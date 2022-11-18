6 необычных требований одних актеров к другим

Казалось бы, Анджелина Джоли и Джонни Депп - внешне идеальный дуэт, в том числе и в теории. И Анджелина, и Джонни - прекрасные люди, однако даже у них произошло некоторые недопонимание. Точнее с ним столкнулась Джоли, когда впервые узнала Деппа по-настоящему. Он любил опаздывать на съемки "Туриста", что очень раздражало Анджелину. Также она поставила ему два требования - заняться своей гигиеной и сделать нормальную стрижку. Все дело в том, что Депп не очень любит следить за свой личной гигиеной, поэтому на съемках его дыхание заставляло актрису морщиться, особенно в сценах с поцелуями. Джоли отказалась целовать Деппа, пока он наконец не почистил зубы. Разочарована она была и его прической, которая выглядела, по ее мнению, неряшливо. Но с этим она ничего не смогла сделать.

Несмотря на все проблемы во внешнем виде Джонни Деппа и его опоздания, Джоли не смогла устоять перед его очарованием и однажды сказала, что была удивлена его невероятной красотой.

Также оказалось, что Анджелина Джоли предупредила Джонни Деппа об ужасном характере Эмбер Херд перед тем, как он женился на ней.

Элисон Ханниган и Джейсон Сигел - "Как я встретил вашу маму"