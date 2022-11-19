Шарлиз Терон рассказала о том, насколько изнурительными были съёмки Адвоката Дьявола

Голливудская актриса Шарлиз Терон подробно описывает о том, как утомительно было играть во время съёмок «Адвоката дьявола» и объясняет, почему ей не понравились методы применяемые на съёмочной площадке.
В фильме 1997 года, снятом Тейлором Хэкфордом, также снимались Аль Пачино и Киану Ривз. Это история об адвокате, который переезжает в Нью-Йорк со своей женой, из-за того, что его нанимает крупная юридическая фирма. И вскоре адвокат обнаруживает, что на самом деле он работает на дьявола.
В совместном интервью с Джейсоном Бейтманом, Шоном Хейсом и Уиллом Арнеттом для подкаста SmartLess Терон рассказала свой опыт использования спорной техники, которую она попробовала по указанию Хэкфорда. Она заявляет, что режиссёр является поклонником «Метода», поэтому всем было предложено оставаться в образе на протяжении всего производства.
Терон описывает этот процесс как сложный и утомительный, объясняя:
«В процессе съёмок я поняла, что этот способ точно не поможет мне играть лучше. В нём было что-то такое очень утомительное. Я чувствовала себя ужасно. Я не была счастлива. И я конечно же волновалась, потому что думала "Ну, если я не смогу так, значит может я не буду так же хороша, как Марлон Брандо и Монтгомери Клифт". И тогда я решила попробовать кое-что другое, не Метод. И мне на самом деле очень понравилось то, что получилось. Я думаю, что лично мне, иметь достаточно энергии, чтобы погрузиться в мрачную роль намного полезнее, чем постоянно быть истощённой, чтобы вжиться в эту же роль. Когда я истощена — я просто уставшая и я совсем не хочу играть. Поэтому я дисциплинировала себя. Я думаю танец мне тоже сильно помог с этим. Я работала и продвигалась.»
Почему Метод имеет противоречивую репутацию
«Метод» родился из системы Станиславского, созданной в России в начале 20 века, и стал популярным благодаря Ли Страсбергу и Стелле Адлер на протяжении 1920-х годов. Голливудские тяжеловесы, в том числе Брандо, Клифт и Аль Пачино из «Крёстного отца», известны тем, что придерживаются этой техники, вдохновляя поколения актёров применять тот же подход. Это означает оставаться в образе, даже когда камеры не работают, обращаться к себе по имени персонажа и пытаться думать так, как он будет думать во всех ситуациях. С тех пор «Метод» приобрел репутацию требующего большой самоотдачи, иногда создавая сложную рабочую среду и даже поощряя странное поведение.
Есть много историй, которые демонстрируют эксцентричность «Метода», в том числе экстремальные выходки Джима Керри во время воплощения комика Энди Кауфмана для «Человека на Луне». Этот был задокументирован в фильме от HBO «Джим и Энди: Другой мир». Леонардо ДиКаприо спал в тушах животных и ел сырое мясо бизона во время съемок «Выжившего». Среди актёров всегда существовали разные мнения о «Методе». Согласно голливудской легенде, Дастин Хоффман избегал сна, чтобы подготовиться к своей сцены пыток в «Марафонце». И тогда партнёр по фильму Лоуренс Оливье, как известно, пошутил: «Почему бы тебе просто не попробовать сыграть?»
Другие актёрские приёмы подходят к работе с персонажами с разных сторон и традиционно менее "паразитичны" и потенциально менее жестоки. Хотя нет никаких сомнений в том, что «Метод» творит чудеса для некоторых исполнителей, до сих пор ведутся споры о том, стоит ли этот подход затраченных усилий. Успешная карьера Шарлиз Терон и полученный ею «Оскар» могут быть доказательством того, что «Метод» — не единственный ключ к актерскому успеху.
Терон, уроженка Южной Африки, начала свою голливудскую карьеру в 1990-х годах и получила премию Оскар за лучшую женскую роль серийной убийцы Эйлин Уорнос в фильме «Монстр» за авторством Пэтти Дженкинс.
Источник:
АНТИФИШКИ
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