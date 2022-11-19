Шарлиз Терон рассказала о том, насколько изнурительными были съёмки Адвоката Дьявола

В совместном интервью с Джейсоном Бейтманом, Шоном Хейсом и Уиллом Арнеттом для подкаста SmartLess Терон рассказала свой опыт использования спорной техники, которую она попробовала по указанию Хэкфорда. Она заявляет, что режиссёр является поклонником «Метода», поэтому всем было предложено оставаться в образе на протяжении всего производства.

Терон описывает этот процесс как сложный и утомительный, объясняя:

«В процессе съёмок я поняла, что этот способ точно не поможет мне играть лучше. В нём было что-то такое очень утомительное. Я чувствовала себя ужасно. Я не была счастлива. И я конечно же волновалась, потому что думала "Ну, если я не смогу так, значит может я не буду так же хороша, как Марлон Брандо и Монтгомери Клифт". И тогда я решила попробовать кое-что другое, не Метод. И мне на самом деле очень понравилось то, что получилось. Я думаю, что лично мне, иметь достаточно энергии, чтобы погрузиться в мрачную роль намного полезнее, чем постоянно быть истощённой, чтобы вжиться в эту же роль. Когда я истощена — я просто уставшая и я совсем не хочу играть. Поэтому я дисциплинировала себя. Я думаю танец мне тоже сильно помог с этим. Я работала и продвигалась.»

Почему Метод имеет противоречивую репутацию