итоге картина всё же была отснята, смонтирована и озвучена. Правда, премьера состоялась не в сентябре, как было изначально запланировано, а лишь в ноябре 1985 года. Несмотря на все сложности, которые сопровождали работу над фильмом, он стал лидером проката 1985 года, и в первые три месяца его посмотрели почти 45 миллионов зрителей!

Комедия Бежанова в тот год опередила «Любовь и голуби» Меньшова (2-ое место) и «Вокзал для двоих» Рязанова (3-е место). В течение последующих двух лет кинокомедию «Самая обаятельная и привлекательная» купили 29 стран, и она заслуженно вошла в Золотой фонд нашего кино.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Самая обаятельная и привлекательная   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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6  комментариев
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20k
babuby 45 минут назад
Не думаю что найдутся люди, которые смогут сказать хоть что-то хорошее о Васильевой. Так что её поведение и на съёмках этого фильма, совсем не удивительно.
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51k
smakido 19 минут назад
Нередко то, что в муках рождается и творится , получается лучше и качественнее. А истину кто конкретно был неправ мы уже не узнаем, так как многие актеры и создатели ушли от нас. Но самое главное -остался весьма неплохой фильм, который и сейчас неплохо смотрится!
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1k
Александр 23 минуты назад
За один 1985 год три таких супер фильма. Фильмы на все времена
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1k
Dimon Полчаса назад
Вот после такого и не жалко актеров, которые постоянно жалуются на зависимость профессии и требовательность режиссёров! Не нравится, никто не заставляет! Иди продавцом или занимайся чем хочешь! Либо сам/а все спродюсируй, напиши сценарий и сними "оскароносный фильм"!
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14k
Кот Скрипалей Полчаса назад
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2k
Vасилич 37 минут назад
Надо добавить, что Васильева в ходе съемок очень коротко постриглась и выкрасила волосы в ярко-розовый цвет, поэтому в части эпизодов её пришлось снимать в шапке или другом головном уборе
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