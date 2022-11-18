6 необычных требований одних актеров к другим

Они выдвигают порой совсем уж нереальные требования и условия. Некоторые требования режиссеры принимают, а некоторые — нет.
Роберт Де Ниро и Микки Рурк - "Сердце ангела"
Роберт Де Ниро избирательно подходит к своим ролям и готовится к каждой индивидуально. С одним таким индивидуальным подходом столкнулся Микки Рурк, который был счастлив сыграть с Робертом Де Ниро в одном фильме. Однако его счастье сменилось озадаченностью, когда Де Ниро подошел к Рурку и сказал. что им не стоит общаться в период съемок ради актерской игры. Микки явно был удивлен этому и никак не смог это парировать, поэтому он последовал просьбе Роберта. В следующий раз Де Ниро удивил Микки во время съемок одной сцены, когда попросил Рурка не прикасаться к нему, хотя в той сцене без касаний обойтись было нельзя.
Похоже, что все это сильно расстроило Микки Рурка, потому что после этого он сказал, что "когда он видит Роберта, то смотрит не на него, а сквозь него".
Тэри Хэтчер и Марсия Кросс - "Отчаянные домохозяйки"
Исключительно женский актерский состав далеко не всегда положительно влияет на съемки. Это доказали как актрисы сериала "Зачарованные", так и актрисы "Отчаянных домохозяек".
Этот пример не относится к съемочному процессу напрямую, однако он показывает, насколько актрисы терпеть не могли друг друга. Перед съемками на обложку журнала Vanity fair студия ABC попросила представителей журнала не пускать Тэри Хэтчер в гардеробную первой, потому что Марсия Кросс была недовольна тем, что Тэри всегда забирала себе лучшие наряды. Но представители журнала ничего не смогли сделать. Тэри Хэтчер первая забежала в гардеробную и выбрала себе для фото лучший наряд, чем разозлила Марсию Кросс, которая после этого потребовала того, чтобы Тэри не стояла в центре, якобы так она забирала все внимание, тем более с лучшей одеждой среди всех остальных.
Тэри Хэтчер после такого требования убежала и начала слезливо разговаривать с кем-то по телефону.
В итоге обеих актрис поставили по краям.
Анджелина Джоли и Джонни Депп - "Турист"
Казалось бы, Анджелина Джоли и Джонни Депп - внешне идеальный дуэт, в том числе и в теории. И Анджелина, и Джонни - прекрасные люди, однако даже у них произошло некоторые недопонимание. Точнее с ним столкнулась Джоли, когда впервые узнала Деппа по-настоящему. Он любил опаздывать на съемки "Туриста", что очень раздражало Анджелину. Также она поставила ему два требования - заняться своей гигиеной и сделать нормальную стрижку. Все дело в том, что Депп не очень любит следить за свой личной гигиеной, поэтому на съемках его дыхание заставляло актрису морщиться, особенно в сценах с поцелуями. Джоли отказалась целовать Деппа, пока он наконец не почистил зубы. Разочарована она была и его прической, которая выглядела, по ее мнению, неряшливо. Но с этим она ничего не смогла сделать.
Несмотря на все проблемы во внешнем виде Джонни Деппа и его опоздания, Джоли не смогла устоять перед его очарованием и однажды сказала, что была удивлена его невероятной красотой.
Также оказалось, что Анджелина Джоли предупредила Джонни Деппа об ужасном характере Эмбер Херд перед тем, как он женился на ней.
Элисон Ханниган и Джейсон Сигел - "Как я встретил вашу маму"
С неприятным запахом изо рта столкнулась и Элисон Ханниган, когда снималась в сериале "Как я встретил вашу маму" с актером Джейсоном Сигелом, который стал ее экранным возлюбленным. Им пришлось множество раз целоваться, но Элисон не могла сохранять стойкость. Как однажды призналась Ханниган, иногда она чувствовала, что целует пепельницу. Это ей надоело, и она буквально заставила Джейсона бросить курить. Он принял ее ультиматум и благодаря нему даже продержался целый год, однако один неприятный случай снова заставил его вернуться на дымную дорожку.
Джим Керри - "Человек на Луне"
Джим Керри начал свою карьеру исключительно как комедийный актер, однако достаточно скоро он вошел в драму и за короткий промежуток времени стал еще и отличным драматическим актером. "Человек на Луне" - одна из первых драматических работ Керри. И если зрителям Энди Кауфман в исполнении Джима Керри понравился, то вот съемочной команде пришлось непросто. Джим показал всю свою экстравагантность, когда решил стать Энди Кауфманом и потребовал ото всех называть его либо Энди, либо Тони Клифтоном - альтер-эго Энди Кауфмана. Естественно, он не выходил из образа даже между сценами, поэтому если кто-то хотел обратиться к Керри, то ему это не удавалось, потому что у аппарата всегда находился либо Энди, либо Тони.
До критической точки Джим дошел тогда, когда заявил, что пропустил дух Кауфмана через свое тело, и пообщался в таком виде с семьей Энди.
Том Круз - "Топ Ган: Мэверик"
Пожалуй, самое безумное требование к актерам озвучил Том Круз, что неудивительно, учитывая его требования к самому себе. Во время съемок фильма "Топ Ган: Мэверик" он понял, что они не смогут показать лица актеров такими, какими они должны быть во время настоящего полета на истребителях. Поэтому он не придумал ничего лучше, чем пересадить всех актеров на настоящие самолеты, а перед этим он записал всех в летную школу, где актеры на протяжении трех месяцев учились летать и даже исполнять некоторые трюки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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