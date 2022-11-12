7 интересных и малоизвестных фактов о фильме "Звездные войны: Эпизод 2 - Атака клонов"

Одно из главных достоинств второго и третьего эпизодов - это потрясающий Оби-Ван Кеноби в исполнении непревзойденного Юэна Макгрегора, который специально для этой роли отрастил бороду и длинные волосы. Да, он действительно отрастил и это не парик с накладкой. Хотя их все таки пришлось использовать, когда настало время дополнительных съемок.

Фильм нуждался в достаточно серьезных переработках, но начались они тогда, когда Юэн уже присоединился ко съемкам фильма "Черный ястреб", для которого он коротко постригся и сбрил бороду.

Вы легко можете заметить, как в некоторых сценах между различными кадрами меняется лицо Оби-Вана. В первом кадре Юэн мог быть со своими настоящими волосами, а уже во втором - с париком и накладкой. Это особенно заметно во время разговора с Энакином в лифте, в клубе, в Храме джедаев с Мейсом Винду и Йодой, а также во время допроса графа Дуку.

Каждый клон - графика