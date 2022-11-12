7 интересных и малоизвестных фактов о фильме "Звездные войны: Эпизод 2 - Атака клонов"

Действие разворачивается через 10 лет после событий, описанных в первом эпизоде знаменитой саги. Республика все глубже погружается в пучину противоречий и хаоса. Движение сепаратистов, представленное сотнями планет и могущественным альянсом корпораций, грозит стать новой угрозой для Галактики, с которой не смогут справиться даже джедаи.
На каждую роль в новой трилогии "Звездных войн" пробовалось огромное количество актеров. Особое внимание привлекла роль Энакина Скайуокера, на которую претендовали несколько сотен человек, и среди них оказались Пол Уокер, Кристиан Бейл, Леонардо Ди Каприо и Хит Леджер.
Причем известно, что Леонардо Ди Каприо сам отказался от этой роли. Осматриваясь сейчас, можно сказать, что Лео сделал правильный выбор, потому что Энакин Скайуокер сильно выделялся бы среди всех остальных его персонажей.
В итоге Энакин достался Хейдену Кристенсену, по которому фанаты проехались катком жесткой критики.
Сценарий
У Джорджа Лукаса был свой план на эту трилогию, однако после негативного приема первого эпизода ему пришлось все значительно переосмыслить. Поэтому он перечеркнул весь свой сценарий на второй эпизод и начал писать его заново. Черновой вариант он предоставил лишь за три месяца до начала съемок, однако ему требовалось еще большое количество корректировок.
В конце концов Лукас написал сценарий за неделю до начала съемок. Можно предположить, что он крайне сильно торопился, и это объясняет ужасные диалоги и дыры в сюжете.
Борода и прическа
Одно из главных достоинств второго и третьего эпизодов - это потрясающий Оби-Ван Кеноби в исполнении непревзойденного Юэна Макгрегора, который специально для этой роли отрастил бороду и длинные волосы. Да, он действительно отрастил и это не парик с накладкой. Хотя их все таки пришлось использовать, когда настало время дополнительных съемок.
Фильм нуждался в достаточно серьезных переработках, но начались они тогда, когда Юэн уже присоединился ко съемкам фильма "Черный ястреб", для которого он коротко постригся и сбрил бороду.
Вы легко можете заметить, как в некоторых сценах между различными кадрами меняется лицо Оби-Вана. В первом кадре Юэн мог быть со своими настоящими волосами, а уже во втором - с париком и накладкой. Это особенно заметно во время разговора с Энакином в лифте, в клубе, в Храме джедаев с Мейсом Винду и Йодой, а также во время допроса графа Дуку.
Каждый клон - графика
Сейчас уже не так ошеломляет тот факт, что все клоны - это результат компьютерной графики. Однако когда фильм только вышел, понять это было достаточно тяжело, так как визуальные эффекты тогда выглядели весьма хорошо.
Студия, ответственная за графику, использовала человека, на которого были надеты лишь шлем и обувь, а все остальное дорисовывалось. Затем использовалась технология захвата движений и полученный результат переносился на экран.
Импровизация
Импровизация - это именно то, чего не хватало всей трилогии, особенно если учесть, что импровизация немного спасла одну безнадежную сцену. Речь идет об обеде Падме и Энакина, когда они в очередной раз признаются друг другу в любви и обсуждают дела Республики. Вот только по сценарию Джорджа Лукаса никаких разговоров о делах не было, влюбленные должны были говорить лишь о любви. Но Джордж Лукас вовремя понял, что его сценарий в этом моменте ужасен, поэтому он попросил Хейдена Кристенсена и Натали Портман импровизировать. В результате их импровизации получился диалог про политику, который помог этой сцене не скатиться в пропасть.
Кадры
Съемки второго эпизода "Звездных войн" в какой-то степени оказались революционными. Такого количества визуальных эффектов не было, возможно, ни в одном полнометражном художественном фильме. Для этой части компания Industrial Light and Magic создала 2817 кадров, из которых около двух тысяч вошли в финальный хронометраж. Для понимания масштаба стоит отметить, что для фильма "Мстители: Финал" художниками было создано 2496 кадров, при этом самих художников было несколько сотен, а компаний по примеру Industrial Light and Magic - несколько.
Ранец
Джанго Фетт был показан достаточно умным и искусным бойцом, однако его гибель во втором эпизоде была крайне нелогичной. Казалось, что его убили только ради того, чтобы убить, потому что он даже не попытался спастись от Мейса Винду, который со своим фиолетовым джедайским мечом, размахивая, бежал на Фетта.
Но когда фильм вышел на DVD, появилась одна крошечная деталь, которая объяснила, почему Джанго не смог улететь. Во время падения он повредил свой реактивный ранец, что подтверждают искры, и это не позволило Фетту покинуть поле битвы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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