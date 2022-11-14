Как снимали фильм «Самая обаятельная и привлекательная»: капризы кинозвёзд и инфаркт у 45-летнего режиссёра

Немногие знают, что весёлая комедия «Самая обаятельная и привлекательная» снималась в условиях скандалов и конфликта главного режиссера с актёрами.
А в середине съёмочного процесса у режиссера картины, 45-летнего Герольда Бежанова, после очередной ссоры прямо на съёмочной площадке случился инфаркт. Только благодаря экстренной помощи специалистов из Московского института клинической кардиологии ему удалось спасти жизнь. Около месяца он провел в палате интенсивной терапии этого института, а съёмки фильма были отложены почти на три месяца.
Как позже вспоминали члены съёмочной группы, главными зачинщиками этих конфликтов были Татьяна Васильева и Александр Абдулов. Васильевой всё время казалось, что режиссер неверно трактует её роль. И это не смотря на то, что Герольд Бежанов сам был одним из авторов сценария.
Практически игнорируя пожелания режиссера, Васильева по-своему играла сцены из фильма и лишь после его требований на повышенных тонах с недовольством исполняла волю режиссера.
То же самое касалось её гардероба, макияжа и прически. Васильева категорически не хотела соответствовать сценарному облику, считая его ошибочным и неудачным. Но каждый раз Бежанов все же добивался от неё выполнения требований сценария. И каждый раз это стоило ему неимоверных сил и нервов.
И если в самом начале работы над фильмом Васильева не очень противилась указаниям режиссера, то по мере съёмок это противостояние постепенно усиливалось. А когда было отснято больше половины всех сцен с участием персонажа Васильевой, актриса, понимая, что заменить её уже будет невозможно, перешла в открытую фазу противостояния с режиссером, которого она считала некомпетентным и непрофессиональным.
Глядя на неё и Александр Абдулов начал проявлять знаки неуважения к режиссеру. Он стал часто опаздывать на съемки, пренебрежительно относился к рабочему процессу, каждый раз как бы показывая, что его уровень как актёра на много выше творческого уровня режиссёра, да и всей картины в целом.
А однажды, не предупредив Бежанова, он на две недели уехал на гастроли, из-за чего режиссёру пришлось менять весь план работы над фильмом, чтобы съёмочная группа не простаивала в дни его отсутствия. В конце концов, после очередной перепалки на съёмочной площадке Герольда Суреновича Бежанова с сердечным приступом на Скорой увезли в клинику.
В итоге картина всё же была отснята, смонтирована и озвучена. Правда, премьера состоялась не в сентябре, как было изначально запланировано, а лишь в ноябре 1985 года. Несмотря на все сложности, которые сопровождали работу над фильмом, он стал лидером проката 1985 года, и в первые три месяца его посмотрели почти 45 миллионов зрителей!
Комедия Бежанова в тот год опередила «Любовь и голуби» Меньшова (2-ое место) и «Вокзал для двоих» Рязанова (3-е место). В течение последующих двух лет кинокомедию «Самая обаятельная и привлекательная» купили 29 стран, и она заслуженно вошла в Золотой фонд нашего кино.
Источник:
АНТИФИШКИ
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