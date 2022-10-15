<<50 голливудских фильмов о России>>

Первая из придуманных писателем Томом Клэнси историй об аналитике ЦРУ Джеке Райане, которого сыграл Алек Болдуин, кажется несколько запоздала (роман Клэнси был издан в 1984-м). Даже Шон Коннери, который сыграл роль советского капитана-дезертира Марко Рэмиуса, поначалу отказывался от этой работы, так как Холодная война, по его мнению, уже была завершена. Но создатели ленты убедили его, что это своего рода дань истории. Коннери, как и Болдуин, – действительно, сыграли отлично. Но удивляет в фильме вовсе не это. А то, что единственным членом экипажа «Красного Октября», знавшем о предательских планах Рэмиуса, был замполит по фамилии Путин. Его сыграл английский актер Питер Ферт.





15. Русский дом, 1990 год